Samsung Galaxy A8 met abonnement: dit moet je weten

De Samsung Galaxy A8 is een in december 2017 verschenen midrange smartphone, die dankzij het voortkantvullende scherm wat wegheeft van de Samsung Galaxy S8. De smartphone had een introductieprijs van 499 euro, maar inmiddels koop je de Samsung Galaxy A8 los voor een fractie van die prijs. Zoek je een voordeligere optie die ook goede specs en een mooi design biedt, dan is de Huawei P Smart het overwegen waard.

Wat krijg je als je de Galaxy A8 in huis haalt? Naast de stof- en waterbestendige behuizing van metaal springt het grote amoled-scherm van 5,6 inch in het oog. Het display beslaat vrijwel de volledige voorzijde en heeft een hoge resolutie van 2220 bij 1080 pixels. Aan de achterzijde bevindt zich een 16 megapixel-camera, aan de voorzijde een dubbele 8 megapixel-camera voor selfies met een fraai bokeh-effect. Verder is de A8 goed voorzien met 32GB aan uitbreidbare opslag, een 3000 mAh-accu met Quick Charge, 4G+ en een vingerafdrukscanner.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van de Samsung Galaxy A8 met abonnement?

Heb je je keuze voor de Samsung Galaxy A8 gemaakt, dan is de volgende stap het vinden van een geschikt (zakelijk) abonnement. Omdat de A8 zo’n fraai scherm heeft, raden we je aan te kiezen voor een ruime databundel. Het display leent zich perfect voor videostreaming onderweg, en daarvoor heb je veel data én een snelle internetverbinding nodig. Vrijwel alle Nederlandse providers bieden inmiddels een landelijk dekkend 4G-netwerk en grote databundels. In sommige gevallen kun je zelfs een onbeperkte databundel afsluiten, zodat je naar hartenlust kunt streamen en downloaden. Kies in ieder geval geen te krappe bundel, want internetten buiten de bundel is relatief duur.

Weten hoeveel data, belminuten en sms’jes je nodig hebt? Raadpleeg dan de app van je provider of de facturen van je huidige abonnement. Zo krijg je direct inzicht in je maandelijkse gebruik. Wellicht heb je aan een abonnement met alleen data genoeg, omdat je enkel nog belt en berichten verstuurt via gratis apps als Skype en WhatsApp.

Goed om te weten: steeds meer providers, waaronder KPN, T-Mobile en Vodafone bieden combivoordeel. Neem je vast internet of digitale televisie af bij dezelfde provider als je mobiele abonnement, dan levert dat leuke extra’s op. Denk aan een vast kortingsbedrag per maand, extra zenderpakketten of gratis onderling bellen met huisgenoten. Doe er je (combi)voordeel mee!

Bij welke providers kan ik de Samsung Galaxy A8 kopen?

De Samsung Galaxy A8 is in principe bij de meeste populaire webshops en Nederlandse providers verkrijgbaar. Zoek je er een abonnement bij, maak dan gebruik van onze vergelijker om snel het aanbod te filteren en een deal te vinden die aansluit bij jouw wensen. Ook zie je in één oogopslag welke providers kortingsacties bieden.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste Samsung Galaxy A8 aanbiedingen?

Met de prijsvergelijker van Android Planet vind je in een handomdraai het abonnement dat aansluit bij je wensen. Filter het volledige aanbod op bijvoorbeeld je gewenste toesteltype, provider, contractduur en levertijd. Daarnaast kun je ervoor kiezen om alleen aanbiedingen zonder BKR-registratie te tonen. Dan weet je zeker dat je telefoonabonnement geen invloed heeft op de hoogte van je hypotheek op het moment dat je een huis wilt kopen.