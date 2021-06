Xiaomi Redmi Note 10 5G review: 5G en veel meer voor weinig

Een groot 90Hz-scherm, snelle hardware, grote accu en 5G-ondersteuning voor 229 euro. Het klinkt als een goede deal, maar de Xiaomi Redmi Note 10 5G heeft dan ook veel te bieden. Tijd voor een review.

Dit is de Xiaomi Redmi Note 10 5G review

Anno 2021 heb je voor weinig geld al een goede smartphone met 5G-ondersteuning. Dat laat Xiaomi ook met de nieuwe Redmi Note 10 5G zien. Naast ondersteuning voor het snelle mobiele netwerk heeft het toestel ook vlotte hardware en een erg goede accuduur. In deze Xiaomi Redmi Note 10 5G review bespreken we de plus- en minpunten met je.

Design is rechttoe-rechtaan

Het ontwerp van de Redmi Note 10 5G is simpel en daardoor een beetje saai. De behuizing is van plastic en hoewel je merkt dat de Note 10 5G een goedkopere telefoon is, voelt ‘ie wel stevig aan. De achterkant heeft een matte afwerking en daardoor zie je vingerafdrukken en vlekken niet zo snel. Ook fijn: Xiaomi levert een hoesje mee zodat je de smartphone krasvrij houdt.

Aan de rechterkant zitten de volumeknoppen en aan/uit-knop met daarin de vingerafdrukscanner. De scanner zit op een fijne plek en werkt snel en accuraat. Tijdens onze testperiode weigerde hij nooit dienst en ontgrendelde de Redmi Note 10 5G altijd direct. Aan de bovenkant zit de koptelefoonaansluiting voor bedrade headsets en een infraroodsensor om de telefoon te gebruiken als afstandsbediening voor bijvoorbeeld je televisie.

Met een gewicht van 190 gram en dikte van 8,9 millimeter is de Redmi Note 10 5G niet de meest handzame smartphone. Je moet de telefoon ook altijd met twee handen vasthouden om ‘m goed te kunnen bedienen. Wel is het fijn dat het Xiaomi-toestel dualsim-ondersteuning biedt en plek heeft voor een micro-sd-geheugenkaartje. Hiermee kun je de opslag gemakkelijk uitbreiden.

Mooi en vloeiend 90Hz-scherm

Het lcd-scherm van de Xiaomi Redmi Note 10 5G is met 6,5 inch lekker groot en heeft een hoge resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Het display ziet er mooi uit, met scherpe en kleurrijke beelden. Jammer is dat het scherm niet heel helder kan, waardoor het buiten bij veel zonlicht erg lastig is om de telefoon af te lezen.

Daarentegen heeft het scherm wel een hogere ververssnelheid van 90Hz. Omdat pixels vaker worden vernieuwd, zijn animaties vloeiender en voelt de Xiaomi-smartphone sneller in gebruik aan. Dit is een fijne feature die we (gelukkig) ook steeds vaker op goedkopere Android-toestellen zien. Het is overigens ook mogelijk om te kiezen voor ‘standaard’ 60Hz, zodat de accu iets langer meegaat.

Prima prestaties, drukke software

De Xiaomi Redmi Note 10 5G wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 700-processor, die 5G-internet ondersteunt. Hierdoor is de smartphone klaar voor het nieuwe mobiele netwerk, al heb je hier op dit moment nog niet zoveel aan. De snelheidswinst ten opzichte van 4G is minimaal en hier komt pas volgend jaar verandering in.

Ook aanwezig is 4GB werkgeheugen en 64/128GB opslagruimte, afhankelijk van welke versie je kiest. Omdat het 128GB-model maar twee tientjes duurder is, raden we aan om voor deze variant te gaan. Hierdoor heb je veel meer ruimte voor je apps, games, Spotify-muziek en opgeslagen Netflix-series.

In de praktijk is de Redmi Note 10 5G een vlotte smartphone, die apps opstart en ook prima games draait. Tijdens onze reviewperiode hebben we wel last gehad van haperingen en vastlopers in Chrome, al kan dit ook liggen aan het testtoestel dat we hebben gebruikt. Verder is de Note 10 5G een fijne telefoon die vloeiend draait.

MIUI is niet voor iedereen

Over de software hebben we gemengde gevoelens. De smartphone draait op Android 11 met daaroverheen de MIUI-software van Xiaomi. Dit is een vrij drukke skin waar je wel eventjes aan moet wennen. De instellingen-app is bijvoorbeeld minder overzichtelijk en het multitaskscherm is anders dan bij stock-Android. Daarnaast zitten er reclames in MIUI, die je bijvoorbeeld ziet als je een app hebt geïnstalleerd.

