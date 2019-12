Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Samsung Galaxy Note 8 los kopen: dit moet je weten

De Samsung Galaxy Note 8 verscheen in het najaar van 2017, als opvolger van de door schandalen geplaagde Note 7. Het was destijds het absolute vlaggenschip van Samsung, met een prachtig 6,3 inch-scherm (2960 bij 1440 pixels), fraai design en uitstekende specs. Dankzij de krachtige Exynos 8895-chip en 6GB aan werkgeheugen kan de smartphone moeiteloos overweg met de laatste apps en games. Verder is er een puike dubbele 12 megapixel-camera aan boord, een stylus en 64GB opslag. De Note 8 is te ontgrendelen met behulp van de vingerafdrukscanner aan de achterkant, of de irisscanner die zich naast de frontcamera bevindt.

Uitvoeringen van de Samsung Galaxy Note 8

De Galaxy Note 8 is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, met 64GB of 128GB aan interne opslagruimte en optionele dualsim-ondersteuning. Dat laatste is handig als je twee simkaarten gebruikt voor werk en privé. Voor de meeste gebruikers zal de 64GB interne opslagruimte voldoende zijn, al kunnen grootverbruikers beter voor het 128GB-model gaan. Goed om te weten is dat bij beide uitvoeringen de opslag is uit te breiden tot 256GB met een geheugenkaartje. Wat kleuren betreft heb je de keuze uit zwart, paars, goud, blauw en grijs.

Prijzen van de Samsung Galaxy Note 8

Het instapmodel van de Note 8 met 64GB kostte bij verschijning 999 euro al is het - net als de andere uitvoeringen - inmiddels voor een aanzienlijk lager bedrag aan te schaffen. Wil je nog meer besparen, dan kun je voor een refurbished Samsung Galaxy Note 8 gaan. Dat is een gebruikt toestel, dat door een professionele partij is gecontroleerd, gereinigd en - waar nodig - voorzien van nieuwe onderdelen. Zo wordt doorgaans de accu vervangen. De meeste refurbished aanbieders bieden twee tot drie jaar garantie en de mogelijkheid om het toestel kosteloos te retourneren als het niet aan de wensen voldoet.

Waar je op moet letten bij het kopen van een Samsung Galaxy Note 8

De Samsung Galaxy Note 8 is bij uitstek geschikt voor wie graag video’s op zijn smartphone kijkt. Het scherm van de smartphone is namelijk groot, scherp en heeft prima kijkhoeken. De hardware is krachtig genoeg voor de meest intensieve games, en met de ingebouwde stylus kun je gemakkelijk aantekeningen en schetsen maken. De Note 8 is een veelzijdige alleskunner die - zeker als refurbished toestel - voordelig in huis te halen is.

Een losse Galaxy Note 8 is simlockvrij en standaard voorzien van twee jaar fabrieksgarantie. Sommige webshops en providers bieden de mogelijkheid om een smartphoneverzekering af te sluiten die dekt tegen val- en waterschade. Dat is wat ons betreft geen must, aangezien de Note 8 stof- en waterbestendig is. Wel is het slim om de smartphone van een hoesje te voorzien, aangezien hij grotendeels uit glas bestaat.

Wil je de Note 8 aanschaffen, maar weet je niet waar je het goedkoopst uit bent? Gebruik dan de prijsvergelijker van Android Planet voor het vinden van de beste deal. De beste aanbiedingen staan bovenaan en met diverse filteropties kun je filteren op bijvoorbeeld geheugen, kleur, garantie en levertijd. De prijzen worden doorlopend geactualiseerd, dus je betaalt nooit te veel.

Sim-only of Samsung Galaxy Note 8 met abonnement?

Bij release was de Galaxy Note 8 flink aan de prijs, maar inmiddels is de smartphone een stuk betaalbaarder. Daardoor is het aantrekkelijke optie om los aan te schaffen en te combineren met een sim only, zeker als je een BKR-registratie wil vermijden omdat je bijvoorbeeld binnenkort een huis gaat kopen. Door te kiezen voor een sim only bespaar je op je kosten voor mobiele telefonie en ben je een stuk flexibeler. Steeds meer providers bieden sim only’s die maandelijks opzegbaar zijn, met veel data voor relatief weinig geld. Benieuwd waar je het goedkoopst uit bent? Op zustersite OnlySim vind je de beste sim only aanbiedingen en handige (bespaar)tips.