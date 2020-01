De Samsung Galaxy A6 is verkrijgbaar met abonnement en als los toestel:

De Samsung Galaxy A6 is een midrange smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant, die iets goedkoper is dan de Galaxy A8 (2018), maar qua specs en prijs wel boven de Galaxy J-serie valt. Het toestel onderscheidt zich door het zogeheten infinity display-, Samsungs benaming voor een voorkantvullend scherm.

Onder de motorkap zit een Exynos 7870-chip met octacore-processor, 3GB RAM en 32GB opslag. Dat is ruim voldoende om al je apps vloeiend te draaien, media op te slaan en te multitasken. Ook fijn: het toestel draait op Android 8.0 (Oreo) en beschikt daarmee over een recente versie van het mobiele besturingssysteem.

Infinity display met hd-resolutie

Kijken we naar de specificaties van de Samsung Galaxy A6, dan valt op dat de schermresolutie relatief laag is. Het gaat om 1480 bij 720 pixels, wat zorgt voor een pixeldichtheid van 294 ppi. Dat is verre van indrukwekkend, maar voldoende voor de doorsnee gebruiker. Het zorgt er wel voor dat de accu lang meegaat, die overigens een capaciteit heeft van 3000 mAh-accu. Opladen gaat via de usb-c-poort. Ook is er ‘gewoon’ een hoofdtelefoonaansluiting aanwezig.

Wel is het fijn dat de A6 over een randloos scherm beschikt, met kleine bezels aan de boven-, onder- en zijkanten van het display. Deze eigenschap kennen we onder meer van de Galaxy S9 en Galaxy A8 (2018), al ogen de randen op de A6 iets dikker. De grotere Galaxy A6 Plus heeft een 6 inch-scherm met een hogere resolutie van 2220 bij 1080 pixels, en iets betere specs.

Android 8.0 (Oreo) en vlotte specs

Uit de doos draait de Samsung Galaxy A6 op Android 8.0 (Oreo) met de Experience-skin. Hierdoor beschikt de smartphone over de laatste features, al is Android-versie 8.1 een tijdje beschikbaar. Samsung is verder vrij consistent met het uitbrengen van beveiligingsupdates, zodat de telefoon up-to-date blijft met bescherming tegen beveiligingslekken.

Onder de motorkap is de Galaxy A6 goed voorzien. Het toestel heeft een octacore-processor, 3GB RAM, 32GB opslag en 3000 mAh-accu. Verder is er bluetooth 4.2, wifi a/b/g/n, nfc en een 16 megapixel-camera aan zowel de voor- als achterkant aanwezig.

Conclusie Samsung Galaxy A6 review

De Galaxy A6 is een prima smartphone, maar toch wringt het een beetje. Het is een toestel waar je je echt geen buil aan zult vallen. Probleem is alleen dat je tegenwoordig nog meer kan krijgen voor weinig geld. Samsung geeft de A6 de prijs van een middenklasser, maar biedt niet de features die we van die prijsklasse gewend zijn. Huawei, Nokia en Motorola hebben allemaal betere alternatieven voor hetzelfde of minder geld, wat van de A6 een vierde keuze maakt.

Wel heeft de Galaxy A6 een strakker, beter afgewerkt design dan veel concurrenten. Ook de accuduur bevalt, net als de selfiecamera. Pluspunten zijn er absoluut. Het is alleen jammer dat andere onderdelen, waaronder software en prestaties, het beste als degelijk beschreven kunnen worden.

→ Lees meer in de volledige Samsung Galaxy A6 review

Samsung Galaxy A6 release en prijs

De Samsung Galaxy A6 is – net als de grotere Plus-variant sinds juni 2018 in Nederland te koop. De adviesprijs ligt op 309 euro en daarmee gaat de telefoon de concurrentie aan met toestellen van bijvoorbeeld Nokia, Huawei en Motorola. De Galaxy A6 Plus heeft een adviesprijs van 369 euro en is daarmee een aantal tientjes duurder.