Xiaomi Redmi Pad SE review: luxe looks, maar vervelend traag

Een tablet met een 11 inch-scherm voor minder dan 200 euro: wat kun je daarvan verwachten? Je leest het in onze review van de Xiaomi Redmi Pad SE.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is onze Xiaomi Redmi Pad SE review

De meeste tablets die we reviewen op Android Planet zijn behoorlijk aan de prijs. Denk maar aan de Google Pixel Tablet (€ 639,-) of de Samsung Galaxy Tab S9 Plus (€ 929,-).

Het kan natuurlijk voordeliger. Eerder vergeleken we de Oppo Pad Air met de Xiaomi Redmi Pad, tablets die destijds ongeveer 300 euro kostten. Spoiler alert: de Redmi Pad kwam als winnaar uit de bus.

Voor wie nog minder uit wil of kan geven, is de Xiaomi Redmi Pad SE op het eerste oog een interessante optie. Met een adviesprijs van slechts 199 euro is hij ronduit goedkoop te noemen. Zeker als je bedenkt dat de tablet een 11 inch-scherm heeft met een resolutie van 1920 bij 1200 pixels én een ververssnelheid van 90Hz. Daardoor ziet het beeld er in theorie zowel scherp als soepel uit.

Schuilen er addertjes onder het gras? Lees snel onze review van de Xiaomi Redmi Pad SE en je komt erachter!

Xiaomi Redmi Pad SE review Ontwerp Hardware Scherm Accuduur Software Conclusie Kopen

Strak ontwerp voelt premium aan

Wie de Xiaomi Redmi Pad SE in handen krijgt, raadt vermoedelijk niet dat het om een budgettablet gaat. Hij voelt erg stevig aan, met een behuizing die volledig van aluminium is gemaakt. De randen rond het scherm zijn redelijk dun en het apparaat geeft nergens mee. De bouwkwaliteit kan zich meten met een iPad, wat voor een tablet van deze prijs natuurlijk een enorm compliment is.

Het ontwerp is, zoals bij de meeste tablets, verder erg simpel. Aan de korte zijdes vinden we in totaal vier speakergrills, een koptelefoonaansluiting (jawel!), de volumeknoppen en aan-uitknop.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hardware stottert stevig

Die goede eerste indruk verdwijnt helaas wanneer je het apparaat eenmaal gaat gebruiken. Hoewel de Snapdragon 680 op zich geen heel trage chip is, blijkt de Redmi Pad SE soms amper vooruit te branden. Het openen van apps duurt steevast een seconde of twee en gaat gepaard met veel haperingen in de animaties. Mogelijk is de 4GB aan werkgeheugen anno 2023 niet meer toereikend.

Als je een app eenmaal hebt geopend, is het helaas nog niet over met de malaise. Simpele reels in Instagram worden niet vloeiend afgespeeld en we hebben ook meegemaakt dat een serie in Netflix even begon te stotteren. Dat is erg vervelend. Van een tablet van 200 euro verwachten we geen geweldige prestaties, maar je moet dit soort basistaken wel normaal kunnen uitvoeren.

Zoals gezegd zitten er vier speakers in het apparaat, die zelfs ondersteuning voor Dolby Atmos bieden. Daar moet je je niet te veel van voorstellen, maar ze klinken beslist heel redelijk. Natuurlijk zijn de bassen minder goed dan bij duurdere tablets, maar er is prima een film of serie mee te kijken.

Xiaomi biedt geen vingerafdrukscanner aan op deze tablet, al is dit normaal in deze prijsklasse. Je kunt hem ontgrendelen via gezichtsherkenning of een ouderwetse pincode.

Camera’s

Tablets koop je hopelijk niet voor de camera’s, maar de Redmi Pad SE heeft er wel twee. Aan de voorzijde vind je een 5 megapixel-exemplaar, op de achterkant zit een 8 megapixel-lens. Die kun je het best gebruiken om documenten in te scannen, want de foto’s die je ermee schiet zijn flets en missen detail.

