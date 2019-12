Samsung Galaxy Note 10 los kopen: dit moet je weten

Met de Samsung Galaxy Note 10 haal je één van de meest productieve toestellen van 2019 in huis. Deze smartphone beschikt over een scherm met nauwelijks randen aan de zijkant met enkel een cameragat bovenaan midden in het scherm. Aan de achterkant vind je maar liefst 3 camera's om foto's en video's in verschillende vormen mee vast te leggen. Zoals gewoon vind je bij de Note serie daarnaast ook een handige stylus die je eenvoudig in de smartphone opbergt. De Galaxy Note 10 beschikt over krachtige hardware, maar als je nóg meer zoekt kun je ook kiezen voor grotere Galaxy Note 10 Plus.

Uitvoeringen van de Samsung Galaxy Note 10

De Note 10 is beschikbaar in verschillende kleuren. Qua opslag heb je alleen de keuze voor 256GB. Voor meer opslag kun je kiezen voor de Note 10 Plus. Alle varianten van de Note 10 zijn uitgerust met 8GB werkgeheugen en een snelle Exynos processor van Samsung.

Prijzen van de Samsung Galaxy Note 10

Bij de release heeft de Samsung Galaxy Note 10 een adviesprijs meegekregen van 949 euro. Hiermee is het toestel iets duurder dan de Galaxy S10 toen deze uit kwam. We weten echter dat Samsung smartphones relatief snel in prijs zakken, waardoor de Note 10 richting eind dit jaar waarschijnlijk al een stuk goedkoper verkrijgbaar is. Hiermee loop je echter wel eventuele pre-order kortingen mis. die bij zijn release voor 849 euro verkocht werd. Hou er wel rekening mee dat Samsung-smartphones doorgaans redelijk snel in prijs zakken. Met de prijsvergelijker op onze website vind je alvast de beste deals voor een losse Galaxy Note 10.

Wil je graag zo goedkoop mogelijk uit zijn voor een losse Samsung Galaxy Note 10? Dan gebruik je onze prijsvergelijker om binnen het huidige aanbod de beste deal te vinden.

Kiezen: koop je de Galaxy Note 10 met abonnement of los met sim-only?

Geen zien in hoge maandelijkse abonnementskosten? Of sluit je binnenkort een hypotheek af en zit je niet te wachten op een BKR-registratie? Dan kun je het beste je smartphone los kopen en met een sim-only aobnnement. Op zustersite OnlySim lees alles wat je moet weten over sim-only abonnementen en vind je de beste sim only aanbiedingen van dit moment. Wil je weten wat je precies kwijt zou zijn als je een Note 10 met abonnement neemt? Kijk dan eens in de Samsung Galaxy Note 10 abonnement prijsvergelijker. Met de filteropties is het mogelijk om specifiek te zoeken naar de abonnementsvorm die bij jou past.