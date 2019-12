Samsung Galaxy A8 los toestel prijzen vergelijken

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Samsung Galaxy A8 los kopen: dit moet je weten

De Samsung Galaxy A8 is sinds begin 2018 verkrijgbaar in Nederland. Het is een middenklasse smartphone met een groot 5,6 inch-display en dunne schermranden. De Galaxy A8 is van alle gemakken voorzien, van een vingerafdrukscanner en puike 16 megapixel-camera tot 32GB opslagruimte en usb-c. De accu heeft een capaciteit van 3000 mAh en houdt het met gemak de hele dag vol. Verder is dit het eerste toestel in de Galaxy A-serie met ondersteuning voor Samsungs vr-bril Gear VR. Dankzij de IP68-certificering is de A8 bovendien bestand tegen stof en water.

Uitvoeringen van de Samsung Galaxy A8

Samsung heeft de Galaxy A8 uitgebracht in slechts één uitvoering, met 32GB opslag. Dat is voor de meeste gebruikers voldoende, al is het prettig dat de interne opslagruimte is uit te breiden tot maximaal 256GB met een micro-sd-kaartje. Wat kleuren betreft is er meer keuze: de Galaxy A8 is verkrijgbaar in Black, Orchid grey en Gold.

Prijzen van de Samsung Galaxy A8

Bij verschijning kostte de Galaxy A8 499 euro. Daarmee was het een goed alternatief voor de duurdere Samsung Galaxy S8, maar nog steeds niet heel goedkoop. Omdat de smartphone inmiddels al een tijdje verkrijgbaar is, haal je hem voor een aanzienlijk lager bedrag in huis. Hierdoor is de Galaxy A8 bij uitstek geschikt om los aan te schaffen.

Waar je op moet letten bij het kopen van een Samsung Galaxy A8

De Samsung Galaxy A8 is een goede optie voor wie veel Android voor weinig geld zoekt. Het toestel heeft een fraai amoled-scherm dat zich perfect leent voor het bekijken van foto’s en video’s. De interne hardware is vlot genoeg voor de meeste apps en games en aan de voorzijde zit een dubbele frontcamera voor de beste selfies.

Koop je de A8 los, dan haal je een simlockvrije smartphone in huis met twee jaar fabrieksgarantie. Sommige webshops en providers laten je tegen een meerprijs een smartphoneverzekering afsluiten, maar dat is wat ons betreft geen must. De Galaxy A8 is immers stof- en waterbestendig en door een hoesje te gebruiken voorkom je eventuele valschade.

Heb je je keuze voor de Galaxy A8 gemaakt? Gebruik dan de prijsvergelijker van Android Planet om de scherpste aanbieding te vinden. De beste deals staan standaard bovenaan en met filteropties kun je sorteren op kleur, model, levertijd en meer. Alle prijzen worden doorlopend geactualiseerd, dus je betaalt nooit te veel.

Sim-only of Samsung Galaxy A8 met abonnement?

Houd je ook graag je maandelijkse kosten voor mobiele telefonie laag? Koop dan je smartphone los en neem er een aparte sim only bij. De meeste Nederlandse providers bieden scherpe sim only abonnementen aan, vaak met de optie voor een flexibel (maandelijks opzegbaar) contract. Handig als je slechts korte tijd een abonnement nodig hebt. Bovendien voorkom je zo een BKR-registratie. Omdat je je toestel in één keer afbetaalt, wordt het niet als lening geregistreerd. Zustersite OnlySim laat zien waar je op moet letten en zet de beste sim only aanbiedingen op een rijtje.