Redelijk scherm niet zo soepel als gehoopt

Zoals gezegd heeft het lcd-scherm een diagonaal van 11 inch en een hoge resolutie. De maximale helderheid ligt op 400 nits. Dat is op papier niet al te hoog, maar je gebruikt je tablet waarschijnlijk vooral binnen. Dan is deze waarde meer dan toereikend en ziet het beeld er zowel scherp als redelijk fel uit. Wie beter wil, en zijn tablet ook buiten gebruikt, moet voor een veel duurder alternatief als de Samsung Galaxy Tab S9 gaan.

Eén van de belangrijkste features van de Xiaomi Redmi Pad SE is de ververssnelheid van 90Hz. Een paar jaar geleden was het ondenkbaar dat je voor minder 200 euro een tablet kon kopen waarop de pixels 90 keer per seconde verversen.

Helaas laat de hardware dit display nogal in de steek. Je hebt maar zelden het gevoel dat die 90 frames per tel ook echt gehaald wordt. Sociale media en nieuws-apps bevatten zoveel informatie dat de processor die niet tijdig kan verwerken. Het resultaat is dat je soms eerder naar 30Hz lijkt te kijken.

Ook de kijkhoeken zijn niet geweldig. De helderheid neemt snel af wanneer je schuin op het scherm kijkt.

Uitstekende accuduur

Xiaomi heeft een batterij van 8000 mAh in de Redmi Pad SE gestopt. Dat is ongeveer wat je zou verwachten bij een tablet van dit formaat, maar de accuduur is ronduit prima. We haalden zo’n 10 tot 12 uur gebruik voor hij weer aan de lader moest. Dan hebben we het over een mix van browsen en video’s kijken. Als je gaat gamen loopt hij ongetwijfeld sneller leeg, maar dat is gezien de trage hardware sowieso geen goed plan.

Het is anno 2023 niet vanzelfsprekend dat je een lader in de doos aantreft, maar dat is bij deze tablet wel het geval. Het gaat om een vrij trage variant, die de Redmi Pad SE oplaadt met 10 Watt. Dat kun je dus het beste ‘s nachts doen, want het duurt uren.

Software heeft weinig bloatware

Deze tablet draait op Android 13, met daaroverheen de eigen MIUI-skin van Xiaomi zelf. Die past het uiterlijk aan (zo staan alle apps gewoon op het thuisscherm) en voegt enkele functies toe. Het oogt drukker dan het kale Android, maar daar wen je vrij snel aan. Fijn is dat er weinig ‘bloatware’, oftewel commerciële apps van derden, op het apparaat staat. Dat is bij smartphones van het Chinese bedrijf vaak wel anders.

De Redmi Pad SE krijgt in ieder geval een update naar Android 14. Verder mag je tot september 2026 elke 90 dagen een beveiligingsupdate verwachten. Die houden hackers buiten de deur en zorgen ervoor dat je het apparaat met een gerust hart kunt gebruiken.

Conclusie Xiaomi Redmi Pad SE review

Xiaomi heeft enkele vreemde keuzes gemaakt bij de Redmi Pad SE. Qua ontwerp kan hij doorgaan voor een veel duurdere tablet en ook de speakers klinken beter dan je zou verwachten. Met het scherm is voor deze prijs eveneens weinig mis en de accuduur durven we zelfs indrukwekkend te noemen.

De prestaties van het apparaat zijn echter matig. Persoonlijk hadden we liever een vlottere processor gezien, ook als daar een plastic behuizing en belabberde luidsprekers tegenover zouden staan. De vervelende haperingen tijdens het gebruik vallen je immers elke dag weer op.

Tegelijk willen we niet al te moeilijk doen. De Redmi Pad SE kost 199 euro en kun je zelfs regelmatig voor een paar tientjes minder vinden. Voor die prijs is het geen slechte koop. Als je je budget kunt oprekken, is de normale (en snellere) Xiaomi Redmi Pad wel aantrekkelijker. Die schaf je momenteel aan voor € 214,41.

Xiaomi Redmi Pad SE kopen

Wil je de Xiaomi Redmi Pad SE na het lezen van deze review kopen? In Nederland vind je alleen een variant met 4GB RAM en 128GB opslagruimte. Die heeft een adviesprijs van 199 euro, maar je haalt hem inmiddels al voor € 157,99 in huis. Je kiest uit de kleuren grijs, mint en paars.