Zendure SolarFlow 2400 AC+ Plug-In Battery review: zonne-energie, ook als de zon weg is

Even een andere review op Android Planet, namelijk van de thuisbatterij van Zendure. Wat maakt hem speciaal en hoe bevalt ‘ie? Dat lees je hier.

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Dit is de Zendure SolarFlow 2400 AC+ review

Hoewel we ons bij Android Planet meestal richten op alles rondom Android, reiken onze interesses verder dan alleen smartphones. Ook smart home en energiebeheer vinden we steeds interessanter. Zeker op het gebied van thuisbatterijen groeit het aanbod snel, en daarom willen we deze voor ons relatief nieuwe categorie samen met jullie ontdekken.

In deze review nemen we de Zendure SolarFlow 2400 AC+ onder de loep. Zoals de naam al doet vermoeden, kun je deze thuisbatterij eenvoudig zelf installeren. Met een capaciteit van 2,88 kWh is het geen gigantische accu, zeker niet gezien de adviesprijs van 1089 euro. Maar hoe bevalt de batterij in de praktijk? Dat lees je in deze review.

Het reviewmodel van de Plug-In Battery is ter beschikking gesteld door Zendure.



Zendure Plug-In Battery in het kort

De Zendure SolarFlow 2400 AC+ is een compacte en modulaire thuisbatterij die je binnen tien minuten hebt aangesloten. De thuisbatterij is vooral interessant voor huishoudens die al zonnepanelen op het dak hebben en hun opgewekte stroom beter willen benutten. In plaats van overtollige zonne-energie terug te leveren aan het net, sla je die op in de batterij om later te gebruiken. Met een capaciteit van 2,4 kWh is de batterij zeer geschikt voor kleinere huishoudens of voor gebruik in de avond en nacht.

Pluspunten Eenvoudige plug-and-play installatie

Eenvoudige plug-and-play installatie Modulaire opslagcapaciteit

Modulaire opslagcapaciteit Realtime stroominzicht via de Zendure-app

Realtime stroominzicht via de Zendure-app 5 modussen voor (ont)laden Minpunten Maximaal vermogen via normaal stopcontact is beperkt

Maximaal vermogen via normaal stopcontact is beperkt Apparaat delen met huishouden werkt niet



Installatie

Veel thuisbatterijen moeten door een gecertificeerde monteur worden geplaatst, omdat ze rechtstreeks op de meterkast worden aangesloten. Bij de Zendure Plug-In Battery werkt dat anders. Deze batterij is juist ontworpen om zelf te installeren. Doordat het maximale vermogen beperkt blijft tot 800 watt, kun je het apparaat simpelweg via een normaal stopcontact gebruiken.

De installatie is erg eenvoudig via de app. Zo krijg je een handleiding waarin je stappen kunt volgen, en is er ook een video beschikbaar die alle stappen één voor één laat zien. Zendure geeft daarbij een advies waar je de thuisbatterij het best kunt plaatsen (zowel buiten als binnen mogelijk) en hoe je het apparaat koppelt. Een belangrijke tip daarbij is dat het handig is om een plek te kiezen waar je een goed wifi-bereik hebt.

Voor de installatie hoef je je bestaande installatie van zonnepanelen niet te vervangen of ingrijpend aan te passen. De plug-and-play installatie houdt in dat je simpelweg een stekker in het stopcontact steekt en daarmee zorgt dat de batterij met je bestaande panelen werkt. Als je dit hebt gedaan, druk je daarna op de rechterknop en houd je deze twee seconden ingedrukt om de batterij op te starten.

Vervolgens maak je verbinding met wifi en wodt de batterij automatisch gedetecteerd. Voor een optimale werking van de thuisbatterij, is het handig om ook een slimme meter in je meterkast te installeren. Hiermee meet je jouw actuele gebruik en kun je daardoor instellen dat de batterij op gunstige tijden energie opslaat, of juist aan het netwerk terug levert.

Specificaties

De basisunit van de Zendure SolarFlow 2400 AC+ heeft standaard een batterijcapaciteit van 2,4 kWh. Dat is genoeg om een deel van je opgewekte zonnestroom tijdelijk op te slaan en later op de dag te gebruiken. Een gemiddeld huishouden verbruikt ’s nachts ongeveer 2 tot 5 kWh. Is er meer opslag nodig, dan kan het systeem eenvoudig worden uitgebreid.

In totaal zijn er tot vijf batterijen stapelbaar, goed voor een maximale capaciteit van 16,8 kWh. Plaats je meerdere batterijen, dan kan het ontlaadvermogen oplopen tot 3200 watt bij vijf batterijen. Daarvoor is wel een aparte groep in de meterkast nodig.

De batterij (ont)laadt bij een aansluiting via het stopcontact op 800 watt. Dit is voldoende voor licht gebruik zoals televisie kijken, je lampen, kleine huishoudelijke apparaten en opladers. Voor het gebruik van de wasmachine voldoet dit helaas niet. Wil je hiervoor ook de stroom uit je batterij kunnen gebruiken, dan is het toch te adviseren om een aansluiting in je meterkast te laten maken.

