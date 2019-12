De Galaxy S10 Plus nu met €12,50 korting per maand op je bundel! 5 GB data | 120 Min | extra data en korting met T-Mobile Klantvoordeel.

De Galaxy S10 Plus nu met €12,50 korting per maand op je bundel! 5 GB data | 120 Min | extra data en korting met T-Mobile Klantvoordeel.

Samsung Galaxy S10 Plus met abonnement: dit moet je weten

De Samsung Galaxy S10 Plus is het grootste model uit de nieuwe Galaxy serie. Mocht je het vlaggenschip van Samung nét iets te klein vinden, zul je meer dan tevreden zijn met deze grote broer. Zo heeft de Galaxy S10 Plus een megagroot scherm van 6,4 inch met hele dunne randen, waardoor de hele voorkant vrijwel bedekt wordt. Andere nieuwe features zijn de driedubbele camera achterop en de vernieuwde vingerafdrukscanner die deze keer onder het scherm zit.

Net als bij zijn voorganger (de Galaxy S9 Plus) kun je de nieuwste Android-versie verwachten op de S10 Plus. Het toestel zal tijdens de release draaien op Android 9.0 (Pie) waar Samsung haar eigen One UI overheen heeft gegoten. Deze is speciaal aangepast voor grote modellen als de Galaxy S10 Plus en de Note 9 zodat je makkelijker bij je apps kunt als je je telefoon met één hand bedient. Naast de S10 Plus brengt Samsung ook het vlaggenschip Galaxy S10 met een kleiner 6,2 inch-scherm op de markt. Voor minder geld heb je de Galaxy S10e. Dit toestel heeft een camera minder aan de achterkant, maar is net zo krachtig.

Wanneer kan ik de Galaxy S10 Plus met abonnement bestellen?

De beste Galaxy S10 Plus aanbiedingen met abonnement zijn op deze pagina terug te vinden. De adviesprijs voor een losse Samsung Galaxy S10 Plus is 999 euro. De eerste toestellen op 8 maart uitgeleverd worden wanneer het toestel ook in de winkel zal liggen. Als je een Galaxy S10 Plus voor 8 maart pre-ordert krijg je er gratis Galaxy Buds bij. Wees er dus op tijd bij

Bij welke providers kan ik de Samsung Galaxy S10 Plus kopen?

Zo’n populaire Android-smartphone als de S10 Plus kun je bij iedere grote provider of webshop kopen. De beste aanbiedingen vind je via onze prijsvergelijker. Hier kun je abonnementen vergelijken van verschillende providers. Zo kies je altijd de beste deal die bij jou past.

Waar moet ik op letten bij het afsluiten van een Samsung Galaxy S10 Plus met abonnement?

Het fantastisch grote 6,4 inch scherm van de S10 Plus leent zich natuurlijk uitstekend voor het kijken van video’s via onder andere Netflix en YouTube. Deze filmpjes wil je lekker kunnen streamen als je onderweg bent. Het is dan wel zo handig om te kiezen voor een abonnement met een grote of zelfs onbeperkte databundel. De beste keuze qua snelheid is een (zakelijk) abonnement met 4G-dekking. Alle Nederlandse providers als KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone bieden een 4G-abonnement aan.

Een abonnement maak je compleet met belminuten en sms’jes. Zit je vaak aan de telefoon om een belletje te plegen? Kijk dan eens naar een abonnement met onbeperkt bellen. Stuur je veelal berichtjes via Whatsapp en Facebook Messenger, dan heb je dat niet nodig. Kijk wat je momenteel verbruikt en kies aan de hand daarvan je nieuwe abonnement.

Let goed op of er speciale kortingsacties zijn. Ook heb je soms recht op combivoordeel als je bijvoorbeeld al gebruikmaakt van TV en internet van KPN, Vodafone of T-Mobile. Je ontvangt dan korting op je abonnement, gratis bellen met je huisgenoten en ontvangt extra televisiezenders.

Hoe vind ik de beste Samsung Galaxy S10 Plus aanbiedingen met de prijsvergelijker?

De prijsvergelijker van Android Planet werkt heel simpel: de beste deals staan altijd bovenaan de pagina. Je kunt zelf de keuze maken uit onder andere provider, contractduur, databundel en kleur. Het is tevens mogelijk om een abonnement te kiezen zonder BKR-registratie. Alle prijzen worden continu bijgewerkt zodat je nooit teveel betaalt.

Vind je de Galaxy S10 Plus met abonnement toch te duur?

Kies dan de Galaxy S10 of Galaxy S10e. De adviesprijs van de Galaxy S10e is 749 euro en die van de Galaxy S10 849 euro. Voor een lagere prijs krijg je dezelfde rekenkracht, maar zit het verschil in de accu, het scherm en het aantal camera's. Gebruik onze prijsvergelijker voor de beste prijzen en alle actuele levertijden.