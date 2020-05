Samsung Galaxy Note 8 met abonnement kopen

Samsung Galaxy Note 8 met abonnement: dit moet je weten

Op zoek naar een smartphone die beschikt over de beste specs en ook dienst kan doen als tablet? Kijk niet verder dan de Samsung Galaxy Note 8! Dit vlaggenschip werd in september 2017 geïntroduceerd voor een adviesprijs van 999 euro, al kun je een Samsung Galaxy Note 8 los inmiddels voor een aanzienlijk lager bedrag aanschaffen. Het toestel is een slag groter en krachtiger dan de Samsung Galaxy S8 en beschikt net als zijn voorgangers over de bekende S Pen-stylus om (aan)tekeningen mee te maken.

De Samsung Galaxy Note 8 imponeert op meerdere fronten. Zo heeft het toestel een fraai stof- en waterbestendig design en een prachtig display van maar liefst 6,3 inch. Het scherm heeft uitstekende kijkhoeken en een resolutie van 2960 bij 1440 pixels. Aan de achterzijde van de Note 8 vind je een dubbele 12 megapixel-camera die optisch kan zoomen en scherpe (portret)foto’s schiet. Verder is er een grote accu aan boord, 64GB aan uitbreidbare opslag en de krachtige Exynos 8895-chipset.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van de Samsung Galaxy Note 8 met abonnement?

De Samsung Galaxy Note 8 is een high-end smartphone en daar hoort een uitgebreid abonnement bij. Anders kun je immers niet optimaal gebruikmaken van alle mogelijkheden, zoals het grote scherm dat zich uitstekend leent voor videostreaming. Kijk je graag onderweg naar je favoriete films en series, dan is een ruime databundel en hoge internetsnelheid geen overbodige luxe. De meeste Nederlandse providers hebben een landelijk dekkend 4G-netwerk en bieden tegen een meerprijs soms onbeperkte data. Zo kun je naar hartenlust streamen en downloaden.

Ons advies is om bij de keuze voor een abonnement geen te krappe bundels te kiezen, want internetten en bellen buiten de bundel is vaak stukken duurder. Twijfel je over hoeveel data, sms’jes en belminuten je nodig hebt? Raadpleeg dan eens de app van je provider of bekijk de facturen van je huidige abonnement. Daar staat precies op wat je maandelijks verbruikt.

Steeds meer providers, waaronder KPN, T-Mobile en Vodafone, bieden combivoordeel. Dat houdt in dat je leuke extra’s krijgt wanneer je niet alleen een tv- of internetabonnement afneemt, maar ook een telefoonabonnement. Zo kun je korting krijgen op je abonnementskosten, extra zenderpakketten of de mogelijkheid om gratis onderling te bellen met huisgenoten. Doe er je (combi)voordeel mee!

Bij welke providers kan ik de Samsung Galaxy Note 8 kopen?

Voor het kopen van een Samsung Galaxy Note 8 kun je terecht bij de meeste grote providers en webshops. Maak gebruik van onze vergelijker om de beste deal te vinden en inzicht te krijgen in welke aanbieders kortingsacties hebben. Op jaarbasis kan dat veel geld schelen.<.p>

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste Samsung Galaxy Note 8 aanbiedingen?

Met de prijsvergelijker van Android Planet is het heel eenvoudig om een geschikt abonnement te vinden in combinatie met de Samsung Galaxy Note 8. Bovenaan vind je standaard al de beste deals. Het volledige aanbod is naar wens te filteren op bijvoorbeeld provider, model, contractduur, levertijd en bijbetaling voor het toestel. Ook kun je heel precies aangeven hoeveel data, belminuten en sms’jes je al dan niet nodig hebt.