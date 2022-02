Samsung Galaxy Buds Plus

De Galaxy Buds Plus zijn draadloze oortjes van het merk Samsung. Speciaal aan deze oordopjes is dat ze enorm lang meegaan op een enkele acculading. Meer weten? Lees snel verder.

Samsung Galaxy Buds+

De draadloze Galaxy Buds+ gaan van Samsung maar liefst 11 uur mee op een enkele lading. De batterij van zijn directe voorganger, de Galaxy Buds, is na 6 uur gebruik leeg. Met deze functie kan je dus ongestoord een hele dag naar muziek of podcasts luisteren, zonder dat je hoeft bij te laden De oordopjes komen met een oplaadcase, die ook over een eigen accu beschikt. Deze heeft ook een batterijduur van 11 uur. De oortjes zijn in-ear en sluiten dus je gehele gehoorgang af. Helaas beschikken de Buds+ niet over ruisonderdrukking.

Snel verbinden met je (Galaxy) smartphone

Hoewel de oordopjes via Bluetooth 5.0 met ieder apparaat kunnen verbinden, heeft Samsung bij de Galaxy Buds Plus een handige functie ingebouwd speciaal voor haar eigen Galaxy-telefoons. Om te verbinden doe je simpelweg het doosje open. Binnen luttele seconden verschijnt er automatisch een melding met een verzoek om te koppelen op je smartphone of tablet. Muziek luisteren is nog nooit zo eenvoudig geweest.