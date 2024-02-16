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Samsung Galaxy Buds 2 Pro kopen: dit zijn de beste prijzen

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Samsung Galaxy Buds 2 Pro
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  • Laagste prijs € 234,95 bij Belsimpel
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Ervaar draadloos gemak en een goede geluidskwaliteit met de Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Samsung Galaxy Buds 2 Pro het goedkoopst kan scoren. Vergelijk eenvoudig alle actuele prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste Samsung Galaxy Buds 2 Pro deal.
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2 resultaten vanaf € 234,95
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Samsung Galaxy Buds 2 Pro
Samsung Galaxy Buds 2 Pro
Noise cancelling
€ 234,95
2 jaar garantie
Belsimpel
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9
Belsimpel
1d
Samsung Galaxy Buds 2 Pro
Samsung Galaxy Buds 2 Pro
Noise cancelling
€ 249,95
2 jaar garantie
bol.com plaza
Bekijk aanbieding
5
bol.com plaza
5d

Wil jij de Samsung Galaxy Buds 2 Pro kopen? Gebruik dan wel eerst onze prijsvergelijker om de beste deal te vinden. Onze prijsvergelijker wordt automatisch up to date gehouden, waardoor je altijd de meest recente aanbiedingen van dit moment vindt. Daardoor kun je een behoorlijk zakcentje besparen.

Voor wie is de Samsung Galaxy Buds 2 Pro kopen geschikt?

Door de Samsung Galaxy Buds 2 Pro te kopen, val je in het topsegment van de draadloze oordopjes. Ze beschikken over actieve noise cancelling en goed geluid. Als je ook een Samsung smartphone beschikt, kun je gebruik maken van fast pair. Ze werken echter ook met andere Android toestellen. 

Deze oordopjes zijn dan ook het meest geschikt voor mensen die op zoek zijn naar draadloze oordopjes met goed noise cancelling. Als je toevallig al fan bent van Samsung, dan is dat een plus. 

Sinds wanneer zijn de Samsung Galaxy Buds 2 Pro te koop?

De oortjes zijn aangekondigd op 10 augustus 2022 tijdens het Samsung Unpacked event. Sindsdien zijn ze ook te koop.

Zo werkt de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker staat de beste prijs altijd bovenaan. Daardoor wordt het eenvoudig om de beste deal te vinden. Bovendien wordt hij altijd automatisch up to date gehouden. Je kijkt dus naar de meest recente aanbiedingen.

Gebruik de filteropties nog om alleen het aanbod te zien dat ook daadwerkelijk interessant voor je is. Als je eenmaal de beste deal gevonden hebt, klik je op de aanbieding om direct op de juiste pagina van de aanbieder terecht te komen. Daar bestel je de Samsung Galaxy Buds 2 Pro zoals normaal.

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