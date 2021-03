Samsung Galaxy A72 met abonnement vergelijken: dit moet je weten

De Samsung A72 is nog niet aangekondigd. Onderstaande informatie is gebaseerd op geruchten en kan veranderen in aanloop naar de lancering. Wij zullen regelmatig de pagina updaten zodra er meer bekend is. Samsung presenteert de Samsung Galaxy A72 naar verwachting in maart 2021 samen met de Galaxy A52.

Prijs Samsung Galaxy A72 met abonnement

De Galaxy A72 zal waarschijnlijk in een 4G en 5G versie verkrijgbaar worden. Waarbij de 4G variant volgens de laatste geruchten een adviesprijs van 449 euro zal hebben. Over de 5G variant is verder nog niks bekend. Ook gaan er geruchten dat het toestel alleen in een 4G versie uit zou komen. Dit lijkt heel onwaarschijnlijk aangezien zijn kleine broertje wel met 4G en 5G wordt verwacht. Zijn voorganger de Samsung A71 werd door alle providers gevoerd en de verwachting dat de opvolger ook in combinatie met een abonnement bij alle providers verkrijgbaar zal zijn. Zodra er abonnement prijzen zijn zal deze pagina ge-update worden en kan je hier de beste Samsung Galaxy A72 deal scoren.

Samsung A72 met abonnement of los

De Samsung Galaxy A72 los met sim only-abonnement aanschaffen of combinatie met een abonnement. In het laatste geval krijg je vaak nog wat extra korting op je toestel en hoef je niet in één keer een grote uitgaven te doen. Het nadeel van een abonnement met toestel is dat je een BKR-registratie kunt krijgen omdat je een lening afsluit voor de telefoon. Je kan er ook voor kiezen om een deel per maand af te betalen en een deel van de toestelkosten vooraf te voldoen waarbij je onder de BKR grens komt en je geen BKR-registratie krijgt. Houd hier rekening mee in je overweging.