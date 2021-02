Unieke twist op bestaand design

De Galaxy Note Edge is een nieuw model in de succesvolle Galaxy Note-lijn. De smartphone heeft dezelfde specificaties als de Galaxy Note 4, alleen is een gedeelte van het iets kleinere 5,6 inch-scherm over de rand van de smartphone gebogen. Dit gedeelte kan door de gebruiker worden geraadpleegd als er notificaties zijn, zoals een sms’je of WhatsApp-bericht. Ook is het mogelijk om snel via deze gebogen schermrand apps te openen: de apps zitten immers in de buurt van je duim. Je kunt zelf bepalen welke apps worden weergegeven.

De resolutie van de Galaxy Note Edge is gelijk aan die van de Galaxy Note 4: 2560 bij 1600 pixels. Ook de hardware is grotendeels hetzelfde: zo heeft de phablet een quadcore-processor van 2,7GHz en 3GB aan werkgeheugen. Verder zijn er een 16 en 3,7 megapixel-camera aanwezig waarmee je mooie foto’s en selfies schiet.

De Galaxy Note Edge in vogelvlucht

De camera’s kunnen tegen schokkende handen omdat er optische beeldstabilisatie aanwezig is. Tot slot is er een vingerafdrukscanner aanwezig om de smartphone mee te ontgrendelen en kun je met een uv-sensor de sterkte van het licht meten. De Note Edge heeft een batterij met een capaciteit van 3000 mAh, die garant staat voor zo’n anderhalve dag gemiddeld gebruik.

De Samsung Galaxy Note Edge is een bijzondere en krachtige smartphone. Hij heeft een 5,6 inch-scherm dat aan de rechter zijkant iets afloopt en een enorm vlotte 2,7GHz quadcore-processor. Hieronder hebben we de belangrijkste features van het toestel voor je uitgelicht.

Prachtig 5,6 inch-scherm met een resolutie van 2560 bij 1440 pixels

Schermrand die licht afloopt en notificaties en apps kan tonen

Krachtige 2,7GHz quadcore-processor en 3GB aan werkgeheugen

32 of 64GB aan opslagruimte, uit te breiden met een micro-sd-kaartje

Meer over de Samsung Galaxy Note Edge

De gebogen schermrand van de Galaxy Note Edge kan meer dan je op het eerste gezicht zou denken. De rand fungeert bijvoorbeeld als zaklamp, timer of stopwatch en helpt je bij het schieten van foto’s. Vooral dit laatste is handig, zodat je het ‘normale’ scherm niet meer hoeft aan te raken en zo optimaal zicht hebt van hetgeen je aan het fotograferen bent.

Daarnaast is de gebogen schermrand volledig aanpasbaar. Je kunt hem bijvoorbeeld gemakkelijk van een ander kleurtje voorzien of zelf bepalen hoe notificaties, apps en andere zaken weergegeven worden. Een andere handige toevoeging is het feit dat, wanneer je het normale 5,6 inch-scherm gebruikt, veegbewegingen op de schermrand niet worden opgepikt. Dit voorkomt dat je per ongeluk apps of functies start. Lees er meer over in onze voorlopige Samsung Galaxy Note Edge review!

Op deze pagina kun je informatie bekijken over het aanschaffen van de Galaxy Note Edge, zowel los als in combinatie met een abonnement. Houd er wel rekening mee dat het toestel in beperkte oplage wordt uitgebracht in ons land. De adviesprijs van de smartphone is daardoor relatief hoog.