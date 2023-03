De Samsung Galaxy A14 met abonnement vergelijken

De Samsung Galaxy A14 is de opvolger van de budget Samsung Galaxy A13. De Galaxy A14 heeft aardige specs voor een zacht prijsje. Op verschillende punten is het toestel verbeterd en de prijs is iets omhoog gegaan. Hieronder in het kort de belangrijkste specificaties:

6,6 inch LCD-display met 90Hz

50 MP hoofdcamera, 2 MP macrolens en een dieptesensor

13 MP selfiecamera

MediaTek Dimensity 700 processor en 4GB werkgeheugen

5000 mAh accu met 15W snelladen

64GB opslag (met uitbreidbaar geheugen)

Updates t/m Android 15 en 4 jaar beveiligingsupdates

Samsung Galaxy A14 met abonnement prijsvergelijker

Let op: de prijsvergelijker is nog niet live omdat we nog geen prijzen van de providers en webwinkels hebben ontvangen. Het toestel is al wel te koop. Gebruik onderstaande links om snel naar het aanbod van de Galaxy A14 te navigeren bij jou favoriete shop:

Een Samsung A14 met abonnement of toch als los toestel?

De Samsung A14 zal wel weer een verkoopsucces worden, maar we verwachten dat het toestel voornamelijk los gekocht gaat worden zonder abonnement. Zie onze Galaxy S14 los vergelijker voor de beste los prijzen. Het toestel met 4G kost 199 euro en voor de 5G variant betaal je bij introductie 229 euro.

In combinatie met abonnement is de Galaxy A14 best interessant omdat je geen BKR registratie krijgt. Het toestel ligt onder de 250 euro grens waarbij de lening dus niet geregistreerd wordt. Dit heeft dus geen invloed op andere leningen die je mogelijk in de toekomst aangaat. Wel zo fijn.

Is de Samsung A14 het goedkoopst met abonnement

In de meeste gevallen is een abonnement met toestel het goedkoopst doordat providers en shops extra korting geven op het toestel. Bij de Galaxy A14 zal dit niet veel zijn omdat het toestel al zeer goedkoop is.

Mogelijk ben je goedkoper uit door het toestel los te kopen in combinatie met een sim only-abonnement. Uiteindelijk zijn er vele factoren die van invloed zijn op wat voor jouw de beste optie is. Het is dus heel belangrijk om alle mogelijkheden goed te verkennen en prijzen te vergelijken.

Samsung Galaxy A14 aanbiedingen: vergelijk alle abonnementen

In onze prijsvergelijker staan de goedkoopste abonnement bovenaan, maar dat hoeft voor jou niet de beste optie te zijn. Standaard staan de filters op 2GB data en 50 minuten met een maximale maandprijs van 75 euro. Wil je minder per maand betalen, gebruik dan de filter om het maximale maandbedrag aan te passen.

Naast de prijsfilters kan je natuurlijk filteren op MB’s, minuten, looptijd, provider, combinatievoordeel, zonder BKR en meer. Gebruik de filters om het aanbod te selecteren dat aan jouw wensen voldoet.

Zodra je de beste deal hebt gevonden, klik je op de aanbieding. Je komt dan direct op de juiste pagina van de betreffende shop terecht. Daar bestel je jouw nieuwe Galaxy A14. Heel veel plezier met je nieuwe Samsung.