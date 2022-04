Xiaomi Redmi Note 11 (Pro) review: prima, maar niet heel spannend

Xiaomi heeft onlangs twee nieuwe smartphones gelanceerd in Nederland: de Redmi Note 11 en Redmi Note 11 Pro. In deze Xiaomi Redmi Note 11 (Pro) review lees je wat wij van de toestellen vinden.

Xiaomi Redmi Note 11 en Redmi Note 11 Pro review

Zoek je naar een betaalbare smartphone met een groot, helder scherm en goede specificaties? Xiaomi bracht onlangs twee nieuwe toestellen uit die stellen aan deze wensen te voldoen. Het gaat om de Xiaomi Redmi Note 11 en Redmi Note 11 Pro. De twee smartphones hebben veel overeenkomsten, maar ook een aantal belangrijke verschillen. In deze review bespreken we onze ervaringen met beide telefoons.

De Redmi Note 11-serie bestaat in totaal uit vijf verschillende toestellen. Dit zijn de Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G en Redmi Note 11 Pro Plus. Het ontwerp, de chip en camera’s zijn bij ieder toestel uit de Note 11-serie nét even anders. In deze review zetten we de Xiaomi Redmi Note 11 en Redmi Note 11 Pro naast elkaar.

Ontwerp: Pro is stijlvoller en voelt meer premium aan

De Xiaomi Redmi Note 11 en Note 11 Pro zijn qua ontwerp heel verschillend. Laten we beginnen met de reguliere Note 11. Het toestel heeft afgeronde hoeken en is volledig gemaakt van zacht aanvoelend plastic. De zijkanten zijn plat, maar de achterkant heeft een lichte bolling, waardoor de telefoon prettig in de hand ligt. Omdat het toestel van plastic is, weegt het bijna niets. Een nadeel is zijn goedkope uitstraling.

De Note 11 Pro ziet er in onze ogen een stuk stijlvoller uit. Het toestel heeft rechtere hoeken en ook de achterkant is volledig plat. Hierdoor ligt de Pro-variant misschien iets minder lekker in de hand, maar voelt de smartphone wel een stuk meer premium aan. Dat is mede te wijden aan zijn glazen achterkant. Het gaat om glas met een matte afwerking, dat zijdezacht aanvoelt.

Een aantal details van beide ontwerpen vinden we bij Android Planet een beetje jammer. Zo hebben de smartphones een groot CE-keurmerk op de achterkant, met daarbij het welbekende prullenbak-icoontje en een ‘Made in China’-badge.

Dat had Xiaomi best wat netter mogen wegwerken. Ook het camera-ontwerp van met name de Pro-variant vinden we ietwat rommelig. Je betaalt dan ook niet heel veel geld, dus je kunt natuurlijk geen Galaxy S22-design verwachten.

Scherm: vloeiend vs vloeiender

Zowel de Xiaomi Redmi Note 11 als Note 11 Pro heeft een oled-scherm. Deze schermen zijn echter niet helemaal hetzelfde. De Pro-variant heeft een groot 6,67 inch-scherm met een 120Hz-ververssnelheid. Dit scherm is hierdoor vergelijkbaar met schermen van smartphones uit het high-end segment. De reguliere Note 11 heeft een 6,43 inch-scherm met een 90Hz-ververssnelheid.

Het verschil tussen 120Hz en 90Hz is optisch gezien niet gigantisch. Het verschil tussen 90Hz en 60Hz is bijvoorbeeld een stuk groter. Belangrijk om te weten is dat voor beide toestellen de hoge ververssnelheid niet vanuit de doos is geactiveerd. Je moet dit zelf in de instellingen regelen en we raden je dat zeker aan.

De maximale helderheid valt bij zowel de Note 11 als Note 11 Pro een beetje tegen. Als je buiten staat is de kans groot dat je niet veel ziet – zeker met de reguliere Note 11. Het scherm van de Pro is een stukje helderder. Ook de kleuren en het contrast lijken beter te zijn op het Pro-display. Toch wilden we zelfs in binnenruimtes de helderheid regelmatig iets opkrikken, terwijl deze zich al op de maximale stand bevond.

Over het algemeen zien de schermen er mooi uit. De scherpte is dik in orde, zwart is écht zwart en de kleuren zijn mooi en gesatureerd. Er is keuze uit een lichte of donkere modus in de software, waarmee je het oled-scherm mooi tot z’n recht laat komen. Met de donkere modus gaat ook de accu een stukje langer mee.

Middenklasser-chips bieden prima prestaties

Xiaomi heeft de Note 11 en Note 11 Pro andere chips gegeven. Dat valt te verwachten, omdat de Pro-variant een stukje duurder is. Dit toestel draait op een Mediatek Helio G96-chip met acht kernen. Deze processor is ongeveer net zo krachtig als de Snapdragon 730G, die we in veel andere middenklasse-toestellen zien.

De Note 11 Pro werkt in het dagelijks leven lekker vlot. Je komt nauwelijks haperingen tegen; voor het laden van een website of kijken van een serie op Netflix hoef je niet lang te wachten. Het opstarten van een game duurt wat langer. Zodra de game eenmaal draait, loopt deze echter erg soepel. Xiaomi heeft ook een speciale GameTurbo-functie ingebouwd, waarmee je ongestoord en optimaal van je spel kunt genieten.

