Xiaomi Poco X3 NFC review: de beste smartphone voor weinig geld

De Xiaomi Poco X3 NFC is misschien wel de smartphone met de beste prijs-kwaliteitverhouding van dit jaar. Maar hoe bevalt het toestel in de praktijk? In deze uitgebreide review lees je het.

Check de Poco X3 NFC review

Waarschijnlijk ben je wel bekend met de Pocophone F1, een smartphone die in 2018 werd uitgebracht en beschikte over een ongekende prijs-kwaliteitverhouding. Voor 349 euro kreeg je high-end specificaties, een goed lcd-scherm, lange accuduur en meer. Met de Poco F2 Pro verscheen dit jaar eindelijk een opvolger, maar dit toestel is met een adviesprijs van 499 euro stukken duurder.

Nu is er de Poco X3 NFC, een smartphone die met 229 euro niet alleen veel goedkoper is, maar door de prijs-kwaliteitverhoudinsg ook meer doet denken aan de eerste Pocophone. Voor weinig geld krijg je een uitstekende smartphone die eigenlijk niets écht fout doet. Dat maakt de Poco X3 één van de beste – zo niet de beste – midrange telefoon van 2020. In deze review vertellen we je er alles over.

Grote smartphone, plastic behuizing

Ondanks de lage adviesprijs voelt de Poco X3 NFC stevig en luxe aan. Het toestel heeft een metalen frame, een laagje Gorilla Glass 5 over het scherm en plastic achterkant. Dat plastic klinkt misschien wat goedkoop, maar het voelt stevig aan en laat bovendien niet zo snel krasjes zien als glas.

De achterkant valt daarnaast nogal op door het grote Poco-logo (dat onder het juiste licht ook allerlei kleurtjes laat zien) en het wat apart vormgegeven camera-eiland. Door het logo oogt het toestel wat ‘schreeuwerig’ en we hadden liever een simpeler en strakker design gezien.

Belangrijk om te weten is dat de Poco X3 NFC een erg grote smartphone is. Met afmetingen van 165,3 bij 76,8 bij 9,4 millimeter is de telefoon qua grootte vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S20 Ultra en Note 20 Ultra en ook behoorlijk zwaar (215 gram). De Poco X3 is dus geen telefoon die je met één hand kunt bedienen en makkelijk in iedere broekzak past.

De Poco X3 NFC is wel van alle gemakken voorzien. Het toestel heeft een koptelefoonaansluiting, infraroodsensor om de telefoon als afstandsbediening te gebruiken, micro-sd- en dualsim-ondersteuning, bluetooth 5.1, stereospeakers en (zoals de naam van de telefoon verklapt) nfc. De Poco kun je daarmee gebruiken voor contactloos betalen en al met al is het toestel lekker compleet.

120Hz-scherm is heel vloeiend

Misschien wel de tofste feature van de Poco X3 NFC is het 120Hz-scherm. De ververssnelheid is veel hoger dan bij andere goedkope telefoons, die vaak een standaard 60Hz-display hebben. Doordat het scherm van de Poco 120 keer per seconde wordt ververst, zien beelden er veel soepeler uit.

Het zorgt er ook voor dat de smartphone aanzienlijk sneller aanvoelt. 120Hz-schermen zitten doorgaans alleen op veel duurdere Android-telefoons, zoals de OnePlus 8 Pro, en het is indrukwekkend dat we deze feature nu ook op een toestel van iets meer dan 200 euro zien. Op dit gebied heeft de Poco X3 NFC duidelijk een streepje voor als je ‘m naast concurrenten legt.

Het lcd-scherm is verder 6,67 inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, wat voor scherpe beelden zorgt. Het display kan behoorlijk helder en ziet er verder goed uit, al is rondom het cameragat (waar de selfiecamera in zit) wat backlight bleeding zichtbaar. Ook aan de onderkant van het scherm zie je ook een soort schaduw, die vooral opvalt bij lichte kleuren. Het is niet per se storend, maar het laat wel zien dat de schermkwaliteit niet van topkwaliteit is.

Vlotte hardware, met heel af en toe haperingen

In tegenstelling tot de Pocophone F1 heeft de Poco X3 niet de beste mobiele hardware van dit moment, maar is het toestel duidelijk een middenklasser. De smartphone beschikt over een Snapdragon 732G-chip met 6GB aan werkgeheugen en 64/128GB aan opslagruimte. De prestaties zijn dik in orde: apps starten snel op, gamen gaat prima en de telefoon voelt snel aan.

Toch merk je af en wel dat de Poco X3 NFC een midranger is, omdat de hardware heel af en toe wat hapert en animaties niet helemaal vloeiend verlopen. Open je bijvoorbeeld het multitaskscherm, dan zie je kleine vertragingen en het schakelen tussen apps gaat soms iets minder soepel. De haperingen zijn heel subtiel en zeker niet storend, en bij een toestel van 229 euro kunnen we hier prima mee leven.

