Dit moet je weten over de Samsung Galaxy Note 10

De Galaxy Note 10 is een grote high-end smartphone en het nieuwe Samsung-vlaggenschip voor het najaar van 2019. Het toestel beschikt over drie camera’s, razendsnelle hardware en komt met de S Pen. Er is ook een Galaxy Note 10 Plus met een groter scherm en iets betere specificaties. Deze smartphone is wel iets duurder.

Samsung Galaxy Note 10 specificaties onder elkaar

6,3 inch-oled-scherm met full-hd-resolutie

3 camera’s achterop, inclusief telelens en groothoeklens

Cameragaatje in het scherm

Exynos 9825-chip met octacore-processor en 8GB RAM

3500 mAh-accu met snelladen (25 Watt)

Usb-c en draadloos opladen

256GB opslagruimte ingebouwd, niet-uitbreidbaar

Loopt op Android 9.0 (Pie) met Samsungs One UI-schil

Ultrasone vingerafdrukscanner in het scherm

Water- en stofdicht (IP68)

Galaxy Note 10 met enorm scherm

Samsung brengt de Galaxy Note 10 in twee schermformaten uit. De ene variant heeft een 6,3-inch display en is hiermee vergelijkbaar met de Galaxy S10 Plus die in het voorjaar van 2019 uitkwam. Er verschijnt ook een versie met een 6,8 inch-display. Een fors verschil dus. Beide Note 10-modellen gebruiken een oled-paneel met hdr-ondersteuning. Samsung-smartphones hebben al jaren zeer goede schermen, en dat is op de Note 10 niet anders.

Een belangrijk verschil tussen de Note 10 en Note 10 Plus is de schermresolutie. De Note 10 gebruikt een full-hd-resolutie van 2280 bij 1080 pixels, wat een prima scherpte is op dit schermformaat. De Note 10 Plus heeft een groter display dat 3040 bij 1440 pixels telt. De hogere resolutie resulteert in een scherpere weergave, maar vraagt ook meer stroom. Om die reden heeft de Note 10 een lagere resolutie en kleinere accu.

Onder het display zit een ultrasone vingerafdrukscanner, een feature die we kennen van de S10-serie. Door je vinger op de aangewezen plaats op het scherm te leggen, scant het toestel je vingerafdruk en ontgrendelt ‘ie. De Note 10 Plus heeft dezelfde scanner.

Bovenin het scherm is een gaatje geplaatst met daarin de 10 megapixel-selfiecamera. Op de S10-serie zit de frontcamera rechts in een gaatje, maar voor de Note 10-serie heeft Samsung de locatie dus gewijzigd. Het benodigde gaatje is bovendien verkleind en valt minder op.

S-Pen met meer features

Een typerend kenmerk van de Note-serie is de stylus in de behuizing van de smartphone. Die is uiteraard ook aanwezig op de Galaxy Note 10 (Plus) en zit in de onderrand. In vergelijking met voorgaande Note-toestellen is het pennetje aanzienlijk verbeterd.

De S-Pen werkt nu volledig zonder het scherm van de Note 10 aan te raken. Dit kan omdat de pen drukgevoelig is en geschikt is voor gebarenbediening. Je kunt de Note 10 dus gebruiken zonder dat je vingers het scherm aanraken. Daarnaast werkt het pennetje sneller stabieler en heeft hij een betere accuduur dan voorgaande S-Pennen.

Grote accu laadt draadloos op

De batterij van de Note 10 heeft een capaciteit van 3500 mAh. Voor een smartphone met een groot full-hd-scherm en krachtige hardware is dat niet erg groot. Huawei’s P30 Pro is een vergelijkbaar toestel en is voorzien van een 4200 mAh-accu. De accuduur van de Note 10 is daarom prima, maar niet opvallend goed. Het is raadzaam de smartphone elke dag op te laden.

Het opladen gaat via een usb-c-aansluiting of draadloos. Draadloos laden kan met maximaal 12 Watt, terwijl bekabeld laden met 25 Watt gaat. Hoe hoger het Wattage, hoe sneller de accu oplaadt. 25 Watt is best snel, maar niet heel indrukwekkend. De 299 euro kostende Motorola Moto G7 Plus heeft bijvoorbeeld een 27 Watt-oplader en de premium Huawei Mate 20 Pro en P30 Pro ondersteunen 40 Watt-opladen. Samsungs Note 10 Plus kan zelfs met 45 Watt opladen, maar de benodigde adapter hiervoor moet je los aanschaffen.

