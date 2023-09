Hands-on: Xiaomi Mix Fold 3, wanneer kom je naar Nederland?

Hij is pas net gepresenteerd, komt niet naar Europa voor zover we weten, maar het is toch een mooi toestel om even te bekijken. In deze hands-on nemen we je mee langs de gloednieuwe Xiaomi Mix Fold 3.

Niet te koop, wel in onze handen

De Xiaomi Mix Fold 3 is het gloednieuwe paradepaardje van de Chinese fabrikant. Xiaomi Nederland gaf ons de kans om een paar dagen met het apparaatje rond te lopen om te kijken wat ‘ie in z’n mars heeft. Een volledige review publiceren is door de korte testperiode niet mogelijk geweest. Tevens is dit testmodel voorzien van Chinese software, zodat je out-of-the-box niet eens aan de slag kunt met Google-apps en -diensten.

Zo is de Play Store niet aanwezig, dus apps makkelijk downloaden was er niet bij. Ook de Nederlandse taal selecteren op deze Fold 3 was niet mogelijk. Uiteraard hebben we wel verschillende apps gesideloaded. Zo konden we toch aan de slag met een fijne browser, social media of wat simpele games.

Zo dun als een normale smartphone

In de markt van foldables zijn een paar grote spelers actief waaronder Samsung, Motorola en Oppo. Ook Xiaomi heeft al verschillende toestellen met vouwbaar scherm uitgebracht en de Mix Fold 3 is de dunste van de Chinese fabrikant. Opgevouwen is ‘ie slechts 10,9 millimeter dik, uitgezonderd van het camera-eiland.

Ter vergelijking, de Pixel 7 Pro die ik veelal gebruik is slechts een millimeter dunner: 8,9 millimeter. Onlangs zijn we ook aan de slag geweest met de Galaxy Fold 5 van Samsung en die is dichtgevouwen 13,4 millimeter dik, een wereld van verschil. De Fold 3 van Xiaomi voelt niet alleen dun aan, maar ook goed en robuust afgewerkt.

Wij hebben het zwarte model getest met een neplederen achterzijde. Ook vind je daar het camera-eiland wat enkele millimeters uitsteekt en wat maar liefst vier camera’s bevat. Er is weer samengewerkt met lenzenfabrikant Leica, maar daarover later meer.

Kleurrijke displays

Het scharnier kan 500.000 keer gebruikt worden zonder kapot te gaan en je kunt de twee schermhelften in verschillende hoeken gebruiken, wat weer ligt aan het gebruikersscenario. Waar we het buitenste scherm van de Samsung Fold 5 te smal vinden is dat bij de Mix Fold 3 juist erg fijn. Het heeft een verhouding van 21 staat tot 9, is 6,56 inch in doorsnee en heeft een prima resolutie van 2520 bij 1080 pixels.



Opengevouwen werk je met een display van 8,03 inch met een resolutie van 2160 bij 1916 pixels. Beide schermen zijn uitgerust met een kleurrijk amoled-paneel, waardoor kleuren goed worden weergegeven en waarbij het contrast oneindig is. Gebruik je een app op het buitenste scherm en klap je het toestel open, dan kun je direct weer verder werken op het grotere display.

De vouw is uiteraard te zien en te voelen, maar dat is gelukkig minimaal. Toestellen van vorige generaties en de vouwen daarvan waren een stuk lelijker. Ook fijn, de twee helften van de Mix Fold 3 volledig op elkaar aansluiten als je het toestel sluit.

Multitasken naar een hoger niveau

Gebruik je het scherm aan de buitenkant, dan lijkt het net alsof je een normale smartphone vasthebt. Wil je een filmpje kijken, game spelen of wat apps naast elkaar gebruiken, dan kun je de Mix Fold 3 het beste openvouwen. Het scherm biedt namelijk genoeg ruimte om te multitasken en het werkt dan ook allemaal erg makkelijk.

Zijn er combinaties van apps die je vaak naast elkaar wil gebruiken, dan kun je daarvan een snelkoppeling maken en die plaatsen op een van je thuisschermen. Zo start je bijvoorbeeld snel WhatsApp en de browser tegelijk op, of de camera en een notitie-app. Wel is het zo dat je vaak zwarte balken in beeld krijgt bij het kijken van een video.

Zes camera’s aan boord, ontwikkeld met Leica

Er zijn twee selfiecamera’s aanwezig, geplaatst in kleine gaatjes in het scherm en op het rechthoekige camera-eiland vind je dus nog eens vier camera’s. Daarvoor is er weer samengewerkt met lenzenfabrikant Leica. Het gaat om een primaire sensor van 50 megapixel, voorzien van optische beeldstabilisatie en autofocus. Er is een groothoekcamera aan boord van 12 megapixel en nog eens twee telelenzen om mee te zoomen van elk 10 megapixel. Daarmee haal je objecten respectievelijk 3,2 en 5,0 keer dichterbij zonder kwaliteitsverlies.

Bij foldables zijn de camera’s nooit zo indrukwekkend en optische zoom zien we ook vaker niet dan wel. In onderstaande galerijen zie je wat foto’s gemaakt met de Mix Fold 3. Het gaat dan om een zestal normale foto’s, drie foto’s in de portretstand en zes kiekjes waarbij gebruikgemaakt is van de normale lens, gezoomd is met 3,2 keer en tot slot met 5 keer.

In onze testperiode hebben we de Mix Fold 3 uitvoerig getest, maar klagen over de hardware hoef je niet. Zo zien we de Snapdragon 8 Gen 2-processor met minimaal 12GB RAM en 256GB intern geheugen. Zware games als de Asphalt-racegames of Call of Duty hebben we helaas niet kunnen testen, omdat we die niet konden sideloaden.

De batterijduur leek in de afgelopen dagen prima te zijn, maar hebben we te kort kunnen testen om een goed oordeel te vellen. De totale accucapaciteit bedraagt 4800 mAh die verdeeld is over een tweetal batterijen. Opladen gaat met maximaal 67 Watt via een kabel en meegeleverde oplaadstekker. Daarmee is het toestel in zo’n drie kwartier weer volledig opgeladen. Liever draadloos opladen? Dat kan ook en gaat met maximaal 50 Watt, maar daarvoor moet je wel de juiste lader aanschaffen.

Er zijn stereospeakers aanwezig, waar een prima geluid uitkomt en ook een infraroodpoort is aan boord. De vingerafdrukscanner is geplaatst in de fysieke aan- /uitknop aan de zijkant en doet uitstekend zijn werk

Conclusie hands-on Xiaomi Mix Fold 3

De Mix Fold 3 is een pracht van een smartphone en bijna zo dun als een regulier toestel. Over de hardware heb je niks te klagen en ook qua camera’s en opties daarvan kan ‘ie makkelijk mee met de high-end toestellen van 2023. De software is en blijft druk door de MIUI-schil en dat mag best wat minder allemaal. Voor nu zijn er vooralsnog geen plannen om het toestel naar Europa te brengen, maar wat ons betreft mag dat zo snel mogelijk gebeuren. Als Xiaomi ‘m dan op de markt brengt voor een concurrerende prijs ten opzichte van de Fold 5, zou het namelijk best eens een klein succes kunnen worden.

