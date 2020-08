Xiaomi Redmi 9 review: betaalbare instapper biedt vele extra’s

Dat Xiaomi een prijsvechter is, is inmiddels wel duidelijk. De nieuwe Redmi 9 kost slechts 149 euro, maar wat krijg je voor dat geld en hoe presteert de telefoon? Tijd voor een review.

Xiaomi Redmi 9 review

De Xiaomi Redmi 9 heeft ondanks zijn lage adviesprijs van 149 euro veel te bieden. Zo heeft het toestel vier camera’s op de achterkant, een groot scherm met hoge resolutie, forse 5020 mAh-accu en allerlei interessante snufjes. Hoe het toestel het doet in de praktijk lees je in deze Xiaomi Redmi 9 review.

Het testmodel voor deze Xiaomi Redmi 9 review is ter beschikking gesteld door Belsimpel.

Design is plastic fantastic

De Redmi 9 is verkrijgbaar in het groen, paars en grijs en heeft een plastic behuizing. Dit om de kosten te drukken en dat is een goede keuze. De achterzijde heeft een patroon van ribbeltjes, wat er leuk uitziet en zorgt voor iets meer grip. De camera’s bevinden zich in een cirkel en ook zit daar de vingerafdrukscanner.

Ook de afgeronde zijkanten zorgen ervoor dat het toestel prima aanvoelt. De twee knoppen aan de rechterkant (aan/uit en volume) zijn ook van plastic, maar voelen goed aan. Aan de onderkant zit de enkele speaker, usb-c-poort en koptelefoonaansluiting.

Aan de bovenzijde is nog een infraroodsensor aanwezig en aan de linkerkant zit het simkaartslot. Naast twee simkaarten kun je daar ook een micro-sd-geheugenkaartje in kwijt.

Scherm met (te) hoge resolutie

De Xiaomi Redmi 9 heeft een lcd-scherm van 6,53 inch met een resolutie 2340 bij 1080 pixels. Voor deze prijsklasse is dat erg netjes en alles op het scherm ziet er dan ook goed uit. Van tekst op websites tot een filmpje en van gemaakte foto’s tot het spelen van een simpel spelletje. Aan de bovenkant zit een waterdruppelnotch, waarin de frontcamera is verwerkt.

De maximale helderheid is niet al te hoog, dus het scherm goed bekijken in de volle zon is er niet bij. In een donkere kamer nog even wat nieuws lezen is wel fijn, aangezien de minimale helderheid wel prima is. Je kunt ook wat spelen met de kleurtemperatuur, zodat je het scherm naar wens aanpast.

Tot slot is er nog een laagje Gorilla Glass 3 aanwezig met daarop een plastic screenprotector. Dat zorgt ervoor dat er minder snel krasjes ontstaan op het scherm zelf. Al met al een goed scherm, helemaal voor deze prijs.

Krachtig genoeg voor simpele taken

Voor 149 euro moet je geen snelheidsmonster verwachten, en dat is de Redmi 9 dan ook niet. Zoek je echter een toestel voor simpele taken, social media, e-mail en het spelen van simpele games, dan staat de Redmi 9 zeker zijn mannetje.

De resolutie is zoals genoemd misschien wat te hoog in combinatie met de minder krachtige MediaTek-processor. Haperingen zijn soms zichtbaar, wanneer je bijvoorbeeld de app-drawer opent of van homescreen wisselt. Zwaardere 3D-games zoals Asphalt 9 of PUBG draaien moeizaam op de Redmi 9, maar simpelere spelletjes zijn wel speelbaar.

Wij hebben het model met 4GB RAM en 64GB opslag getest, met een adviesprijs van 179 euro. Voor de adviesprijs van 149 euro koop je de variant met 3GB werkgeheugen en 32GB interne opslag.

Extra snufjes zijn handig

Voor deze prijsklasse verwacht je misschien niet al teveel, maar toch levert Xiaomi leuke extra’s. Een koptelefoonaansluiting is namelijk ‘gewoon’ aanwezig, zodat je muziek kunt luisteren met een bedrade koptelefoon. Op de achterkant zit de fysieke vingerafdrukscanner, die snel en accuraat werkt.

Er is plaats voor twee simkaarten én een micro-sd-geheugenkaartje. Bij veel toestellen moet je kiezen tussen een extra simkaart of meer opslag. Ook is er nog de infraroodsensor, waardoor je de Redmi 9 gebruikt als afstandsbediening voor bijvoorbeeld je televisie. Het zijn misschien kleine extra’s, maar wel features die je vaak niet op duurdere toestellen vindt.

Android 10 met drukke schil

Xiaomi levert de Redmi 9 met Android 10 met daaroverheen de MIUI 11-schil van het bedrijf. Dat is niet onze favoriete combinatie, want de fabrikant heeft er een handje van om veel eigen apps voor te installeren. Zo zijn apps voor beveiliging, muziek, bestandsbeheer, notities, weer en een eigen browser op het toestel te vinden.

