Samsung Galaxy A52 los toestel prijzen vergelijken

Samsung Galaxy A52 kopen: alles wat je moet weten

De Samsung Galaxy A52 is nog niet aangekondigd, maar door enkele geruchten kunnen we al iets meer vertellen over de verwachte adviesprijs.

Samsung Galaxy A52 prijs

Naar verwachting zal het toestel in een 4G en 5G variant verschijnen net als de Samsung A51. En zal hij verkrijgbaar worden met 128GB en 256GB opslag. Op basis van geruchten zal het toestel dezelfde introductieprijs krijgen als zijn voorganger die een adviesprijs van 369 euro had. Hieronder de verwachte prijzen per uitvoering.

Samsung Galaxy A52 4G 128GB: €369,-

Samsung Galaxy A52 4G 256GB: €429,-

Samsung Galaxy A52 5G 128GB: €449,-

Samsung Galaxy A52 5G 256GB: €509,-

Samsung A52 los of met abonnement kopen?

Het nadeel van het kopen van een los toestel is dat je de aanschafprijs in een keer moet betalen. Daar staat tegenover dat je geen BKR-registratie krijgt omdat je voor de telefoon geen lening afsluit. Met het los kopen van de Samsung A52 heb je ook de mogelijkheid om zelf een sim only-abonnement te kiezen die het beste bij jouw verbruik past.