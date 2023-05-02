De Samsung Galaxy A34 met abonnement vergelijken

De Samsung Galaxy A34 is de nieuwe upgrade van de Samsung Galaxy A33 die vorig jaar uitkwam. Het nieuwe model is een slag groter en is voorzien van een nieuw design. Geen camera-eiland, maar los uitstekende lenzen zoals de nieuwe Galaxy S23-serie. Verder heeft de Samsung A43 de volgende specificaties:

6,6 inch amoled-display met 120Hz

48 MP hoofdcamera, 8 MP groothoeklens en 5 MP macrolens

13 MP selfiecamera

MediaTek 1080-processor

5000 mAh accu met 25W snelladen

6GB geheugen en 128GB aan opslag of 8GB geheugen en 256GB opslag

Updates t/m Android 17 en 5 jaar beveiligingsupdates

Een Samsung A34 met abonnement of toch als los toestel?

De Samsung A34 waarschijnlijk weer een populair toestel worden omdat het een betaalbaar model is met goede specs. Dat in combinatie met het goede updatebeleid van Samsung zorgt er voor dat het een heel interessant toestel is.

De adviesprijs van de de Galaxy A33 was 369 euro bij introductie. De nieuwe A34 is net iets duurder met 389 euro. Door zijn prijs is het mogelijk een interessant toestel om te combineren met een abonnement. Je hoeft dan niet de prijs in één keer af te tikken. Wel krijg je dan te maken met een BKR-registratie. Dit kan van invloed zijn op de hoogte van toekomstige leningen. Houd hier rekening mee als je bijvoorbeeld in de markt bent voor een hypotheek.

Let op: als voor de combinatie met een abonnement kiest kan je het toestel ook in één keer afbetalen. In dat geval ga je dus geen lening aan en betaal je het toestel, net als dat je het los zou kopen, in één keer. Je profiteert dan vaak wel van toestelkorting die wordt gegeven in combinatie met een abonnement.

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Is de Samsung A34 het goedkoopst met abonnement

In de meeste gevallen is een abonnement met toestel voordeliger doordat providers en shops extra korting geven op het toestel. Bij de Galaxy A34 zal dit mogelijk ook het geval zijn, maar hoeveel is altijd de vraag. Mogelijk kan je goedkoper uit zijn door het toestel los te kopen in combinatie met een sim only-abonnement. Dit is heel erg afhankelijk van de grootte van je sim only-abonnement en je gekozen provider.

Uiteindelijk zijn er vele factoren die van invloed zijn op wat voor jouw de beste optie is. Het is dus heel belangrijk om alle mogelijkheden goed te verkennen en prijzen te vergelijken.

Samsung Galaxy A34 aanbiedingen: vergelijk alle abonnementen

Het goedkoopste abonnement staat natuurlijk bovenaan in onze prijsvergelijker, maar dat hoeft voor jou niet de beste optie te zijn. Standaard staan de filters op 2GB data en 50 minuten met een maximale maandprijs van 75 euro. Wil je meer data of een lagere maandprijs, gebruik dan de filter om het om het aanbod te selecteren dat aan jouw wensen voldoet.

Zodra je de beste deal hebt gevonden, handel je alles verder af bij onze partner shop. Heel veel plezier met je nieuwe Samsung Galaxy A34.