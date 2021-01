De Redmi Note 9T is Xiaomi’s meest betaalbare 5G-smartphone tot nu toe. Hij heeft drie camera’s op de achterkant, een grote accu en nieuwe processor. In deze review lees je of de Redmi Note 9T zijn mannetje staat.

Xiaomi is een grootmacht als het gaat om smartphones, wearables en smart home-apparatuur. De fabrikant brengt om de haverklap nieuwe producten uit en de Redmi Note 9T is het meest recente toestel. Deze smartphone is begin januari gepresenteerd, samen met de minder krachtige en goedkopere Redmi 9T.

Het speerpunt van de Redmi Note 9T volgens Xiaomi? Dat is ondersteuning voor 5G-internet voor een lage prijs. De Note 9T is namelijk te koop vanaf 229 euro en daarmee één van de goedkoopste Android-telefoons die met het nieuwe netwerk overweg kan. Het duurt echter nog jaren voordat je er hier volledig gebruik van kunt maken.



Of het daarom slim is om nu al een 5G ready-toestel te kopen? Dat lees je in deze Xiaomi Redmi Note 9T review.

Functioneel ontwerp

De Redmi Note 9T is verkrijgbaar in het paars of zwart en de achterkant is gemaakt van plastic. Er is een klein reliëf aangebracht, maar het type achterkant van de veel goedkopere Poco M3 is wat ons betreft fijner. Die ziet er namelijk chiquer uit en ligt beter in de hand. Wel voelt het toestel robuust aan en de achterkant is niet in te drukken.

Op de achterkant zit ook het camera-eiland met drie camera’s en de flitser. Die zijn geplaatst in een ronde module, wat chique oogt en weer doet denken aan de Poco X3 NFC. De rechterzijde biedt plaats aan de aan/uit-knop met geïntegreerde vingerafdrukscanner en de volumeknoppen. Verder is het toestel van alle gemakken voorzien, waarover later meer.

Groot en prima scherm

Het scherm is 6,53 inch groot en heeft een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Ook een gaatje voor de frontcamera is aanwezig, geplaatst in de linker bovenhoek. De kijkhoeken zijn goed, maar de helderheid laat te wensen over. Met veel zonlicht is het display niet altijd goed leesbaar. De randen rondom het scherm zijn daarnaast aan de brede kant en dat valt vooral op bij de dikke ‘kin’ van het toestel.

De ververssnelheid is standaard 60Hz en zo ververst het scherm 60 keer per seconde, waar dat bij duurdere toestellen vaak een stuk hoger is. Vernieuwt een scherm minder vaak, dan voelt het wat minder soepel aan. In de praktijk volstaat de het 60Hz-scherm van de Note 9T prima voor deze prijsklasse.

Je kunt spelen met de kleurtemperatuur van het scherm en ook een lees- en nachtmodus zijn aanwezig. Zo kun je de kleuren op het scherm wat warmer of juist koeler instellen. Door de grootte van het display is bedienen met een hand er niet altijd goed bij, waardoor twee handen aan te raden is. De plaatsing van de fysieke knoppen en vingerafdrukscanner had een fractie lager gemogen wat mij betreft, omdat ze iets te hoog in de behuizing geplaatst zijn.

Nieuw processor levert goede prestaties

Onder de motorkap zit de nieuwe Dimensity 800U-chip van MediaTek met geïntegreerd 5G-modem. De fabrikant wordt vaak geassocieerd met goedkopere toestellen en ook bij deze Redmi Note 9T is dat dus weer het geval. Met de prijs in het achterhoofd houdend, zijn de prestaties gewoonweg goed te noemen.

Hier en daar zie je een kleine vertraging met het opstarten van een app of scrollen door een Instagram- of Twitter-feed. Er is 4GB RAM aanwezig en minimaal 64GB uitbreidbare opslag.

Veel extra’s aan boord, waaronder 5G

Als gezegd is de Redmi Note 9T een smartphone met tig extra’s, zoals veel toestellen van Xiaomi. Zo geniet je beter van muziek dankzij de stereospeakers, die prima klinken. Daarnaast is er een koptelefoonaansluiting aanwezig. Je kunt je televisie of ander apparaat bedienen via infrarood en het geheugen uitbreiden met een micro-sd-kaartje. Ook kun je twee simkaarten kwijt in het toestel en is nfc aanwezig.

Xiaomi is er trots op, want dit betaalbare toestel biedt ondersteuning voor 5G. Dat is indrukwekkend en het is tof om het 5G-icoontje te zien als je verbinding hebt met zo’n netwerk. Anno 2021 is het echter nog niet volledig bruikbaar. Het is namelijk wachten op de verkoop van de 3,5GHz-frequentie in de herfst van 2022.

Pas dan kun je 5G volledig gebruiken met bijvoorbeeld veel hogere up- en downloadsnelheden. Koop je nu dus al een toestel met een 5G-modem aan boord, dan ben je alvast klaar voor de toekomst. Dat is fijn, maar zeker niet noodzakelijk.