Ook staan er games en apps op van derde partijen, zoals Facebook, Netflix, LinkedIn, AliExpess en WPS Office. Deze apps kun je gelukkig wel verwijderen. Bij het instellen van de Redmi 9 moet je ook opletten dat je advertenties uitschakelt, anders zie je die namelijk hier en daar verschijnen. Je kunt wel aan de slag met thema’s om de software qua uiterlijk wat aan te passen, en dat is fijn.

De Nederlandse vertalingen in de software zijn hier en daar krom en niet helemaal perfect. Daardoor moet je soms wat dieper in de instellingen duiken om te vinden wat je zoekt. Standaard is een app-drawer ook niet actief, maar via de instellingen is deze wel in te schakelen. De systeembrede donkere modus is wel aanwezig.

De geïnstalleerde beveiligingsupdate is die van juni 2020 en daarmee loopt het bedrijf dus wat achter. Android 11 en een vernieuwde MIUI-schil worden wel verwacht voor dit toestel en dat siert Xiaomi. Al met al is de schil iets te zwaar en door de hardware van de Redmi 9 merk je dat sneller dan bij een krachtiger toestel van de fabrikant.

Camera’s: prima voor een snel kiekje

De selfiecamera van de Redmi 9 schiet plaatjes van 8 megapixel. Goed genoeg voor een snelle selfie, maar veel details legt de camera niet vast. Op de achterkant zijn nog eens vier camera’s aanwezig. Leuk natuurlijk voor de specificatielijsten, maar de camera’s zijn verre van geweldig.

Xiaomi kiest namelijk voor een primaire camera van 13 megapixel en met genoeg licht maakt deze camera goede foto’s. Het contrast en de kleurweergave zien er dan natuurgetrouw uit en er is veel detail zichtbaar.

Wordt het donkerder, of is het wat grijs weer, dan gaat dat wel snel ten koste van de fotokwaliteit. Zo zie je in onderstaande voorbeelden enkele keren een flink uitgebeten lucht. Een speciale nachtmodus is op de Redmi 9 niet aanwezig.

Wel is er een AI-modus, waardoor foto’s qua kleuren wat worden opgepompt dankzij kunstmatig intelligentie. De tweede camera heeft een groothoeklens, waarmee je foto’s schiet van 8 megapixel. In onderstaande galerij zie je zo’n kiekje naast een foto in de normale modus en nog een plaatje gemaakt met twee keer digitale zoom.

De derde camera gebruik je voor de close-ups en die maak je in maximaal 5 megapixel. Gemaakte foto’s in deze stand zien er, met goed licht, ook prima uit. Tevens tonen deze plaatjes net wat meer details dan macrocamera’s van 2 megapixel, zoals in de nieuwe OnePlus Nord.

Tot slot is er nog een vierde sensor aanwezig, die diepte-informatie opslaat. Daardoor maak je goede portretfoto’s, waarbij het onderwerp scherp wordt vastgelegd en de achtergrond juist wat vervaagd is.

Accuduur is uitmuntend

Op zoek naar een toestel met een goede accuduur voor een lage prijs? Dan moet je de Redmi 9 zeker overwegen. Ik haalde makkelijk de twee dagen, waarbij het toestel ook nog eens vrij intensief werd gebruikt. Daarbij is het verbruik ook minimaal in standby, wat uiteraard fijn is.

De accu heeft een capaciteit van 5020 mAh en opladen doe je met de meegeleverde 10 Watt-lader. Dit gaat traag en het duurt dan ook uren voordat de accu vol is. Snelladen (met 18 Watt) wordt ondersteund, maar hiervoor moet je zelf een geschikte oplader aanschaffen.

Conclusie Xiaomi Redmi 9 review

De Xiaomi Redmi 9 is een aanrader als je op zoek bent naar een betaalbaar toestel met een grote accu. De batterijduur is zeer goed, alleen het opladen duurt wel wat lang met de standaard oplader.

Het scherm is groot en heeft een hoge resolutie, waardoor alles er scherp uitziet. Hier en daar kan de processor dat niet altijd even goed aan, waardoor je kleine stotteringen opmerkt. Ook de helderheid is niet al te hoog, maar dat zijn compromissen die je moet sluiten in deze prijsklasse.

Het design is dan wel van plastic, maar voelt wel goed aan. Daarbij heeft het toestel veel extra’s te bieden zoals een koptelefoonaansluiting en infraroodpoort. De Redmi 9 draait op Android 10 en bevat een redelijk zware schil, wat in de toekomst hopelijk nog wel wat bijgeschaafd wordt.

Xiaomi laat met dit toestel namelijk weer duidelijk zien dat het in hart en nieren een echte prijsvechter is. De verhouding tussen prijs, functies en kwaliteit is namelijk niet snel te vinden bij andere toestellen in deze prijsklasse.

