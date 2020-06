Reviewscore 8

De Pocophone F1 was een betaalbare topsmartphone door de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Hoe zit dat met zijn opvolger, de Poco F2 Pro? Dat vertellen we je in deze uitgebreide Poco F2 Pro review.

Lees de uitgebreide Poco F2 Pro review

De Poco F2 Pro van fabrikant Xiaomi werd half mei gepresenteerd en Android Planet bemachtigde één van de eerste reviewmodellen in Nederland. Het toestel (dat 599 euro kost) heeft veel te bieden, maar kent ook verschillende compromissen. Benieuwd naar ons oordeel? Lees dan deze uitgebreide Poco F2 Pro review.

Het testmodel voor deze Poco F2 Pro review is ter beschikking gesteld door Belsimpel.

Strak design, maar mist verfijning

De Xiaomi Poco F2 Pro is verkrijgbaar in vier kleuren, waarbij wij het grijze model hebben getest. Dat is een kleurvariant met een matte afwerking en dat ziet er wat minder goedkoop uit dan de glimmende versies. Wat direct opvalt is dat een gaatje voor de frontcamera of notch niet aanwezig is. Dat zorgt voor de fijnste kijkervaring bij films, websites of foto’s, maar daarover later meer.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In de bovenkant van het toestel is de uitschuifbare selfiecamera verborgen en daar zit ook de koptelefoonaansluiting en infraroodsensor. Met die laatste gebruik je de smartphone als heuse afstandsbediening. Een complete telefoon dus qua aansluitingen, maar er is meer. De onderkant biedt plaats voor de simtray, enkele speaker en usb c-poort. Aan de rechterkant zitten de aan/uit- en volumeknoppen.

Op de achterzijde is de vierdubbele camera te vinden, geplaatst in een cirkel, wat een leuk effect geeft. Een glimmende rand om de camera en de flitser maken het tot slot af. De achterkant voelt wel erg glad en goedkoop aan en als je er met je vinger op tikt, hoor je dat duidelijk.

Wel levert Xiaomi standaard een transparant hoesje mee in de doos. Wat ook opvalt is het gewicht van de Poco F2 Pro, want met 219 gram is het geen lichte jongen. Dat hebben we niet als negatief ervaren, maar dat verschilt natuurlijk per persoon.

Prima scherm, maar weinig extra’s

Qua scherm biedt de Poco F2 Pro niet al teveel poespas en dat hadden we toch graag anders gezien. Laten we beginnen bij het amoled-paneel van 6,67 inch met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Dat zorgt voor prima beelden bij het kijken van films, foto’s of websites.

Dat er geen frontcamera in het scherm is geplaatst, verdient daarbij ook nog wat extra kudo’s. De helderheid is goed genoeg voor een zonnige dag, de kijkhoeken zijn goed en ook op het contrast is niks aan te merken.

Het scherm is plat en heeft dus geen afgeronde schermranden, zoals we tegenwoordig steeds vaker zien, maar ook dat is prima. Wat wel opvalt is dat Xiaomi nog kiest voor een scherm met een ververssnelheid van 60Hz. Dat betekent dat het scherm 60 keer per seconde wordt ververst en dat is de standaard voor smartphones.

Er zijn echter al meerdere smartphones op de markt met een hogere ververssnelheid, ook in deze prijsklasse. Heb je nog nooit een toestel in handen gehad met een paneel dat sneller ververst, dan zul je het waarschijnlijk niet merken, maar een 90Hz-scherm was wel op zijn plaats geweest.

De vingerafdrukscanner is verwerkt achter het scherm en dat is niet de beste op de markt. Vooral in het begin hadden we veel moeite met het ontgrendelen van de telefoon. Dat werd gedurende de reviewperiode wat beter, maar nog steeds moest er regelmatig meerdere keren gescand worden om het toestel te ontgrendelen.

Pure kracht en klaar voor 5G

Net als zijn voorganger beschikt de Poco F2 Pro over de beste mobiele hardware van dit moment. Zo zien we de Snapdragon 865-chip en minimaal 6GB werkgeheugen. Die processor zit ook in (veel) duurdere toestellen zoals de OnePlus 8, Xiaomi Mi 10 of de Find X2-serie van Oppo. Standaard is er 128GB intern geheugen aan boord, maar dit uitbreiden is er helaas niet bij.