De Redmi Note 11 draait op een Snapdragon 680-chip, die beduidend minder snel is dan de Helio G96 van zijn Pro-broer. Dat betekent gelukkig niet dat de chip traag is; ook de Note 11 voelt over het algemeen rap aan. Gamen gaat wel echt een stukje langzamer, maar de meeste apps draaien soepel en zonder problemen.

Wel een grote tegenvaller van beide processors: ze ondersteunen geen 5G-internet. Hierdoor loop je met de aanschaf van een Redmi Note 11 of Note 11 Pro direct een beetje achter. De meeste concurrenten uit dezelfde prijsklasse – zeker in het geval van de Note 11 Pro – ondersteunen wél gewoon 5G-internet. Er is ook een 5G-versie van de Note 11 Pro te koop, met iets andere specificaties en een hoger prijskaartje. Toch verwacht je van een smartphone met ‘Pro’ als naam wel standaard 5G-internet.

Camera’s: veel lenzen, matige kwaliteit

Zowel de Xiaomi Redmi Note 11 als Note 11 Pro hebben vier camera’s. De hoofdlenzen van de twee toestellen zijn verschillend. Het Pro-toestel heeft een 108 megapixel-sensor, waarmee de smartphone hogeresolutiefoto’s maakt met mooie kleuren en een goed dynamisch bereik.

Foto’s in de standaard cameramodus zijn echter niet daadwerkelijk geschoten in 108 megapixel, omdat het toestel pixel binning toepast. Er is ook een 108 megapixel-modus, die de hoge resolutie maximaal benut. Veel heb je hier in onze ogen echter niet aan.

Note 11 Pro (close-up) Note 11 (close-up) Note 11 Pro (hoofdlens) Note 11 (hoofdlens)

De Redmi Note 11 heeft een 50 megapixel-hoofdcamera. Ook deze doet aan pixel binning. Het kwaliteitsverschil tussen de hoofdlenzen van beide smartphones is zeker merkbaar, vooral bij weinig licht. In het donker holt de kwaliteit van de Redmi Note 11-hoofdcamera achteruit. Ook het dynamisch bereik is stukken beter bij de Note 11 Pro-camera.

Note 11 Pro (nacht) Note 11 (nacht)

De overige lenzen van de twee toestellen lijken op papier hetzelfde – maar niets blijkt minder waar. Het gaat om een 8 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor. De groothoeklens van de reguliere Note 11 valt helaas flink tegen. Hoewel de hoek lekker groot is, vinden we de kwaliteit teleurstellend. De groothoeklens van de Pro-variant presteert een stuk beter.

Je kunt ook foto’s maken met een 2x-zoommodus. Hier is echter geen aparte telelens voor aanwezig, dus dit zijn bijgesneden foto’s. Hiervoor komt de 108 megapixel-resolutie van de Note 11 Pro goed van pas.

Note 11 Pro (2x-zoommodus) Note 11 (2x-zoommodus) Note 11 Pro (groothoeklens) Note 11 (groothoeklens)

Van de dieptesensor maak je praktisch nooit gebruik – enkel in portretmodus, maar concurrerende smartphones bewezen al dat hier helemaal geen speciale sensor voor nodig is. De macrolens maakt met zijn lage resolutie van 2 megapixel hele slechte foto’s. Zowel de macrolens als dieptesensor zijn in onze ogen overbodig en zonde van de productiekosten.

Software en accuduur

Beide Xiaomi-telefoons draaien op Android 11. Hier overheen heeft Xiaomi zijn MIUI (versie 13) gelegd, de eigen schil van de fabrikant. De software lijkt op een mengelmoes van standaard Android, Oppo’s ColorOS en Apples iOS. Wij vinden het er best mooi uitzien, maar MIUI 13 wint zeker geen originaliteitsprijs. Over het updatebeleid van de smartphones heeft Xiaomi niks gezegd. We gaan uit van minstens twee grote Android-updates en drie jaar beveiligingspatches.

De accuduur van zowel de Redmi Note 11 als Note 11 Pro is indrukwekkend. Beide toestellen gaan gemakkelijk een dag mee en laden ook nog eens lekker snel op. De Note 11 heeft een 5000 mAh-accu, die je in een uurtje volledig oplaadt. De batterij van de Pro-variant is net zo groot, maar laadt twee keer zo snel op.

Conclusie Xiaomi Redmi Note 11 (Pro) review

Xiaomi heeft met de Redmi Note 11 en Note 11 Pro twee prima smartphones in handen. De telefoons werken rap en ze hebben beide grote, vloeiende oled-schermen. De camera’s van de reguliere Note 11 vallen ietwat tegen, maar voor de lage prijs mag je ook niet al te veel verwachten. Beide Xiaomi-smartphones liggen prima in de hand – zéker als je het meegeleverde hoesje gebruikt en de goedkope plastic achterkant van de Redmi Note 11 niet langer voelt. Is het prijsverschil van ongeveer 120 euro geen probleem? Dan zouden wij voor de Pro-variant kiezen. Dit toestel presteert op ieder vlak namelijk beter dan zijn goedkopere broertje. Vooral op camera- en schermgebied zijn de verschillen groot. Heb je minder te besteden, dan is ook de reguliere Redmi Note 11 een prima keuze.

Xiaomi Redmi Note 11 (Pro) kopen

Je kunt de nieuwe Note 11-smartphones van Xiaomi kopen bij verschillende webwinkels. De Xiaomi Redmi Note 11 heeft een adviesprijs van 229 euro en de Pro-variant kost 349 euro. De toestellen zijn inmiddels al iets goedkoper. Check onze prijsvergelijker voor de beste deal.

