Samsung Galaxy A7: topmodel met metalen design

De Samsung Galaxy A7 is een nieuwe smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant die zich kenmerkt door een groot scherm en een metalen design. Net als de Samsung Galaxy A5 en Galaxy A3 heeft de A7 een behuizing die grotendeels uit metaal bestaat, in plaats van het plastic dat Samsung normaal gesproken gebruikt in zijn smartphones. Met een dikte van slechts 6,3 millimeter is het de dunste Samsung-smartphone ooit.

De Galaxy A7 is ook de grootste smartphone in de Galaxy A-lijn van Samsung. Hij heeft een 5,5 inch-scherm met een full-hd-resolutie van 1920 bij 1080 pixels. Het toestel wordt aangedreven door een octacore-processor. Deze heeft vier kernen met een maximale kloksnelheid van 1,9GHz en vier kernen met een maximale kloksnelheid van 1,3GHz. Verder is er 2GB aan werkgeheugen en 16GB aan opslaggeheugen aan boord. Laatstgenoemde is uitbreidbaar met een geheugenkaartje.

De Samsung Galaxy A5 in vogelvlucht

De Galaxy A7 is een high-end smartphone van Samsung met als grootste voordeel een dunne, metalen behuizing. Het toestel heeft een groot scherm en prima specificaties, zodat je probleemloos de laatste games en apps kunt spelen.

5,5 inch-amoled-scherm met 1080p-resolutie

Dunne, metalen behuizing

Prima prestaties

Recente Android-versie

Samsung Galaxy A7 release

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, is de Galaxy A7 voorzien van prima specificaties. Bovendien beschikt de grote smartphone standaard over 4G, twee camera’s met 13 en 5 megapixels en Android 4.4.4 (KitKat). We verwachten dat de A7 ook naar nieuwere Android-versies wordt geüpdatet.

Vanaf maart 2015 is de Galaxy A7 te bestellen in de kleuren wit, zwart en goud voor een verkoopadviesprijs van 509 euro. Daarmee houdt Samsung vast aan de populairste kleuren van zijn vlaggenschip, die ook voornamelijk in het donker (zwart), licht (wit) en goud wordt verkocht.