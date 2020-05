Samsung Galaxy A51 met abonnement kopen: dit is wat je moet weten

De Samsung Galaxy A51 is het 2020 midrange toestel van Samsung. Ten opzichte van zijn voorganger, de Samsung Galaxy A50 uit 2019, heeft het toestel een cameragat in het scherm in plaats van een notch.

Waar moet je op letten bij een Samsung Galaxy A51 met abonnement?

Internet via 4G is lekker snel, maar kan ook erg veel data gebruiken bij het kijken van video’s via bijvoorbeeld YouTube op Disney Plus. Het is goed om je huidige verbruik van je mobiele data te bekijken om een keuze te maken voor het datalimiet van het abonnement bij je Samsung Galaxy A51. Waarschijnlijk gebruik je je Galaxy A51 ook om te bellen, dus vergeet niet om naar het aantal belminuten bij je nieuwe abonnement te kijken en kies voor onbeperkt als je je telefoon bijvoorbeeld ook voor je werk gebruikt.

Waar kan ik de Samsung Galaxy A51 met abonnement kopen?

De Samsung Galaxy A50 is met abonnement verkrijgbaar bij de bekende nederlandse providers. Heb je geen nieuw abonnement nodig? Denk er dan eens over om voor een losse Samsung Galaxy A51 te gaan.