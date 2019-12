Bestel tijdelijk de Galaxy S10 Plus met €216 korting! Combineer met Ziggo voor maximale korting per maand en dubbele data

Samsung Galaxy S10 Plus los kopen: dit moet je weten

Met de Samsung Galaxy S10 Plus heb je misschien wel de beste én de grootste smartphone van 2019 in handen. De smartphone is de grotere uitvoering van Samsungs vlaggenschip, de Galaxy S10. Het derde telg in deze serie is de kleinere en goedkopere Galaxy S10e.

Kenmerkend aan de S10 Plus is het grote ‘infinity display’ van 6,4 inch dat praktisch de hele voorkant van de smartphone beslaat. De randen rondom het scherm zijn nóg dunner dan bij zijn voorganger, de Galaxy S9 Plus. Dit heeft de fabrikant voor elkaar gekregen door de selfiecamera in het scherm te plaatsen. Ontgrendelen van het toestel gaat via de nieuwe vingerafdrukscanner onder het scherm of via de geavanceerde gezichtsherkenning. Ook nieuw zijn de drie sterk verbeterde camera’s aan de achterkant die moeten zorgen voor de beste vakantiefoto’s. Zie je de Samsung Galaxy S10 Plus wel zitten? Vanaf 8 maart kun je het toestel los kopen.

Uitvoeringen van de Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung brengt haar nieuwe toestellen altijd in verschillende kleuren en uitvoeringen op de markt. Dit is dan ook bij de S10 Plus het geval. Je kunt kiezen uit de kleuren zwart, wit, groen en blauw.

De 128 GB-versie met 6 GB werkgeheugen wordt verkocht in alle vier de kleuren en kost 999 euro. Voor 1.250 euro krijg je de S10 Plus met 512 GB aan opslag met 8 GB aan werkgeheugen. Ook hierbij is de smartphone in vier verschillende kleuren beschikbaar. Het duurste model is zwart of wit en heeft 1TB opslagruimte. Deze versie met 12GB werkgeheugen bedraagt 1.499 euro.

Prijzen van de Samsung Galaxy S10 Plus

Wil je de Samsung Galaxy S10 Plus los kopen? Dan betaal je de tijdens de release op 8 maart 999 euro. Hiervoor heb je dus de versie met 128 GB opslagruimte. Dit is iets meer dan wat de Galaxy S9 Plus kostte tijdens de release in maart 2018 (949 euro.)

Heb je minder haast, wacht dan nog even. Smartphones zijn na een paar maanden vaak al goedkoper te krijgen. Ook Samsung zelf komt dan regelmatig met cashback-acties. In mei of juni kun je de eerste aanbiedingen waarschijnlijk al verwachten. Met onze prijsvergelijker vind je de beste aanbiedingen voor een losse Samsung Galaxy S10 Plus.

Waar moet je op letten bij het kopen van een losse Samsung Galaxy S10 Plus?

Een S10 Plus zonder abonnement heeft twee jaar fabrieksgarantie en is simlockvrij. Dit betekent dat je zelf voor het kiezen hebt bij welke provider jij je bundels afsluit.

Veel webshops zullen je tijdens het afrekenen vragen of je een verzekering op je telefoon wilt afsluiten. Denk hier even over na. Het is geen vereiste: een hoesje om je smartphone en er voorzichtig mee omgaan, is vaak al voldoende. Fijne aan de S10 Plus is dat het toestel waterbestendig is. Een plons in de wc-pot overleeft hij dus gewoon.

De goedkoopste S10 Plus vind je via de prijsvergelijker van Android Planet. Alle prijzen zijn actueel en de beste deals voor een los toestel zie je meteen bovenaan. Aan de zijkant filter je bijvoorbeeld op kleur, uitvoering, levertijd en shopwaardering.

De Galaxy S10 Plus is een behoorlijk prijzige smartphone, en is dus niet een aankoop die je zomaar doet. Je kan er dan ook voor kiezen om het toestel met een abonnement af te sluiten. Je hoeft dan niet het gehele bedrag in één keer af te tikken. Kijk dan in onze Galaxy S10 Plus abonnement prijsvergelijker, waar je de kosten voor de hele looptijd van een abonnement kunt checken. Ga altijd na of je het maandbedrag kunt opbrengen en kies niet te snel voor lokkertjes of aanbiedingen die te goed lijken om waar te zijn.

Kiezen: koop je de Galaxy S10 Plus met abonnement of los met sim-only?

Het grote voordeel van een los toestel is natuurlijk dat je de maandlasten voor je abonnement heel laag kunt houden. Je betaalt immers alleen voor de bundels die je afsluit en niet voor de lening van de smartphone. Een BKR-registratie is dan ook niet van toepassing.

Sim-only abonnementen staan bekend om hun grote bundels met een laag prijsje. Bovendien is het vaak mogelijk om je abonnement maandelijks aan te passen of op te zeggen zonder extra kosten. Op zustersite OnlySim lees je hier meer over en vind je altijd de beste sim only aanbiedingen