Xiaomi Watch S1 Pro review: mooi slim horloge met matige software

De Xiaomi Watch S1 Pro is een high-end smartwatch met een prijs van 299,99 euro. Het slimme horloge draait op eigen software en heeft een lange accuduur, aldus de fabrikant. Klopt dat? En wat heeft ‘ie nog meer te bieden? Tijd voor de review.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Check de Xiaomi Watch S1 Pro review

We zijn fan van wearables op Android Planet en bespreken dan ook steeds vaker smartwatches of bijvoorbeeld draadloze oordopjes. Eind februari werd de Xiaomi Watch S1 Pro gepresenteerd. Inmiddels hebben we de smartwatch van Xiaomi al even om de pols.

Het horloge heeft een klassiek uiterlijk en draait op zelfontwikkelde software. Met een vanafprijs van 299,99 euro gaat Xiaomi de strijd aan met andere merken als Samsung, Huawei of Fossil. We kijken in deze review uitgebreid naar allerlei zaken zoals de software, hardware, design en accuduur. Benieuwd naar ons oordeel? Lees dan snel verder!

Het reviewmodel van de Xiaomi Watch S1 Pro is ter beschikking gesteld door Xiaomi.

Xiaomi Watch S1 Pro inhoudsopgave Design Display Hardware Software Accuduur Conclusie Kopen

Design: roestvrijstaal en saffierglas

Wij hebben het zwarte model van de Watch S1 Pro getest, die komt met een roestvrijstalen horlogekast. Hij is verkrijgbaar in één formaat van 46 millimeter. Is deze kleurstelling niet helemaal de jouwe, dan is er nog een model met zilverkleurige kast en een bruin lederen bandje. Het zwarte bandje is echter gemaakt van fluorrubber en is makkelijk zelf te vervangen voor een ander type.

Aan de rechterzijde zijn twee knoppen aanwezig, waaronder het fysieke kroonwiel. Daarmee scrol je door menu’s en instellingen, maar je kunt ‘m ook indrukken. Daaronder is een fysieke knop geplaatst. Aan de rechterkant is ook de speaker te vinden, terwijl je de microfoon aan de linkerzijde vindt.

De kast is netjes afgewerkt en heeft een licht mat effect, wat chic oogt. Op het display is een laagje saffierglas aanwezig, wat krassen en beschadigingen moet voorkomen. In de tijd dat we het horloge dragen tijdens onze werkzaamheden, maar ook bij het werken in de tuin, heeft het horloge geen beschadigingen opgelopen.

Met een amoled-scherm van 1,47 inch is het trouwens niet de kleinste smartwatch op de markt, maar hij staat goed om onze pols. De kast is 11,3 millimeter dik, wat onder andere te danken is aan de vele sensoren en relatief grote 500 mAh-accu. Het horloge weegt inclusief de twee bandjes 70 gram en dat is een comfortabel gewicht om dagelijks om de pols te dragen.

Display: groots en kleurrijk

Het ronde amoled-scherm van 1,47 inch heeft een resolutie van 480 bij 480 pixels. Dat zorgt ervoor dat gedetailleerde wijzerplaten goed te zien zijn. Dat geldt ook voor menu’s of tekst op het scherm. Zwart is echt zwart en kleuren spatten er van af.

Uiteraard is het display aanraakgevoelig en op de werking daarvan is niks aan te merken. De randen om het scherm zijn vrij dik en hadden een tikkeltje smaller mogen zijn. De helderheid is prima en ook met direct zonlicht is alles veelal nog goed af te lezen. Dat ligt natuurlijk ook aan de gekozen wijzerplaat.

Hardware: van alle gemakken voorzien

Door het kroonwiel in te drukken, open je de lijst met geïnstalleerde apps. Druk je de onderste knop in van de horlogekast, dan kun je direct een app of bepaalde work-out starten. Denk daarbij aan hardlopen, fietsen, wandelen of zwemmen. Doe je vaak aan een andere sport, dan is daar waarschijnlijk ook een modus voor te vinden.

Het horloge kan tegen stof en water en heeft een speciale modus om een druppeltje water uit het speakergat te blazen, wat we ook zagen bij de Watch 5 Pro van Samsung. Zoals gezegd is er een speakertje aanwezig die je gebruikt voor gesprekken of notificaties. Dat werkt prima.

Er is geen variant te koop met esim-ondersteuning, maar wifi, bluetooth en nfc zijn wel aanwezig. Zo kun je updates installeren of ‘m verbinden met je smartphone of ander apparaat. Betalen met het horloge gaat via ‘Xiaomi Pay’, iets wat we niet gebruiken en zodoende ook niet getest hebben.

Het horloge is afgetopt met sensoren. Zo kun je je hartslag of het zuurstofniveau van je bloed meten. Ook het meten van stress, het aantal gezette stappen, je slaapgedrag of de temperatuur van de huid is mogelijk. Verder is een gps-sensor, gyroscoop en versnellingsmeter aanwezig; handig om routes vast te leggen of informatie van work-outs te bewaren om later in te zien (in de Mi Fitness-app).

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Software: niet voor iedereen

Zet je het horloge voor het eerst aan, dan krijg je een qr-code te zien om een app mee te doen downloaden. Kwestie van scannen met je smartphone, waarna je naar een internetpagina wordt gestuurd. Wij downloaden liever apps uit de Play Store, dus hebben Mi Fitness daar even opgezocht.

Fijn is dat het horloge te koppelen is aan een Android- of iOS-toestel. In de bijbehorende app kun je ook van alles instellen zoals van welke applicaties je wel of geen notificaties wil ontvangen op het horloge. Ook de digitale wijzerplaat, informatie over work-outs of bijvoorbeeld slaapgedrag is daar beter in te zien.