Het maximale (ont)laadt vermogen kan dan oplopen tot 3200 watt. Een andere optie is om de stroom gewoon weer uit het energienet te halen. De batterij is erg stil en heeft een laag standby-verbruik van minder dan 5 watt.

Een groot voordeel is dat de batterij ook werkt als noodstroomoplossing, zoals bij stroomuitval. Je kunt hem ook als draagbare powerbank gebruiken, aangezien er een off-grid stopcontact aanwezig is. Verder is er een ingebouwd aerosol-blussysteem aanwezig, waardoor de batterij meteen gekoeld wordt bij oververhitting of kortsluiting.

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Gebruik en app

Op de overzichtspagina van de app zie je het HEMS-dashboard, oftewel een overzicht van je complete energiesysteem in huis. Je ziet hoeveel stroom er binnenkomt via zonnepanelen of het net, hoeveel energie er in de batterij zit en waar de stroom op dat moment naartoe gaat. Ook kun je hier historische gegevens zien van de afgelopen week, maand of jaar.

Een fijne functie is dat je in de Zendure-app vijf modi kan selecteren, waarmee de batterij bepaalt wanneer en hoeveel energie er wordt opgeslagen in de batterij. In de automatische modus volgt het systeem je actuele energieverbruik via de P1-meter en bepaalt het zelf wanneer stroom het beste kan worden opgeslagen. Dat maakt deze stand vooral handig als je zo min mogelijk zelf wil instellen.

De ZENKI-modus gaat een stap verder en gebruikt AI om slim in te spelen op dynamische energieprijzen. Het systeem herkent wanneer stroom van het net goedkoop is en wanneer het gunstig is om de batterij op te laden met opgewekte zonne-energie. Is stroom juist duur, dan gebruikt de batterij de opgeslagen energie om apparaten in huis van stroom te voorzien, bijvoorbeeld wanneer je ’s avonds een wasje draait.

In de eigenverbruikmodus wordt overtollige zonnestroom die je overdag opwekt opgeslagen in de batterij. Die energie gebruik je later op de dag of in de avond, zodat je minder stroom van het net hoeft te kopen. De TOU-modus, oftewel ‘time of use’, werkt met vaste goedkope en dure stroomtarieven. Daarbij laadt de batterij op tijdens goedkope uren en ontlaadt hij wanneer stroom duurder is, zodat je piekmomenten zoveel mogelijk vermijdt.

Tot slot is er de aangepaste modus, waarin je vooral zelf de controle hebt. Je stelt handmatig in wanneer de batterij moet laden, ontladen of juist energie moet vasthouden. Dat is vooral handig voor gebruikers die hun energieverbruik nauwkeurig willen afstemmen op hun dagritme, energiecontract of specifieke apparaten in huis.

Een klein minpuntje is dat het op dit moment niet lukt op de app binnen je huishouden te delen. Er is hiervoor wel een optie, alleen werkt deze niet.

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Prijs, terugverdientijd en beschikbaarheid

De SolarFlow 2400 AC+ heeft een basiscapaciteit van 2,4 kWh en kan worden uitgebreid met 2,88 kWh per batterij (met een maximum tot 16,8 kWh). Daarmee kun je klein beginnen en later opschalen als je huishouden meer stroom gaat verbruiken, bijvoorbeeld door een warmtepomp of elektrische auto.

De adviesprijs voor één batterij is 1089 euro. Voeg daar de P1 Meter bij en je zit net onder de 1120 euro. Verder kun je de opslag vergroten door één of meerdere AB3000L batterijen aan te sluiten. Je kunt maximaal 16,8 kWh aansluiten. Hoe groter de capaciteit is die je kunt opslaan, hoe lager de kosten per kWh. Momenteel is de thuisbatterij op voorraad en heb je hierdoor geen wachttijden.

De RTE (Round Trip Efficiency) van de Zendure batterij is 0,93. Dat betekent dat je 93 procent van de stroom die in de batterij gaat, ook daadwerkelijk kunt gebruiken. Met één batterij van 2,88 kWh kan de Zendure SolarFlow 2400 AC+ per volledige laad- en ontlaadcyclus ongeveer 2,68 kWh bruikbare stroom leveren. Zendure geeft daarbij aan dat je bij een volledige capaciteit (16,8kWh) gemiddeld drie jaar erover doet om je investering terug te verdienen. De verwachte prijsbesparing per jaar is hier 1521 euro (met een gemiddeld stroomtarief van 0,248 euro per kWh).

De werkelijke besparing hangt vooral af van je stroomprijs, terugleververgoeding, terugleverkosten, zonnepaneeloverschot en hoe vaak de batterij volledig wordt geladen en ontladen. Vanaf 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling, waardoor zelfconsumptie belangrijker wordt.

Conclusie: Zendure SolarFlow 2400 AC+

De Zendure SolarFlow 2400 AC+ is een toegankelijke en slimme oplossing voor iedereen die meer uit zijn eigen zonnestroom wil halen. Door de eenvoudige plug-and-play-installatie, de gebruiksvriendelijke app en de relatief lage instapprijs behoort hij tot de meest laagdrempelige thuisbatterijen van dit moment. Wie minder afhankelijk wil zijn van terugleveren en zijn opgewekte energie liever zelf gebruikt, heeft aan de Plug-In Battery een praktische en slimme keuze.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.