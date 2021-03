Samsung Galaxy A52 met abonnement vergelijken: dit moet je weten

De Samsung A52 is op dit moment nog niet aangekondigd. Onderstaande informatie is gebaseerd op geruchten en kan veranderen in aanloop naar de lancering. Wij proberen de informatie zo snel mogelijk bij te werken zodra deze bekend is. Samsung brengt de Samsung Galaxy A52 naar verwachting in maart 2021 uit.

Samsung Galaxy A52 Samsung Galaxy A72 Samsung Samsung MediaMarkt MediaMarkt Coolblue Coolblue Belsimpel (abo) Belsimpel (abo) KPN KPN Tele2 Tele2 T-Mobile T-Mobile Vodafone Vodafone abo = ook in combinatie met abonnement verkrijgbaar

Samsung Galaxy A52 met abonnement

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe duur de Samsung Galaxy A52 wordt. De verwachting is dat de adviesprijs van de 4G variant ongeveer gelijk zal zijn aan de introductieprijs van de Galaxy A51, namelijk 369 euro. Voor meer opslag en 5G zal er een meerprijs worden gevraagd. Hoe veel zullen we pas echt weten als het toestel wordt aangekondigd. De verwachting is dat alle providers inclusief de kleinere spelers zoals Hollandsnieuwe en Ben dit toestel zullen gaan aanbieden in combinatie met een abonnement.

Samsung A52 met abonnement of los

Je hebt de keuze om een Samsung Galaxy A52 los met sim only-abonnement aan te schaffen of juist met een abonnement. Het voordeel van een abonnement is dat je maandelijks een bedrag betaalt waardoor je de kosten kunt spreiden en vaak nog wat korting krijgt op het toestel. Het nadeel van een abonnement is dat je een BKR-registratie kunt krijgen omdat je technisch gezien een lening afsluit voor de telefoon. Bij de Samsung A52 kan je er voor kiezen om iets meer bij te betalen zodat je een abonnement kan nemen zonder BKR.