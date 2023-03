Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus review: midranger met high-end trekjes

Ben je op zoek naar een goed uitgeruste smartphone, maar hoef je niet per se de allersnelste processor? Lees dan onze review van de Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus! Misschien is deze midranger wel jouw nieuwe toestel.

Dit is onze Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus review

In Xiaomi‘s Redmi Note-serie vinden we de midrangers van het Chinese merk. Recent kondigde het bedrijf vier nieuwe toestellen voor 2023 aan. De duurste van dat stel, die we in deze review bekijken, heeft een nogal verwarrende naam: de Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. Je krijgt het amper in één adem je mond uit.

Deze smartphone biedt een paar features die normaal zijn voorbehouden aan high-end telefoons. Denk aan de 200 megapixel-camera en een 120 Watt-lader, waarmee de accu in 19 minuten weer helemaal vol zit.

De adviesprijs van de Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus bedraagt echter ‘slechts’ 499 euro. Xiaomi moest dus wel ergens op bezuinigen. Dat is de processor geworden. Dit toestel draait op een MediaTek Dimensity 1080-chip, die goed te vergelijken is met de Snapdragon 778G van onder meer de Samsung Galaxy A52s.

Snelheidsrecords zal het toestel dus niet verbreken. Heeft Xiaomi wel een gebalanceerde smartphone samengesteld voor wie geen superkracht nodig heeft? Lees snel verder!

Ontwerp voelt high-end aan

Xiaomi brengt elk jaar heel veel smartphones uit. Die lijken vaak behoorlijk op elkaar. Toen we de Redmi Note 12 Pro Plus in handen kregen, dachten we direct aan de Xiaomi 12T. Ze zijn vrijwel even groot, beschikken allebei over een 6,67 inch-scherm en hebben dezelfde dunne randen. Ook de IP53-certificatie is gelijk. Deze telefoon kan dus tegen een flinke regenbui, maar je moet ‘m niet in het zwembad laten vallen.

Toch bestaan er wel wat verschillen. Bij deze Note zijn de zijkanten plat en loopt er een metalen frame rond de stevige behuizing, die dezelfde kleur heeft als het camera-eiland achterop. Dat ziet er stoer uit. Ons reviewexemplaar is wit, maar je kunt de Redmi Note 12 Pro Plus ook in het blauw en zwart kopen.

Xiaomi plakt in de fabriek al een screenprotector op het scherm én levert een doorzichtig hoesje mee om het toestel te beschermen. Dat is natuurlijk mooi, maar die hoes is wel enigszins frustrerend. Er zit namelijk een irritant flapje voor de usb-c-poort. Je bent bijna langer bezig om die open te krijgen dan om het toestel daadwerkelijk op te laden.

Soepel scherm

Alle telefoons in de Redmi Note 12-serie hebben een 6,67 inch-oled-scherm. Dat geldt dus ook voor het topmodel. De resolutie bedraagt 2400 bij 1080 pixels en de verversingsnelheid is maximaal 120Hz. Daarmee geniet je van soepele beelden als je door websites scrollt. Wanneer je statische content bekijkt, schakelt het toestel de snelheid juist terug om de accu te sparen. Daar merk je overigens niets van en het werkt prima.

Dit zijn anno 2023 de specificaties die je mag verwachten van een smartphone in deze prijsklasse. De eerder genoemde 12T heeft een iets hogere resolutie van 2712 bij 1220 pixels, maar dat verschil is met het blote oog onzichtbaar.

Op ander vlakken lijken de schermen zelfs identiek. Zo bedraagt de maximale helderheid 900 nits. Deze waarde verbleekt bij die van duurdere toestellen, maar we hebben over de leesbaarheid van het scherm geen klachten. Mogelijk oogt het display in de felle zomerzon wel wat vaal. De minimale helderheid is lekker laag, zodat je in bed geen vermoeide ogen krijgt.

Al met al is het een prima scherm, dat alleen op detailniveau verschilt van de echte vlaggenschepen. Een laagje Gorilla Glass 5 beschermt je tegen krasjes en andere beschadigingen. De 16 megapixel-selfiecamera zit in een klein, onopvallend gaatje.

Hardware valt iets tegen voor de prijs

Zoals gezegd draait de Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus op een MediaTek Dimensity 1080-chip met daarbij 8GB RAM en een nette 256GB opslagruimte. Deze processor zit ook in de goedkopere Redmi Note 12 Pro, die je al voor 349 euro in huis haalt.

De chip doet zijn werk op zich prima. Apps openen redelijk snel en alleen wanneer je als een bezetene gaat multitasken, zie je haperingen. Toch is het voor een telefoon van 500 euro geen al te rappe chip. De prestaties in games zijn bijvoorbeeld niet bijzonder. Je kunt de meeste spellen best spelen, maar dan wel op lage instellingen.

Dat zullen de meeste mensen misschien niet heel erg vinden. Bovendien heeft deze Xiaomi ook een aantal eigenschappen, zoals de snelle lader, die je normaal niet aantreft op een smartphone van deze prijs. Het probleem is echter de al een paar keer genoemde Xiaomi 12T. Die is inmiddels goedkoper dan de Note 12 Pro Plus en heeft een véél snellere chip die ook in games zijn mannetje staat.

De vingerafdrukscanner zit in de aan-uitknop en dus niet onder het scherm, zoals we tegenwoordig vaak zien. Hij doet zijn werk snel en accuraat. Vrij opmerkelijk is de aanwezigheid van een ouderwetse koptelefoonaansluiting, zodat je je bedrade headset kunt gebruiken. De stereospeakers zijn hooguit redelijk te noemen: ze kunnen hard, maar klinken nogal schel.

