Samsung Galaxy Buds 2 Pro kopen: dit zijn de beste prijzen

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Voor wie is de Samsung Galaxy Buds 2 Pro kopen geschikt?

Door de Samsung Galaxy Buds 2 Pro te kopen, val je in het topsegment van de draadloze oordopjes. Ze beschikken over actieve noise cancelling en goed geluid. Als je ook een Samsung smartphone beschikt, kun je gebruik maken van fast pair. Ze werken echter ook met andere Android toestellen.

Deze oordopjes zijn dan ook het meest geschikt voor mensen die op zoek zijn naar draadloze oordopjes met goed noise cancelling. Als je toevallig al fan bent van Samsung, dan is dat een plus.

Sinds wanneer zijn de Samsung Galaxy Buds 2 Pro te koop?

De oortjes zijn aangekondigd op 10 augustus 2022 tijdens het Samsung Unpacked event. Sindsdien zijn ze ook te koop.

Zo werkt de prijsvergelijker

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