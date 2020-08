Samsung Galaxy Note 20 Ultra los toestel prijzen vergelijken

Samsung Galaxy Note 20 Ultra prijs in Nederland

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra is op 5 augustus 2020 gepresenteerd. De Samsung Galaxy Note Ultra is verkrijgbaar vanaf 1299 euro in de kleuren Mystic Bronze en Mystic Black.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB: 1299 euro

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 512GB: 1399 euro

Samsung Galaxy Note 20 Ultra los kopen: hier moet je op letten

Bij het kopen van een losse Galaxy Note 20 Ultra moet je op de volgende punten letten:

De Note 20-serie is direct in de voorverkoop gegaan

De Note 20-serie is direct in de voorverkoop gegaan, pre-order nu en ontvang tijdelijk een Gaming Pack of Music Pack. 4G of 5G: De Samsung Galaxy Note Ultra wordt uitgebracht met 5G. 5G wordt langzaam in Nederland uitgerold en het is een belangrijke feature voor nieuwe toestellen.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra als los toestel of met een abonnement?

Je kunt de Galaxy Note 20 Ultra als los toestel aanschaffen. Je moet dan wel de volledige aanschafprijs in één keer betalen. De prijs is 1299 euro voor de 256GB variant. Het voordeel is dan dat je geen BKR-registratie krijgt, omdat je geen lening aangaat. Daarbij kan je bij je losse toestel een sim only-abonnement afsluiten, je hebt dan meer keuze in aanbieders en abonnementen én je maandelijkse kosten blijven lager.