Uiterlijk is te kleurrijk

Standaard zie je alleen icoontjes van apps als je het overzicht met alle apps opent, maar dat vinden we niet fijn. Gelukkig kun je ook inschakelen dat je de naam van de apps te zien krijgt. Wel is het vreemd dat dit niet op alfabetische volgorde in te stellen is.

In alles straalt de software uit dat het van een Aziatische fabrikant is. Dat komt ook omdat Xiaomi heel wat eigen apps meelevert. De software oogt daarbij goedkoop en te kleurrijk, iets wat we niet per se kunnen waarderen, helemaal niet in deze prijsklasse.

Geen apps te installeren

Het grootste minpunt is echter dat je geen apps kunt installeren. Muziek afspelen met Spotify is er dus niet bij, betalen met Google Wallet kan niet en navigeren met Google Maps kun je vergeten. Het is natuurlijk wat je wenst en gewend bent, maar onze voorkeur ligt toch echt bij Wear OS.

Widgets voldoen niet

Er zijn ook ‘widgets’ aanwezig, simpele schermpjes met meer informatie. Die krijg je te zien als je vanaf het thuisscherm naar links of rechts veegt. Die zijn ook weer vrij ‘Chinees’ en niet zoals bij Wear OS.

Per scherm zijn er meerdere dingen te zien en dat maakt het nogal druk. Zo zie je op hetzelfde schermpje bijvoorbeeld informatie over het weer, het aantal gezette stappen en kun je muziek bedienen.

Daarbij kun je zelf wel het een en ander instellen, maar een heel scherm met het weerbericht of met al je afspraken is er niet bij. Standaard is er ook een Alexa-widget aanwezig, de digitale assistent van Amazon. Daar heb je ook weinig aan.

Snelle instellingen en notificaties

De Watch S1 Pro biedt ook ‘snelle instellingen’, door van beneden naar boven te vegen. We hebben echter niet kunnen vinden of en waar we die aan konden passen. Zo kun je daar snel je horloge op stil zetten, de zaklampmodus activeren of alle instellingen openen. Een ‘slaapstand’ is bijvoorbeeld niet aanwezig, dus het scherm schiet aan als je draait in bed en ook een ‘bioscoopstand’ is dat niet. Wel kun je de ‘do not disturb’-modus activeren, maar die schakelt het scherm niet uit voor een bepaalde tijd.

Notificaties zijn op het horloge te ontvangen, maar daar is ook alles mee gezegd. Van een binnenkomende e-mail kun je alleen de onderwerpsregel zien, maar geen inhoud en reageren is al helemaal niet mogelijk. Het is maar wat je gewend bent, maar meer interactieve mogelijkheden zijn wel gewenst.

Accuduur: maak je maar niet druk

De software is misschien niet denderend op elk gebied, maar het biedt ook een groot voordeel: de accuduur. Xiaomi zelf zegt dat je zo’n twee weken op een acculading kunt doen. Dat ligt er natuurlijk aan waarvoor je het horloge precies gebruikt, maar hier hield ‘ie het zeker ruim een week vol.

Daarbij liepen we elke dag meer dan zeven kilometer waarvan alles werd bijgehouden. Ook notificaties kwamen binnen van apps als Gmail, Android Planet of bijvoorbeeld Instagram. We checkten daarbij constant onze hartslag en stressniveau, ons slaapgedrag werd bijgehouden en ook kregen we een melding als we te lang hadden stilgezeten.

Opladen hoeft dus niet heel vaak en gaat relatief snel. Xiaomi levert daarvoor een speciale kabel mee, waardoor ‘ie in zo’n anderhalf uur helemaal vol zit. Draadloos opladen via het Qi-protocol is ook mogelijk, maar duurt wel een stuk langer.

Conclusie Xiaomi Watch S1 Pro review

De Xiaomi Watch S1 Pro is een fraai afgewerkt horloge en dat is een van de redenen om te kiezen voor dit slimme horloge. De software is niet voor iedereen afdoende, extra apps installeren is niet mogelijk en het geheel is te kleurrijk. Ook missen we verschillende simpele dingetjes als een ‘nachtmodus’ of ‘theaterstand’. Qua sensoren is het horloge van alle gemakken voorzien en dat is natuurlijk een plus. De accuduur is ook goed en dat kan één van de redenen zijn om te kiezen voor deze smartwatch. Het horloge scoort zeker een ruime voldoende, maar persoonlijk wachten wij op een eventuele Xiaomi-smartwatch die draait op Wear OS.

Hier koop je de Xiaomi Watch S1 Pro

Het zwarte model van de Watch S1 Pro heeft een adviesprijs van 299,99 euro, terwijl het zilverkleurige model met lederen band 329,99 euro moet opbrengen. Je kunt natuurlijk terecht bij Xiaomi zelf, maar ook bij verschillende andere bekende verkooppunten.

Xiaomi Watch S1 Pro deals Xiaomi Watch S1 Pro 37 mm Siliconen band Roestvrij staal € 299,99 3 dagen Bekijk bij Xiaomi Xiaomi Watch S1 Pro 37 mm Siliconen band Roestvrij staal € 338,24 10 dagen Bekijk bij Proshop Bekijk alle deals

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste apparatuur zoals smartwatches, draadloze oordopjes en smartphones. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons en gadgets voorbij hebben zien komen – én dus hebben getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De apparatuur die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste producten in de praktijk bevallen.

Meer reviews op Android Planet: