De Samsung Galaxy A54 is de opvolger van de veel verkochte Samsung Galaxy A53. Het nieuwe model is weer op verschillende punten verbeterd. Dit zijn de belangrijkste specificaties op een rijtje van de nieuwe Samsung:

6,4 inch Amoled-display met 120Hz

50 PM hoofdcamera, 12 MP groothoeklens en 5 MP macrolens

32 MP selfiecamera

5000 mAh accu met 25W snelladen

Rappe Exynos 1380 processor

2 uitvoeringen: 6GB werkgeheugen en 128GB opslag of 8GB werkgeheugen en 256GB aan opslag

Updates t/m Android 17

De Samsung Galaxy A54 prijzen

Benieuwd naar wat je nu nog betaalt voor de A54? We hebben hieronder de actuele prijzen overzichtelijk verzameld. Ook de opvolgers van de A54, de Samsung A55 en Samsung A56, staan in de tabel. Zo weet je of je voor een goede prijs ook voor een nieuwer model kan gaan dat langer updates ontvangt en bijvoorbeeld een grotere accu heeft.

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Voor wie is de Samsung Galaxy A54 het meest geschikt?

Je kiest voor de Samsung A54 als je een goede allround smartphone wil, waarmee je jaren vooruit kan. Volgens het updatebeleid van Samsung krijg je 4 jaar lang updates en blijft je smartphone goed beveiligd. Verder heeft het toestel prima specs en is hij een stuk beter en sneller dan de populaire Galaxy A53. We verwachten dat de Galaxy A54 weer een echte aanrader gaat worden waar we niet omheen kunnen.

Een Samsung A54 als toestel kopen of toch met abonnement?

De Samsung Galaxy A54 is iets duurder dan zijn voorganger, maar nog steeds een stuk betaalbaarder dan de nieuwe S-serie. Als je het toestel los koopt, krijg je geen BKR-registratie. Je gaat geen lening aan, wat wel gebeurd als je het toestel in een abonnement maandelijks afbetaald. Je hoeft dan niet het gehele bedrag niet in één keer op te hoesten, wat wel een voordeel is. Daarnaast krijg je vaak in combinatie met een abonnement korting op je toestel.

Koop je de Galaxy A54 met abonnement, dan ben je meestal goedkoper uit door de toestelkorting. Ga je voor de combinatie met een abonnement dan kan je er voor kiezen om de A54 in één keer af te betalen. In dat geval profiteer je van de toestelkorting en heb je niet het nadeel van een BKR-registratie.

Als je een scherp sim only-abonnement hebt of kiest, dan is het los kopen van de Samsung A54 mogelijk goedkoper. Dit hangt af van het abonnement en je wensen met betrekking tot je data, internetsnelheid of andere abonnement specs.

Er zijn uiteindelijk vele factoren die van invloed zijn op wat voor jouw de beste optie is. Het is dus heel belangrijk om alle mogelijkheden goed te verkennen en prijzen te vergelijken.

Hoe vind ik de goedkoopste Samsung Galaxy A54 deal

Dat werkt normaal heel simpel: de prijsvergelijker toont de goedkoopste optie altijd bovenaan. Hij houdt daarbij zelfs rekening met tijdelijke kortingsacties en promoties bij alle aangesloten winkels. Druk om de knop om naar de gewenste deal te gaan en maak daar je aankoop af. Veel plezier met je nieuwe smartphone.

Samsung Galaxy A54 FAQ