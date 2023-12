ZTE Nubia RedMagic 9 Pro review: unieke gamingsmartphone is niet voor de lange termijn

Hij is pas net gepresenteerd, maar Android Planet had ‘m stiekem al weken in de broekzak. We hebben het over de gloednieuwe gamingsmartphone ZTE Nubia RedMagic 9 Pro. Tijd voor de review!

Mobiele gamers opgelet: ZTE Nubia RedMagic 9 Pro review

Op zoek naar veel bang for buck bij je smartphone? Dan kom je toch al snel uit bij Chinese merken, waaronder ZTE. Ben je ook een fanatieke mobiele gamer? Dan heb je nog minder keuze. Wat dan zeker een toestel is om te overwegen is de gloednieuwe Nubia RedMagic 9 Pro van fabrikant ZTE. De smartphone heeft veel te bieden en kost ‘maar’ 649 euro, maar is het een aanrader?

Het reviewmodel van de Nubia RedMagic 9 Pro is ter beschikking gesteld door ZTE.

Groots en anders dan anders

We hebben het er soms over op de redactie: smartphones zien er steeds vaker hetzelfde uit. Elk toestel heeft net een ander camera-eiland of dunnere (of dikkere) schermranden, maar voor de rest lijkt er heel veel op elkaar. Als je de RedMagic 9 Pro uitpakt en voor het eerst in je handen neemt, zie je direct dat het gaat om een heel ander toestel dan ‘normaal’.

Zo is de RedMagic 9 Pro vrij rechthoekig, maar zijn de randen niet zo scherp dat het irritant is. Ook steken de camera’s niet fysiek uit, waardoor de achterzijde geheel plat is. Wij hebben het witte en deels transparante model getest die er strak, mooi afgewerkt en futuristisch uitziet.

Er zijn verschillende knoppen te vinden aan de rechterzijde, waaronder de aan/-uitknop en volumeknoppen. Een speciaal fysiek schuifje laat je de gamemodus opstarten en ook zijn er nog eens aanraakgevoelige ‘triggers’ aanwezig die je kunt gebruiken tijdens het gamen.

Opvallend en zeker een pluspunt is dat het toestel een verborgen frontcamera aan boord heeft. Kijk je een film of browse je op het internet, dan kun je dus genieten van een volledig scherm. We zien deze techniek maar weinig en ZTE heeft dit inmiddels flink verfijnd. Vroeger zag je duidelijk een cirkeltje van de camera waar de pixels minder fel branden, maar nu valt het bijna niet meer op.

In bijna alles het beste

Qua hardware schreeuwt de RedMagic 9 Pro van de daken dat ‘ie in alles de beste is. Zo is het scherm 6,8 inch groot en heeft het een resolutie van 2480 bij 1116 pixels. Dat is niet de hoogste resolutie, maar scherp genoeg én energiebesparend. Pixels verversen maximaal 120 keer per seconde en het scherm geeft een miljard kleuren weer.

Het kloppende hart is de Snapdragon 8 Gen 3-chip, bijgestaan door 12 of 16GB RAM en 256GB of 512GB aan opslagruimte. Er is een speciale ventilator aanwezig en verschillende warmtebesparende technieken om het toestel te koelen tijdens het gamen. De behuizing is opgetrokken uit Gorilla Glass 5 en het frame is van aluminium. Houd wel rekening met het flinke gewicht van 230 gram.

Er is gekozen voor een grootste accu van maar liefst 6500 mAh en dat is iets wat we niet vaak zien in smartphones. Naast gamen kun je zo uren browsen, films kijken en door social mediafeeds scrollen. We hebben dan ook geen klachten over de batterijduur en dat geldt ook voor het opladen. Nubia levert een oplader mee van 80 Watt, waarmee het toestel volledig oplaadt in iets meer dan een half uur.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook qua overige hardwarematige zaken hoef je overall niet te klagen. Zo is er een infraroodsensor aan boord om het toestel als afstandsbediening te gebruiken. Muziek luister je via de prima stereospeakers of bedraad dankzij de koptelefoonaansluiting, er zijn twee trilmotoren aan boord voor optimale feedback en ook kun je er twee simkaarten in kwijt.

Zaken als draadloos laden of een officiële ip-certificering ontbreken. Dat zijn zaken die erg persoonlijk zijn per gebruiker en we voor de adviesprijs wel kunnen missen.

Voor de echte mobiele gamers

In alles ademt de RedMagic 9 Pro uit dat het een echte gaming-smartphone is. Maar een groot scherm, strak design en high-end hardware zijn niet genoeg volgens ZTE. Aan de zijkant is daarom een fysiek schuifje geplaatst, waarmee je de gamemodus activeert. Daar kun je een eigen avatar samenstellen en geïnstalleerde games selecteren, waardoor het toestel volledig wordt geoptimaliseerd als je er eentje start.

Er zijn aanraakgevoelige triggers aanwezig aan de rechterzijkant. Als je het toestel dan horizontaal gebruikt kun je de ‘knoppen’ gebruiken om te schieten, duiken, gassen of een andere actie uit te voeren. Dat stel je uiteraard per game in.

Naast een intern stelsel van koelingselementen is er ook een interne fysieke ventilator aanwezig, die je kunt gebruiken om het toestel te koelen. Die gaat bijvoorbeeld ook draaien als je het toestel aan de lader ligt.

