Galaxy A33 los toestel

De splinternieuwe A33 is de opvolger van de A32 van Samsung. Koop je deze graag los en in een keer? Dan ga je voor een los toestel en zijn er een aantal zaken waar je op moet letten. Welke dat zijn en of de Samsung Galaxy A33 bij je past lees je hieronder.

Let hierop als je de Samsung Galaxy A33 los koopt

De Galaxy A33 van Samsung heeft hetzelfde prijskaartje als zijn voorganger. Voor de A32 betaal je zo een 200 euro. Ook is het splinternieuwe toestel te bewonderen in de kleuren blauw, oranje, wit en zwart.

Wil je graag dat je nieuwe A33 toekomstbestendig is? Heb dan geen zorgen, want hij komt standaard met Android 12 en drie jaar aan updates naar een nieuwe Android. Wist je dat je met deze smartphone ook al klaar bent voor razendsnel 5G?

Samsung Galaxy A33: los kopen of toch met een abonnement?

Je hart klopt sneller van de Galaxy A33, maar je staat voor een dilemma: koop je ‘m los of met abonnement? In beide gevallen is het toestel verkrijgbaar bij de bekende webshops en providers. Ga je voor een losse A33 dan betaal je deze in een keer en is ‘ie geheel van jou. Bij een abonnement spreid je het aankoopbedrag over een jaar of twee.

De A33 van Samsung kost geen fortuin, dus los kopen is een niet al te ingrijpende keuze en je vermijdt een BKR-registratie. Wel moet je voor al je data, sms’jes en belminuten alsnog een sim-only abonnement afsluiten.

Ga je toch nog voor een abonnement? Dan is het slim om een klein deel bij te betalen en daarmee onder het toestelbedrag van 250 euro te komen. Op die manier heb je geen gedoe met een BKR-registratie.

Wie gebruikt een Galaxy A33 van Samsung?

Helpt een smartphone je ontspannen door zo nu en dan een licht spelletje te spelen? Bekijk je veel te vaak al je sociale media-feeds? Dan is de Galaxy A33 van al deze markten thuis. Het werkgeheugen en schitterende amoled-display weergeven alle content in levendige kleuren en zonder haperingen.

En dan hebben we het nog niet gehad over de viervoudige camera voor een degelijke en complete foto- en video-ervaring. Betaal je het liefst zo min mogelijk voor een smartphone zonder compromissen? Dan past de Galaxy A33 bij jou.

Mag het ietsje meer kosten en ook meer kunnen? Dan zijn de splinternieuwe A53 en de populaire A52s betere opties door het sterkere camerawerk en snellere processors.

Hoe gebruik ik de prijsvergelijker?

In de prijsvergelijker van Android Planet vind je alle losse toestelprijzen van de Galaxy A33 bij bekende webshops. De laagste prijs staat standaard bovenaan. Let wel op dat deze kan gelden voor de meest goedkope variant van het toestel.

Gebruik altijd het filter om een goede prijs voor het variant te vinden dat jij wil. Zo kies je een gewenste opslag, toestelkleur en nog veel meer. Maak je keuze en zie alleen nog maar prijzen van het model dat bij jou past.

Een leuke aanbieding gevonden? Klik dan op de groene knop ernaast. Deze brengt je naar de shoppagina waar je nog meer informatie vindt en de A33 bestelt.

Ook goed om te weten: we werken alle prijzen meerdere malen per dag bij zodat jij altijd de beste prijs kunt vinden.