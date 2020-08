Samsung Galaxy Note 20 met abonnement: dit moet je weten

De nieuwe Samsung Galaxy Note 20 is op 5 augustus onthuld en is direct in de voorverkoop gegaan. Naast de de Note 20 is ook de Note 20 Ultra gelanceerd, met een groter display en betere camera’s.

Welke providers verkopen een Samsung Galaxy Note 20 met abonnement?

Alle grote Nederlandse providers bieden de nieuwe Note 20-telefoons aan, denk hierbij aan KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2.

Ben je op zoek naar het beste abonnement dat bij jou past? Check dan onze vergelijker op deze pagina. Daarin kun je op basis van filters precies het abonnement vinden dat aan jouw eisen voldoet.

Een Samsung Galxy Note 20 abonnement of toch sim-only?

De nieuwe Samsung Galaxy Note 20 kost 1049 euro en is verkrijgbaar in de kleuren Mystic Bronze, Mystic Grey en Mint. Dit is een fors bedrag om in één keer te betalen. Een optie is om het toestel in combinatie met abonnement af te sluiten, waardoor je het toestel in termijnen afbetaald. Het nadeel hiervan is dat je bijna altijd een BKR-registratie krijgt voor de lening die je afsluit.

Wil je dat niet, dan is het los kopen van het toestel de beste optie. Dan ga je ook automatisch voor een sim only abonnement waarbij de keuze in aanbieders en abonnementen groot is. Check ook voor de beste sim only aanbiedingen onze vergelijker.

De Samsung Galaxy Note 20 of toch de Galaxy Note 20 Ultra

Wil je de beste camera, een groter display, meer intern geheugen: ofwel het nieuwe vlaggenschip van Samsung? Neem dan toch een kijkje bij de Galaxy Note 20 Ultra. De prijs ligt wel een stukje hoger, namelijk 1299 euro voor 256GB variant en maar liefst 1399 euro voor de 512GB variant.