Heb je toch meer opslag nodig, dan kun je altijd nog uitwijken naar de 8GB/256GB-variant van de Poco F2 Pro. Extra’s zoals een IP-certificering voor stof- en waterdichtheid en draadloos opladen ontbreken.

Wel is er plaats voor twee simkaarten in het toestel en ook een 5G-chip is aanwezig. Alleen provider Vodafone biedt nu een 5G-netwerk aan in Nederland, alhoewel dat eigenlijk een iets verbeterde versie van 4G is, waarbij de dekking ook nog niet landelijk is. Benieuwd of zo’n toestel met 5G nu al een goede aankoop is, check dan ons artikel met redenen om alvast wel of juist niet een 5G-telefoon te kopen.

Android 10 en zwaar aangepaste MIUI-schil

Al met al heeft de Poco F2 Pro veel te bieden qua ruwe processorkracht. Ook het spelen van zware games zoals Fortnite of Call of Duty Mobile is geen enkel probleem. Daarbij valt het qua vloeiendheid niet op dat het toestel is voorzien van een zwaar aangepaste versie van Android. De F2 Pro draait namelijk op Android 10 met daaroverheen de door Xiaomi ontwikkelde MIUI 11-skin.

Deze nieuwe variant biedt ten opzichte van vorige varianten al een veel rustiger uiterlijk en minder mogelijkheden. Toch is de schil nog erg schreeuwerig, waar je gelukkig wel wat aan kunt doen door een ander thema in te stellen. Daarbij zijn er nog steeds allerlei eigen Xiaomi-applicaties voorgeïnstalleerd en ook apps en allerlei games van derde partijen staan standaard op het toestel. Zo zijn LinkedIn, Facebook, Netflix of de AliExpress-app al aan boord, iets waar zeker niet iedereen op zit te wachten.

Als je de Poco F2 Pro voor de eerste keer aanzet, moet je trouwens extra opletten op alle voorwaarden. Daarin kun je namelijk ook uitschakelen dat je geen advertenties wil zien in de eigen apps van Xiaomi.

Het toestel draait standaard op Android 10 en ook de update naar Android 11 verwachten we voor dit toestel. De Pocophone F1 werd uitgeleverd met Android 8.1 (Oreo) en is twee keer voorzien van een grote Android-update. Of dat ook geldt voor de F2 Pro is echter onduidelijk, maar lijkt wel aannemelijk. Beveiligingsupdates voor vlaggenschepen van Xiaomi rollen wel op regelmatige basis uit, dus daarmee zit je goed.

Vijf camera’s voor prima foto’s, behalve in het donker

Laten we beginnen bij de uitschuifbare selfiecamera aan de voorkant, waarmee je foto’s maakt van maximaal 20 megapixel. Die zien er prima uit qua scherpte en contrast. De cameramodule bevat trouwens enkele ledjes, die oplichten als de camera naar buiten schuift. Ook kun je eventueel een geluidje instellen dat je hoort als dat gebeurt.

Plaatjes van maximaal 64 megapixel

De primaire camera schiet plaatjes van maximaal 64 megapixel, alhoewel die modus niet aan te raden is wat ons betreft. De grootte van de afbeeldingen loopt al snel in de tientallen MB’s en even een foto mailen of versturen is er dan niet meer bij. Standaard worden er vier pixels tot één pixel samengesmolten, wat plaatjes oplevert van 16 megapixel. Foto’s met goed licht zien er goed uit, waarbij details, het contrast en de kleuren dik in orde zijn.

Wil je meer vastleggen van de natuur of bijvoorbeeld architectuur, dan schakel je makkelijk over naar de 13 megapixel-groothoeklens. De kleuren daarvan zien er ook natuurgetrouw uit en verschillen niet tot nauwelijks met die van de normale camera. Hieronder zijn drie foto’s te zien gemaakt met de groothoeklens, normale lens en met twee keer zoom.

