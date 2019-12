Samsung Galaxy Fold los toestel

De Samsung Galaxy Fold is Samsungs meest innovatieve smartphone van 2019 en 2020. Het zit hem natuurlijk al in de naam, de Fold beschikt over een scherm dat je kunt opvouwen. Hierdoor heb je in feite en smartphone en tablet in één. Ook heeft buitenkant van het toestel een klein scherm, zodat je hem ook opgevouwen kan gebruiken. Daarnaast beschikt het toestel over snelle hardware en 3 camera's op de achterkant.

Samsung Galaxy Fold prijs

Met een adviesprijs van 2020 euro is de Samsung Galaxy Fold fors duurder dan bijvoorbeeld de Galaxy S10. Normaal zakken Samsung-telefoons relatief snel in prijs, maar omdat de Fold een compleet nieuw concept is valt dat bij dit model nog te bezien. Wel kun je er bij Samsung vanuit gaan dat je telefoon lang voorzien wordt van de nodige updates om je toestel goed en veilig te blijven gebruiken.

Samsung Galaxy Fold los kopen: hier moet je op letten

De losse Samsung Galaxy Fold is standaard simlock vrij als je hem in huis haalt. Ook geniet je twee jaar fabrieksgarantie voor als je problemen met je toestel ondervindt. Het scherm van de Samsung Galaxy Fold is niet van glas maar van plastic. Houdt hier rekening mee in het gebruik van de Fold, en plaats er eventueel een screenprotector op ter beveiliging.