Samsung Galaxy Note 20 Ultra met abonnement: dit moet je weten

De nieuwe Samsung Galaxy Note 20 Ultra is op 5 augustus gepresenteerd en is direct in de voorverkoop gaat. Naast de Note 20 Ultra is ook een instapversie gepresenteerd, de Galaxy Note 20 (de opvolger van de Galaxy Note 10 uit 2019).

Welke providers verkopen een Samsung Galaxy Note 20 Ultra met abonnement?

Alle grote aanbieders zoals KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone bieden de Note 20-toestellen aan.

Check onze prijsvergelijker op deze pagina om het beste abonnement voor jou te vinden. Gebruik de filters om je wensen aan te geven, bijvoorbeeld welke provider of uitvoering je voorkeur heeft.

Een Samsung Galaxy Note 20 Ultra abonnement of sim-only?

De Galaxy Note 20 Ultra is verkrijgbaar vanaf 1299 euro. Dit is best een flink bedrag om in één keer af te rekenen voor een toestel. Een mooie oplossing is om het toestel in combinatie met een abonnement af te sluiten, zodat je het toestel in termijnen afbetaalt. Let we op dat je bij deze oplossing bijna altijd een BKR-registratie krijgt voor de lening die je afsluit.

Als je dat liever niet wil, is het een optie om het toestel toch los aan te schaffen. Je kunt hier een sim only-abonnement bij nemen waardoor de maandelijkse kosten laag blijven. Check voor de beste sim only aanbiedingen onze vergelijker. Hier ontdek je eenvoudig de beste prijzen voor het abonnement dat aan jouw wensen voldoet. Gebruik de filters om snel de gewenste provider, aantal GB’s en hoeveelheid belminuten te selecteren.

De Samsung Galaxy Note Ultra of de Galaxy Note 20

Wil je het nieuwe vlaggenschip van Samsung bemachtigen met onder andere de beste camera en een groter display? Dan is de Samsung Galaxy Ultra de juiste keuze voor jou. Heb je een iets kleiner budget? Kies dan de ‘gewone’ Note 20. Dit toestel kost 1049 euro.