En uiteraard is er hier en daar wat rgb-verlichting aanwezig op het toestel om het echte game-gevoel op te roepen. Dat is subtiel verwerkt en uit te schakelen als je het toch niet wil gebruiken.

Niet de beste camera’s

Zoals gezegd is de frontcamera verwerkt achter het scherm. Maak je veel selfies of gebruik je het toestel om te videobellen, dan moet je wel rekening houden met een mindere kwaliteit. Dat heeft te maken met het scherm wat er gedeeltelijk overheen ligt.

Ook de camera’s op de achterkant zijn geen grote eyecatchers. Het gaat om een primaire camera van 50 megapixel die is voorzien van autofocus en optische beeldstabilisatie. Foto’s gemaakt met de camera zien er overdag prima uit. Het contrast is prima, details zijn goed te zien en ook kleuren worden netjes vastgelegd. Met schaduwpartijen of felle lichten heeft de RedMagic 9 Pro meer moeite en dat geldt ook voor kiekjes maken in de schemer of het donker.

Er is ook nog een groothoeklens aanwezig, eveneens van 50 megapixel. De hoge resolutie is fijn en ook het feit dat je wat meer op de gevoelige plaat kunt vastleggen is dat, maar in deze prijsklasse zijn er veel toestellen die het beter doen.

Zo zijn de kleuren een stuk fletser dan die van de hoofdcamera. Wat ons betreft had ZTE de onnodige macrocamera van 2 megapixel ook achterwege mogen laten. Daarmee schiet je foto’s van dichtbij, maar de resolutie is te laag om veel detail vast te leggen.

Een lens om optisch te zoomen is niet aanwezig, dus iets dichterbij halen en scherp vastleggen is er niet bij. In onderstaande galerij zie je een foto op de normale stand en vervolgens met twee keer, vijf keer en tien keer digitale zoom. Zoals te zien is, holt de kwaliteit daarbij achteruit en is het niet iets wat je vaak wil gebruiken.

Goede prijs, lastig verkrijgbaar

De prijs van deze RedMagic 9 Pro is lastig te evenaren, want voor 649 euro koop je het model met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. De versie met 16GB RAM en 512GB opslag kost 799 euro: een erg nette prijs. Je hebt keuze uit een drietal kleurstellingen, maar niet elk model is in elke kleur te koop.

Tevens is het toestel vooralsnog alleen te koop via de Europese website van RedMagic zelf en dat is jammer. Zo kun je ‘m alleen los aanschaffen en niet combineren met een abonnement. Wel kun je wachten op een winkel die het toestel gaat aanbieden via grijze import, maar we weten niet zeker of dit ook gebeurt.

Een grote pluspunt van de RedMagic 9 Pro is dat de gamingtelefoon direct draait op het nieuwe Android 14. De schil die daar overheen ligt heet RedMagic OS en kent veel aanpassingen qua uiterlijk.

Al met al ziet het er redelijk strak uit en is er prima mee te werken. Menu’s en instellingen zijn duidelijk te vinden en ook is het gebruikte Nederlands veelal goed, met hier en daar nog Engelse termen die voorbijschieten.

Er zijn eigen ontwikkelde apps op het toestel te vinden als je ‘m uit de doos haalt. Denk daarbij aan een browser, bestandsbeheerder, klok of een app om je data over te zetten vanaf een andere smartphone. Ook is er gelukkig weinig bloatware voorgeïnstalleerd en er lijkt alleen een deal te zijn gesloten met Booking.com, waarbij deze app ook gewoon te verwijderen is.

Android Planet heeft uiteraard ook het updatebeleid gecheckt bij de fabrikant, maar dat is niet iets om over naar huis te schrijven. Volgens een pr-medewerker krijgt het toestel het eerste half jaar om de twee maanden een update, terwijl dat om de drie maanden wordt voor het tweede half jaar.

De smartphone wordt volgens de pr-persoon ongeveer anderhalf tot twee jaar ondersteund, wat ervoor zorgt dat de RedMagic 9 Pro maar één grote Android-update krijgt. Dat is in deze, maar eigenlijk elke, prijsklasse een groot minpunt. Veel fabrikanten bieden standaard drie of vier Android-updates, met uitschieters naar maar liefst zeven jaar van Google zelf.

Conclusie ZTE Nubia RedMagic 9 Pro review

De Nubia RedMagic 9 Pro is een aanrader, mits je compromissen wil sluiten. Positief is dat het toestel er futuristisch uitziet, bomvol snelle hardware zit en verschillende interessante functies heeft gericht op de mobiele gamer. De verkrijgbaarheid is wel een dingetje, want als je ‘m met abonnement wil aanschaffen kan dat (nog) niet. Ook moet je rekening houden met de camera’s, want dat zijn geen hoogvliegers. Tot slot is er nog het belabberde updatebeleid, want ondanks de scherpe prijs is dat echt niet meer van deze tijd. Ben jij echter op zoek naar een uniek high-end toestel met een hoog bang-for-buck-gehalte, die je geen jaren wil gaan gebruiken, dan is deze RedMagic 9 Pro zeker een toestel om mee te nemen in je overwegingen.

Prijzen Nubia RedMagic 9 Pro

Interesse in de RedMagic 9 Pro? Dan kun je vooralsnog alleen bij de Europese webwinkel van het bedrijf zelf aankloppen. Het model met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag gaat voor 649 euro over de toonbank, het 16GB/512GB-model moet 799 euro opbrengen.