Dat laatste is onderdeel van het verdienmodel van Xiaomi, maar wel een beetje irritant. Gelukkig is het updatebeleid van het bedrijf prima: toestellen krijgen doorgaans twee grote Android-updates en twee jaar lang beveiligingspatches. Bedrijven als Samsung en Nokia ondersteunen hun telefoons langer, maar slecht is het updatebeleid van Xiaomi ook niet. Je kan rekenen op updates naar Android 12 en 13 en dat is voor een toestel van maximaal 250 euro netjes.

Camera’s zijn te beperkt

Op de achterkant van de Redmi Note 10 5G zitten drie camera’s, maar aan twee heb je niet zoveel. De 48 megapixel-camera wordt bijgestaan door een 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor. Met de macrolens kun je kiekjes van heel dichtbij maken, maar door de lage resolutie zien ze er nooit echt goed uit. Ook bij heel veel licht, is er simpelweg niet genoeg detail. Als je met de normale camera een foto maakt en digitaal inzoomt, krijg je dan ook mooiere plaatjes.

De 2 megapixel-dieptesensor helpt bij het maken van portretfoto’s, waarbij de achtergrond extra wazig is zodat de voorgrond er meer uitspringt. Dit ziet er goed uit, al weten we van andere toestellen dat je dit bokeh-effect ook prima met software kan creëren. De dieptesensor is dus niet per se nodig en zit er voornamelijk voor de sier.

De 48 megapixel-hoofdcamera maakt goede, maar geen geweldige foto’s. Bij veel daglicht zien kiekjes er mooi uit, met veel detail, mooie kleuren en een prima dynamisch bereik. Het toestel heeft soms wel de neiging om foto’s helderder op te slaan dan nodig is. Hierdoor wordt de blauwe lucht bijvoorbeeld wit en zijn beelden niet meer realistisch.

Hoofdcamera

Macrolens

Portretfoto

De resultaten zijn ook minder als het donker wordt, maar dat zien we vaker bij smartphones van rond de 200 euro. De nachtmodus helpt om beelden dan iets helderder te maken en dat is een handige feature.

Wel vinden we het jammer dat er nogal wat camerafuncties ontbreken op de Xiaomi Redmi Note 10. Het grootste gemis is een groothoeklens, die bijvoorbeeld wel op de reguliere Redmi Note 10 zit. Daarmee kun je wijdere foto’s maken van bijvoorbeeld landschappen en het is jammer dat Xiaomi deze lens heeft geschrapt. Verder is er geen optie om 4K-video’s te maken.

Erg goede accuduur

Gelukkig weet de Xiaomi Redmi Note 10 5G meer uit te blinken met de accuduur. Die is namelijk uitstekend, ook als je de smartphone intensief gebruikt. De 5000 mAh-batterij ging tijdens onze testperiode makkelijk een volle dag mee en bij normaal gebruik houdt de telefoon het twee dagen vol. In de praktijk betekent dit dat je je nooit zorgen hoeft te maken om een lege accu.

Helaas duurt het relatief lang voordat de smartphone is opgeladen. Xiaomi levert een 22,5 Watt-oplader mee, maar het toestel kan maximaal 18 Watt aan. Hierdoor duurt het ongeveer twee uur om de Redmi Note 10 5G volledig op te laden, terwijl een halfuur je iets meer dan 30 procent accucapaciteit geeft. De telefoon presteert op dit gebied niet per se slecht, maar er zijn toestellen in deze prijsklasse die sneller vol zitten.

Conclusie Xiaomi Redmi Note 10 5G review

Met de Redmi Note 10 5G laat Xiaomi zien waar het goed in is: fijne smartphones uitbrengen met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Het toestel heeft snelle hardware, een grote accu die lang meegaat en een vloeiend 90Hz-scherm. Dankzij de 5G-ondersteuning is de telefoon bovendien toekomstbestendig.

Daar staan wel wat minpunten tegenover. Zo is het scherm te donker, zijn de camera’s beperkt en vinden we de software niet fijn in gebruik. Dat maakt de Redmi Note 10 5G echter geen slechte smartphone. Voor iets meer dan 200 euro is dit één van de betere toestellen van dit moment en daardoor best een aanrader.

Xiaomi Redmi Note 10 5G kopen

Ben je van plan om de Xiaomi Redmi Note 10 5G in huis te halen? De smartphone heeft een adviesprijs van 229 euro voor de versie met 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Het model met 128GB aan opslag kost 249 euro.

In de prijsvergelijker hieronder zie je de beste deals voor een losse Redmi Note 10 5G. Ook kun je de Xiaomi Redmi Note 10 5G met een abonnement aanschaffen.