Overigens kan de Note 10 ook selecte andere apparaten opladen, mits die Qi-gecertificeerd zijn. Dat werkt als volgt: leg je een smartwatch, elektrische tandenborstel of draadloze oordopjes op de achterkant van de Note 10, dan geeft laatstgenoemde zijn stroom af aan het andere apparaat. Dit gaat best rap, maar er gaat ook relatief veel stroom verloren. Het is dus slimmer de accessoire via een kabel op te laden.

Krachtige hardware

Zoals je van een dure smartphone mag verwachten, heeft de Galaxy Note 10 indrukwekkende specificaties. De smartphone draait op een razendsnelle Exynos 9825-processor met 8GB werkgeheugen. Multitasken en gamen gaat daarom zonder problemen. Het opslaggeheugen is met 256GB bovendien erg royaal, ook in vergelijking met concurrerende toestellen. Die hebben vaak 128GB geheugen.

Belangrijk om te weten is dat de Galaxy Note 10 geen micro-sd-slot heeft. Je kunt het interne geheugen dus niet uitbreiden, iets wat op veel Samsung-smartphones wel mogelijk is. Fijn is dat de Samsung Galaxy Note 10 dualsim ondersteunt. Dit betekent dat je twee simkaarten in het toestel kwijt kunt en dus op twee nummers tegelijk bereikbaar bent.

Drie camera’s achterop

Op de achterkant van de Note 10 zijn drie vier camera’s geplaatst. Het gaat om een primaire lens, een groothoekcamera en een zoomlens. De primaire lens heeft een resolutie van 12 megapixel, terwijl de groothoeklens beelden in 16 megapixel schiet.

Een groothoeklens vangt een wijder deel van de omgeving en is daarom handig voor groepsfoto’s en landschappen. De 12 megapixel-telelens biedt 2x optische zoom en haalt het beeld dus dichterbij, zonder in te boeten op kwaliteit.

Deze driedubbele camera is ook aanwezig op de Samsung Galaxy S10 en S10 Plus. De duurdere Note 10 Plus heeft dezelfde cameramodule en voegt daar een ToF-sensor aan toe. Deze Time of Flight-sensor meet diepte op een 3D-manier en dat is onder andere nuttig voor portretfoto’s en augmented reality.

Galaxy Note 10 software

De Samsung Galaxy Note 10 draaide bij zijn release op Android 9.0 (Pie) met de OneUI-schil. Deze softwareschil wordt op alle moderne Samsung-smartphones en -tablets gebruikt. OneUI is bedoeld om eenhandig gebruik van grotere schermen eenvoudiger te maken.

Dat is op de forse Note 10 geen overbodige luxe. Bij het instellingenscherm, de sms-app en nog veel meer standaard-apps zijn de knoppen onderin het scherm geplaatst. De tekst, bijvoorbeeld sms’jes, staan erboven.

De OneUI-schil bevat een aantal Samsung-apps en ook apps van derde partijen als Microsoft. Je kan deze apps verwijderen als je ze niet nodig hebt. Visueel wijkt de schil af van de standaard Android-versie, al zijn de veranderingen minder ingrijpend dan bij schillen van Huawei, Xiaomi en Oppo.

Het updatebeleid van Samsung is goed, zeker als het om duurdere toestellen gaat. De Galaxy Note 10 krijgt minimaal twee jaar lang elke maand een beveiligingsupdate. De smartphone wordt bovendien bijgewerkt naar twee nieuwe Android-versies, te beginnen met Android Q. Je bent dus verzekerd van jarenlang software-ondersteuning.

Conclusie Samsung Galaxy Note 10 preview

Onze eerste indrukken van de Samsung Galaxy Note 10 en 10 Plus zijn zeer positief. Het design is enorm verbeterd en geeft de toestellen bijna een futuristische look, waarmee Samsung zich echt onderscheidt. Verder is de hardware enorm krachtig, heeft Samsung de software verbeterd om productief ter werk te gaan en laden de accu’s sneller op. Ook de S Pen is weer een stukje veelzijdiger en handiger geworden.

De Samsung Galaxy Note 10 (Plus) is misschien niet een heel vernieuwende smartphone, maar – op basis van onze previewsessie – een nog betere smartphone dan de S10 van eerder dit jaar. En dat was al een uitstekende Android-telefoon die bijna alles goed deed, dus we kunnen ons voorstellen dat de Note 10 moeiteloos bij de beste smartphones van 2019 gaat horen. Daar betaal je echter wel voor, want de adviesprijzen zijn erg flink. Houd Android Planet de komende tijd in de gaten voor de uitgebreide review van de Galaxy Note 10 en 10 Plus.

→ Lees onze volledige Samsung Galaxy Note 10 (Plus) preview