De vingerafdrukscanner van de Poco X3 NFC zit aan de rechter zijkant, in de aan/uit-knop. Dit is een fijne en logische plek voor de scanner en hij werkt uitstekend. Ontgrendelen gaat snel en accuraat en tijdens onze testperiode weigerde de vingerafdrukscanner nooit dienst.

Software: MIUI 12 met advertenties

Uit de doos draait de Poco X3 NFC op Android 10 met de MIUI 12-software van Xiaomi. Dit is een nogal ingrijpende skin die visueel een boel verandert aan Android én veel functies toevoegt. Het duurt dan ook eventjes voordat je aan de software bent gewend, maar in principe steekt alles logisch in elkaar.

Wel is het jammer dat Xiaomi veel bloatware meelevert en advertenties in de software heeft gestopt. Die reclame zie je vooral bij het installeren van apps in de Play Store en in de apps van het Chinese bedrijf zelf. De advertenties zijn onderdeel van Xiaomi’s verdienmodel en niet ideaal, maar tijdens onze testperiode zijn we ze niet vaak tegengekomen. Ze storen dus niet echt, maar zijn er wél.

Het updatebeleid van Xiaomi is doorgaans goed, maar het bedrijf liet na navraag van Android Planet niet specifiek weten hoe vaak en hoe lang de Poco X3 NFC wordt ondersteund. We verwachten dat de smartphone sowieso een update krijgt naar Android 11, maar wanneer dit gebeurt en of er nog meer grote Android-upgrades volgen, is onduidelijk.

Prima en veelzijdige camera’s

Ook op cameragebied heeft de Poco X3 op papier veel te bieden. Op de achterkant zitten maar liefst vier camera’s: een primaire 64 megapixel-camera, 13 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor. Daarmee maak je prima foto’s en de camera’s stellen – zeker in deze prijsklasse – niet teleur.

Normale camera

Groothoeklens

Macrocamera

Met de 64 megapixel-camera maak je zeker overdag scherpe foto’s, waarbij kleuren er mooi uitzien en veel detail zichtbaar is. Ook de 13 megapixel-groothoeklens produceert prima plaatjes, al is de camera wel iets minder goed (en vooral minder lichtsterk) dan de primaire camera. De 2 megapixel-macrocamera is een geinige extra en werkt op zich prima, maar door de beperkte resolutie ogen close-ups niet heel scherp.

De Poco X3 NFC krijgt het lastiger als het donkerder wordt. Foto’s ogen dan wat flets en hoewel de nachtmodus een beetje helpt, moet je zeker geen wonderen verwachten. Ook de groothoeklens is bij minder licht beperkt. Desondanks zijn we tevreden met de camera’s van de Poco; ze zijn veelzijdig en doen prima hun werk.

Grote accu, heel snel opladen

De Poco X3 NFC heeft een opvallend grote accu van 5160 mAh die op papier lang mee moet gaan, en dat is in de praktijk ook het geval. De accuduur van de Poco-telefoon is simpelweg uitstekend en zelfs met mijn intensieve gebruik hield het toestel het anderhalve dag op een volle lading vol. Doe je het iets rustiger aan, dan is twee dagen zonder opladen geen probleem.

Is de accu leeg, dan kun je ‘m ook weer rap opladen. Xiaomi levert een 33 Watt-oplader mee en daarmee vul je de telefoon in een half uur voor meer dan 60 procent. De smartphone volledig opladen duurt iets meer dan een uur en dat is – zeker voor een telefoon in deze prijsklasse – erg netjes en een groot pluspunt.

Conclusie Poco X3 NFC review

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn: een smartphone van 229 euro met een snelle processor, groot 120Hz-scherm, forse accu en uitstekende accuduur, prima camera’s en handige extra’s als een koptelefoonaansluiting en stereospeakers. Desondanks weet de smartphone op vrijwel alle punten te overtuigen en heeft ‘ie eigenlijk geen echte nadelen.

De Poco X3 NFC is een uitstekende midranger en laat door zijn prijs-kwaliteitverhouding vrijwel alle andere smartphones in deze prijsklasse achter zich. De advertenties in de software en beperkte cameramogelijkheden in het donker zijn kleine minpunten, maar verder is er nauwelijks iets op het toestel aan te merken. Zoek je een smartphone van rond de 200 euro, dan kun je niet om de nieuwe Poco heen.

Xiaomi Poco X3 NFC kopen?

Ben je na het lezen van deze review enthousiast geworden en wil je de Poco X3 NFC kopen? In onze prijsvergelijker zetten we de beste deals voor losse Poco X3 NFC op een rijtje.

Het toestel kost 229 euro, maar er is ook een variant met meer opslag (128GB in plaats van 64GB) aanwezig. Daarvoor betaal je 269 euro. Betaal je het toestel liever maandelijks af, check dan de aanbiedingen voor de Poco X3 NFC met een abonnement.