Android 10 en bekende MIUI 12-schil

Xiaomi levert het toestel met Android 10 en niet het recentere Android 11, wat jammer is. Die update komt waarschijnlijk wel naar het toestel, maar de fabrikant heeft hier nog geen uitsluitsel over gegeven. Die vraag hebben we uiteraard ook gesteld aan Xiaomi Nederland, waarop het antwoord was: “De updatecycli van de Redmi Note 9T is helemaal sync met de updates van Google en het beleid van Google”, waardoor we nog steeds in het duister tasten.

Inmiddels zijn we beland in januari 2021, maar de laatst beschikbare beveiligingspatch voor het toestel was die van november 2020. Dat kan beter, maar is voor een budgettoestel goed genoeg.

Over Android ligt de MIUI 12-schil, een versie die we ook zagen bij recente Xiaomi-reviews. De plus- en minpunten zijn daarom niet veel anders dan voorheen. De schil zit vrij logisch in elkaar, maar is heel anders dan stock-Android. Daardoor is het zeker wennen als je nog nooit een Xiaomi-toestel hebt gehad of gezien. Heb je de software een beetje door, dan kun je er fijn mee werken.

Start je het toestel voor de eerste keer op, dan moet je goed opletten. Tijdens die set-up kun je namelijk advertenties uitschakelen. Dat is een onderdeel van het verdienmodel van de fabrikant en daardoor worden toesteller goedkoper in de markt gezet. Ook levert Xiaomi veel bloatware mee. Zo staan er verschillende games voorgeïnstalleerd, maar ook apps als AliExpress, Amazon, Netflix of WPS Office.

Camera’s: een goede, twee voor de sier

De camera’s zijn vrij standaard bij de Redmi Note 9T. De hoofdcamera heeft een resolutie van 48 megapixel, maar standaard maak je 12 megapixel-kiekjes. Door het samenvoegen van pixels creëer je zo foto’s met meer contrast en detail. Foto’s van die hoofdcamera zijn over het algemeen fijn om naar te kijken.

Kleuren komen overeen met de werkelijkheid, details zijn goed te zien en ook de scherpte is goed in orde. Wil je foto’s maken in wat mindere lichtomstandigheden, dan kun je overschakelen op de ‘nachtmodus’. Verwacht daar geen wonderen van, maar foto’s zien er in die stand wel iets contrastrijker uit.

Verder zijn een macro- en dieptesensor aanwezig voor close-ups en portretfoto’s. Foto’s van dichtbij maken is leuk, maar door de schamele resolutie van 2 megapixel leg je helaas weinig details vast. Portretfoto’s zien er goed uit. In onderstaande galerij zie je twee kiekjes in macrostand gevolgd door een portretfoto.

Geen zorgen over accuduur

De Redmi Note 9T heeft een 5000 mAh-accu en in de praktijk kun je daarmee een dag vooruit. Tijdens mijn testperiode moest ik het toestel na zo’n anderhalve dag (met vrij intensief gebruik) aan de oplader hangen. Hierbij versta ik veel gebruik van social media, gesprekken voeren, YouTube en Netflix kijken, maar ook het maken van foto’s en video’s.

Zo perste ik er een schermtijd uit van zo’n 6,5 uur voordat het toestel weer aan de oplader moest. Gebruik je de Note 9T minder, dan is opladen om de twee dagen geen enkel probleem. Opladen kan alleen via een kabel en gaat snel genoeg voor de prijs. Van 30 naar 100 procent opladen duurt ongeveer vijf kwartier.

Conclusie Xiaomi Redmi Note 9T review

De Xiaomi Redmi Note 9T is een degelijke smartphone die prima prestaties levert voor zijn prijsklasse, maar nergens echt in uitblinkt. Volgens Xiaomi is dat natuurlijk de ondersteuning voor 5G voor een lage prijs, en dat is inderdaad een mooie combinatie. Het is echter moeilijk om al een 5G-toestel aan te raden, terwijl de échte voordelen van het mobiele netwerk nog even op zich laten wachten. Gebruik je een smartphone echter jaren en wil je in de toekomst ook 5G gebruiken? Dan kun je de Note 9T zeker overwegen. Houd dan wel in het achterhoofd dat de software-ondersteuning een heikel punt is, en in combinatie met jaren gebruik is dat ook weer niet het beste vooruitzicht.

Xiaomi Redmi Note 9T kopen

Interesse in de Redmi Note 9T? Het model met 4GB RAM en 64GB opslag kost 229 euro, terwijl het model met 128GB opslaggeheugen 269 euro moet opbrengen. Koop je het toestel los? Check dan ook onze sim only-prijsvergelijker, waar je de beste bundels vindt qua belminuten, data en sms’jes.

Nog niet toe aan een 5G-toestel van Xiaomi? Bekijk dan bijvoorbeeld de Redmi 9T (vanafprijs 169 euro) of Poco M3 (vanafprijs 149 euro). Dat zijn betaalbare toestellen die om en nabij dezelfde prestaties leveren, maar geen 5G-modem aan boord hebben. Wel kosten ze (daardoor) een stuk minder, waardoor ze ook zeker interessant zijn.