Macrofotografie en portetfoto’s

Ben je fan van macrofotografie? Dan zit je goed met het nieuwe toestel van Xiaomi. Er is namelijk een derde camera aan boord speciaal voor objecten van dichtbij. Ook die doet goed zijn werk en zorgt voor fijne plaatjes van insecten of bijvoorbeeld een bloemknop. Tot slot is er nog een dieptesensor, die gebruikt wordt om goede portretfoto te maken. Daarbij wordt het onderwerp scherp vastgelegd, terwijl de achtergrond juist wat wazig is.

Vooral in het donker niet de beste keuze

Overall zijn de foto’s van de Poco F2 Pro prima om te plaatsen op social media of te gebruiken voor een fotoboek. Leg je ze naast topmodellen van Samsung, Huawei of Oppo, dan zijn er uiteraard verschillen te zien. Vooral in het donker laat de Poco F2 Pro steken vallen.

Er is een speciale nachtmodus aanwezig, maar daar blindelings op vertrouwen moet je niet doen. Andere toestellen maken hier korte metten met dit toestel en bij het bekijken van de plaatjes op een groter scherm zijn al snel paarsrode verkleuringen langs de randen te zien. Ben je dus van plan om veel foto’s te maken in mindere lichtomstandigheden of de avonduren, dan kun je de Poco F2 Pro beter links laten liggen.

Heb je wat meer verstand van zaken, dan kun je aan de slag met varianten van de camera-app van Google: Gcam. De resultaten daarmee zijn veelbelovend, maar het gebruik en de installatie ervan is niet voor iedereen weggelegd. Foto’s in minder lichtomstandigheden zien er daarmee wel een stuk beter uit.

Kracht en lange accuduur gaan goed samen

De hardware in de Poco F2 Pro is dan wel krachtig, maar ook energiezuinig. De Snapdragon 865-chip en het 60Hz-scherm zijn geen al te grote energieslurpers en dan is er ook nog de grootte van de accu. Xiaomi kiest namelijk voor een batterij van 4700 mAh. Die combinatie zorgt ervoor dat je het toestel makkelijk een intensieve dag kunt gebruiken, zonder tussentijds bij te hoeven laden.

Gebruik je het toestel wat minder, dan is ook twee dagen op een acculading geen enkel probleem. Zelf haalden we ook makkelijk de 8 uur schermtijd op een dag, waarbij we ‘m voor het slapen gaan even een uurtje aan de lader legden. Opladen kan helaas niet draadloos, maar wel levert de fabrikant een snelle 30 Watt-lader mee. Die zorgt binnen een uur voor een volle accu.

Conclusie Poco F2 Pro review

De Poco F2 Pro is een krachtpatser van jewelste en biedt veel toffe features die je niet altijd ziet in andere toestellen. Denk bijvoorbeeld aan de infraroodsensor, koptelefoonaansluiting, 5G-ondersteuning en een uitschuifbare selfiecamera. Qua accuduur heb je niks te klagen en ook qua ruwe processorkracht is dit simpelweg de beste keuze. Dit nieuwe topmodel kent zeker ook verschillende minpunten. Het scherm ververst maximaal 60 keer per seconde, terwijl dat bij de concurrentie al een stuk hoger is. De camera’s presteren overdag meer dan voldoende, maar behoren niet tot de top. Ook is het toestel aan de zware kant en dat vindt niet iedereen prettig. Daarbij is er ook erg veel gesleuteld aan de eigen softwarelaag van Xiaomi zelf en ook dat is iets om rekening mee te houden. Al met al is dit een aanrader voor mensen die op zoek zijn naar ruwe kracht, maar ook kunnen leven met wat concessies.

Poco F2 Pro kopen

Op zoek naar de Poco F2 Pro van Xiaomi? Check dan onze prijsvergelijker voor een losse Poco F2 Pro. Ben je op zoek naar een abonnement in combinatie met dit toestel? Bekijk dan hier de beste prijzen van de Poco F2 Pro met abonnement.

Lees het laatste nieuws over Xiaomi