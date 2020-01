Samsung Galaxy A51 los toestel kopen

De Samsung Galaxy A51 is het 2020 midrange toestel van de Zuid-Koreaanse farbrikant. Deze smartphone is de opvolger van de Galaxy A50 uit 2019. Het toestel onderscheidt zich van zijn voorganger met een cameragat in het scherm, in tegenstelling tot een notch.

Samsung Galaxy A51 prijs

De prijs en releasedatum van de Samsung Galaxy A51 is momenteel nog niet bekend. Ook is het niet bekend of er een pre-order periode zal zijn voor dit midrange toestel. Zodra er prijzen bekend zijn vind je ze natuurlijk terug in onze prijsvergelijker op deze pagina.

Een losse Samsung Galaxy A51: waar moet je op letten

Koop je een losse Samsung Galaxy A51, dan heb je een simlockvrij toestel met standaard twee jaar garantie. Mocht je extra zekerheid willen tegen ongelukjes met je nieuwe smartphone, dan kun je een aparte verzekering overwegen. Of investeer in accessoires zoals een hoesje en screenprotector.