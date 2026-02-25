Samsung Galaxy Buds 4 – Vergelijk alle prijzen

Samsung Galaxy Buds 4
Ervaar draadloos gemak en een goede geluidskwaliteit met de Samsung Galaxy Buds 4. Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Samsung Galaxy Buds 4 het goedkoopst kan scoren. Vergelijk eenvoudig alle actuele prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste Samsung Galaxy Buds 4 deal.
3 resultaten vanaf € 179,00
Samsung Galaxy Buds 4
Samsung Galaxy Buds 4
Noise cancelling
€ 179,00
2 jaar garantie
Mobiel.nl
Bekijk aanbieding
9.1
Mobiel.nl
Samsung Galaxy Buds 4
Samsung Galaxy Buds 4
Noise cancelling
€ 179,00
2 jaar garantie
Media Markt
Bekijk aanbieding
8.4
Media Markt
Samsung Galaxy Buds 4
Samsung Galaxy Buds 4
Noise cancelling
€ 179,00
2 jaar garantie
Belsimpel
Bekijk aanbieding
8.9
Belsimpel
Op deze pagina vind je alle prijzen van betrouwbare webshops voor de Samsung Galaxy Buds 4. Zo weet je dat je altijd de beste deal hebt. Je haalt ze in huis vanaf € 179,-.

De prijzen worden meerdere keren per dag bijgewerkt. Zie je een aanbieding? Dan is die dus écht actueel.

Bekijk meer Samsung Galaxy Buds prijzen

Samsung Galaxy Buds 4 € 179,-
Samsung Galaxy Buds 4 Pro € 249,-
Samsung Galaxy Buds 3 € 87,95
Samsung Galaxy Buds 3 Pro € 138,-
Samsung Galaxy Buds 3 FE € 75,-
Altijd actueel, altijd de laagste prijs – rechtstreeks uit onze slimme prijsvergelijker.

Samsung Galaxy Buds 4 kopen? Dit moet je weten

De Galaxy Buds 4 volgen de Buds 3 op en zijn voorzien van een nieuw design en werken optimaal samen met jouw Samsung-telefoon of andere Samsung-apparaten.

Gebruik je meerdere apparaten tegelijk? Dan zijn Buds 4 oordopjes ideaal. Je kunt bijvoorbeeld:

  • Een serie kijken op je tablet
  • Direct een inkomend telefoongesprek opnemen op je smartphone
  • Na het ophangen automatisch je serie verder kijken, zonder handmatig opnieuw te verbinden. Alles gaat automatisch.

De oordopjes beschikken over slimme functies zoals:

  • Automatische koppeling met Samsung-apparaten
  • Actieve ruisonderdrukking en Ambient Sound
  • Touchbediening voor muziek en gesprekken
  • Handsfree bellen
  • Integratie met spraakassistenten

Afhankelijk van je toestel kun je ook profiteren van extra Galaxy-features.

Samsung Galaxy Buds 4 prijzen vergelijken

In de prijsvergelijker staat de goedkoopste prijs altijd bovenaan. Je scoort daarom zonder al te veel moeite de beste prijs. Uiteraard vind je nog meer zaken belangrijk, zoals kleur en garantieperiode. Gebruik dan de filters van de vergelijker. Zo zie je alleen het aanbod dat ook daadwerkelijk relevant is voor jou.

Heb je een goede deal gevonden? Klik erop en je wordt direct doorgestuurd naar de webshop. Daar rond je de bestelling af zoals je gewend bent, maar dan wel voor de laagste prijs.