Camera’s: één van de drie is goed

Xiaomi houdt van flinke getallen. De Redmi Note 12 Pro Plus heeft, net als de duurdere 12T Pro, een 200 megapixel-hoofdcamera. De sensor is wel iets minder groot, waardoor de individuele pixels minuscuul klein zijn. Standaard worden er gelukkig acht samengesmolten tot ééntje door middel van pixel binning. Je houdt dus dik 12 megapixel over. Door informatie uit meerdere beeldpunten te verzamelen, moet de kwaliteit van je kiekjes vooruitgaan.

Vergeleken met de hippe hoofdcamera is de 8 megapixel-groothoeklens een ouderwets ding. De macrocamera is met een resolutie van 2 megapixel zelfs bijna onbruikbaar. Xiaomi had deze lens gerust weg mogen laten.

Hoofdcamera

Je kunt best foto’s van 50 of 200 megapixel maken met dit toestel, maar de meeste mensen houden het vermoedelijk bij de eerder genoemde 12. Deze platen zien er vaak prima uit, zeker als het een beetje bewolkt weer is. Dan hebben ze een goed contrast, vrij neutrale tinten en veel detail.

Als het zonnetje schijnt, springt de hdr-modus aan. Kleuren en belichting ogen dan in sommige gevallen (maar zeker niet altijd) ietwat onnatuurlijk. Dat zie je soms ook bij de portretmodus, al weet die voor- en achtergrond wel prima van elkaar te scheiden.

Portret Portret

Ook ‘s avonds schiet deze camera mooie platen. De kleuren ogen een beetje verzadigd, maar hij probeert de helderheid van je foto’s gelukkig niet al te zeer op te krikken. Wat donker is, mag donker blijven. Het detailniveau is wederom prima.

Groothoeklens

Zoals gezegd is de groothoeklens veel minder goed. Bij zonnig weer schiet hij nog wel aardige kiekjes, maar op grauwere dagen krijgt hij het al snel moeilijk. Kijk maar eens naar de foto hier rechtsonder. Die bevat weinig details en is in de hoeken erg onscherp.

Als de nacht valt, heb je bijna niets aan deze camera. Alleen goed belichte delen zien er nog redelijk uit. Schaduwdetail is zo goed als afwezig en de foto’s bevatten erg veel ruis. Als je de Redmi Note 12 Pro Plus koopt, kun je je in het donker dus beter beperken tot de hoofdcamera.

Oude Android-versie, veel bloatware

Deze Xiaomi-smartphone draait nog op Android 12. Dat is gek, want Android 13 is al een hele tijd uit en Android 14 staat voor de deur. Je loopt dus direct behoorlijk achter. Bovendien krijg je slechts twee grote upgrades met dit toestel. Verder dan Android 14 zul je dus niet komen. Daarnaast ontvang je twee jaar lang beveiligingspatches, tot de lente van 2025 dus. Ook dat is vrij karig.



Xiaomi legt de eigen MIUI-schil over Android heen. Daar valt aan te wennen, maar hij is wel minder overzichtelijk dan het pure Android. Erger vinden we de enorme hoeveelheid bloatware die Xiaomi meelevert. Er staan als je het toestel voor het eerst opstart veel apps van bedrijven als AliExpress en Booking op je te wachten. Dat geeft een goedkope indruk.

Grote accu zit in mum van tijd vol

Misschien wel de meest bijzondere feature van deze smartphone is de meegeleverde lader. Die pompt accusap met een snelheid van 120 Watt in je toestel. Dat is erg rap, helemaal voor een telefoon van onder de 500 euro. Het duurt ongeveer 20 minuten om de Redmi Note 12 Pro Plus van 0 naar 100 procent te krijgen. Een heerlijke luxe. Draadloos laden is niet mogelijk, maar daar kunnen we mee leven.

Ook de accuduur is prima. We haalden tijdens het testen een schermtijd van zo’n zeven uur, verspreid over anderhalf tot twee dagen. Daarbij stond het scherm op de automatische helderheid. Je hoeft dus eigenlijk nooit ‘s nachts te laden. Als je ziet dat er nog 30 procent resteert, heb je aan een kwartiertje genoeg om weer minimaal een dag verder te kunnen.

Conclusie Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus review

Er hangt een donkere schaduw boven deze review van de Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. De naam van die schaduw is de Xiaomi 12T. Dat toestel haal je op dit moment goedkoper in huis, is veel sneller, laadt net zo rap op én krijgt langer software-updates. Hij heeft eigenlijk geen nadelen ten opzichte van deze Redmi Note.

Is de Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus daarmee een slechte smartphone? Nee. Eigenlijk scoort hij op elk vlak, behalve de software, op zijn minst een voldoende. De conclusie is dan ook vooral dat Xiaomi’s nieuwe smartphones flinke concurrentie hebben van oudere toestellen.

Wie op dit moment een Xiaomi-telefoon van rond de 500 euro zoekt, is wat ons betreft dus beter af met de 12T. De Redmi Note 12 Pro Plus wordt vooral interessant als de prijs over een paar maanden onder de 400 euro zakt.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus kopen

Wil je de Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus na het lezen van deze review in huis halen? Voor een los toestel met 8GB RAM en 256GB opslagruimte bedraagt de adviesprijs 499 euro. Er komt later ook een variant met 12GB RAM, maar die is nu nog niet te koop. Uiteraard kun je deze Xiaomi ook in combinatie met een abonnement aanschaffen.