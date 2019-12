Samsung Galaxy A50 los kopen

De Samsung Galaxy A50 is het populairste midrange-toestel van de Zuid-Koreaanse fabrikant voor 2019. Het toestel beschikt over een mooi en groot scherm, snelle hardware en grote accu die lekker lang meegaat. De Galaxy A40 is het kleinere broertje van de A50, terwijl de A70 juist iets groter en krachtiger is.

Prijzen van de Samsung Galaxy A50

De Samsung Galaxy A50 heeft een officiële adviesprijs van 349 euro, waarmee hij fors goedkoper is dan bijvoorbeeld de Galaxy S10 en Galaxy S10e. Omdat Samsung-telefoons relatief snel in prijs zakken, kun je de Galaxy A50 nu voor veel minder in huis halen. Hierdoor heb je een prima smartphone voor weinig geld, die bovendien nog geruime tijd wordt ondersteund met Android- en beveiligingsupdates. Die zijn erg belangrijk, want hiermee blijft je smartphone up-to-date met alle nieuwe features en natuurlijk veilig.

Hier moet je op letten bij de aankoop van een losse Samsung Galaxy A50

Als je een losse Galaxy A50 koopt, dan haal je een simlockvrije smartphone in huis met twee jaar fabrieksgarantie. De Samsung A50 is niet stof- en waterdicht, dus het is sowieso handig om een hoesje aan te schaffen en voorzichtig met de telefoon om te springen. Als je dit fijn vindt, dan kun je er bij verschillende webshops ook voor kiezen om een toestelverzekering af te sluiten.

Wil je weten waar je een losse Samsung Galaxy A50 het goedkoopst in huis haalt? In onze prijsvergelijker zie je het actuele aanbod met de beste deals op een rijtje. Je kunt onder meer filteren op kleur, levertijd en shopwaardering. Alle prijzen worden doorlopend geactualiseerd.

Kiezen: Galaxy A50 los kopen of met abonnement?

Omdat de Galaxy A50 zo betaalbaar is, ben je ook niet zoveel kwijt aan een maandelijks abonnement. Het is natuurlijk ook mogelijk om de A50 los in huis te halen en dan te kiezen voor een sim only-abonnement. Hierdoor ben je elke maand weinig geld kwijt, maar betaal je dus wel eerst je toestel helemaal af. Op zustersite lees je hier meer over en check je alle sim only aanbiedingen.