Samsung Galaxy A50 met abonnement: dit moet je weten

De Samsung Galaxy A50 is de nieuwste midrange smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Het toestel is de opvolger van de Galaxy A8 uit 2018. Het mooie aan de Galaxy A50 is dat het verrassend veel high-end features heeft voor een prima prijs. Om te beginnen vind je aan de voorkant van de telefoon een 6,4 inch full-hd scherm met vingerafdrukscanner.

Waar moet ik op letten bij het afsluiten van een Samsung Galaxy A50 met abonnement?

Dankzij het 4G-netwerk kunnen we overal lekker snel internetten. Ook als je niet thuis bent, kun je met de Samsung Galaxy A50 video’s kijken via Netflix of YouTube. Een grote of onbeperkte databundel in je abonnement is dan wel noodzakelijk. Kijk naar je huidige internetverbruik om te kijken hoeveel GB je nodig hebt.

Gebruik je de Galaxy A50 ook op je werk en ben je veel aan het bellen? Vergeet dan ook de belbundel niet. Het is zonde als je over je bundel heen gaat en iedere maand met hoge kosten komt te zitten! Heb je ook een televisieabonnement? Kijk dan eens of je gebruik kunt maken van combivoordeel. Providers als KPN en Tele2 bieden vaak maandelijkse kortingen en extra televisiezenders als je daar ook je mobiele abonnement afsluit.

Bij welke providers kan ik de Samsung Galaxy A50 kopen?

De Samsung Galaxy A50 is sinds medio maart in Nederland te koop. Alle providers bieden de smartphone met abonnement aan. Wil je liever een losse Samsung Galaxy A50? Deze koop je al vanaf 260 euro.

Hoe vind ik de beste Samsung Galaxy A50 aanbiedingen met de prijsvergelijker?

Met de prijsvergelijker van Android Planet betaal je nooit teveel voor je Samsung Galaxy A50. De goedkoopste abonnementen staan bovenaan. Via de filters aan de zijkant kun je onder andere kiezen welke databundel je wilt, de looptijd van het abonnement en de levertijd. Wil je niet dat de smartphone als lening wordt geregistreerd? Kies er dan voor om geen BKR-registratie te doen. De prijzen zijn actueel en worden continu bijgewerkt.