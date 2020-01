Samsung Galaxy S10 met abonnement: dit moet je weten

Op zoek naar de beste smartphone van 2019? Dan moet je waarschijnlijk de Samsung Galaxy S10 in huis halen. Deze Android-smartphone zit vol met opvallende verbeteringen. Zo heeft het grote 6,2 inch-scherm geen notch, maar een klein gaatje rechtsboven in beeld voor de selfiecamera.

Bij welke providers kan ik de Samsung Galaxy S10 kopen?

Omdat de Samsung Galaxy S10 een zeer populaire Android-smartphone is, kun je hem bij alle grote providers vinden. Met onze prijsvergelijker vind je gemakkelijk de beste aanbiedingen bij je favoriete provider. Let goed op, want de keuze voor provider levert soms fijne extra korting op.

Waar moet ik op letten bij het afsluiten van een Samsung Galaxy S10 met abonnement?

De Samsung Galaxy S10 is een high-end smartphone uitgerust met de allerbeste hardware. Daar hoort natuurlijk een compleet en uitgebreid abonnement bij, zodat je het toestel volledig kan benutten. Om je favoriete films en series via Netflix of Videoland te bekijken heb je bijvoorbeeld een grote databundel en een snelle internetverbinding nodig. Gelukkig bieden vrijwel alle Nederlandse providers een landelijk dekkend 4G-netwerk en grote (soms zelfs onbeperkte) databundels. Het is slim om een wat ruimere bundel te kiezen, want buiten je bundel internetten is vaak een stuk duurder.

Naast je keuze voor data moet je ook bepalen hoeveel belminuten en sms’jes je nodig hebt. Sommige abonnementen bieden tegen een meerprijs onbeperkt bellen en sms’en, maar dat is voor jou misschien overbodig. Check de facturen van je huidige abonnement om inzicht in je verbruik te krijgen. Wellicht heb je aan 100 minuten/sms’jes per maand wel genoeg.

Zo krijg je bij veel providers extra korting met combivoordeel. Heb je bijvoorbeeld digitale televisie of vast internet van Ziggo of KPN, dan bespaar je enkele euro's per maand, krijg je meer data of een gratis extra zenderpakket. Met onze filters kun jij checken welk combivoordeel op jou van toepassing is.

Hoe vind ik de beste Samsung Galaxy S10 aanbiedingen met de prijsvergelijker?

Je hoeft niet te worstelen met eindeloze filters of ingewikkelde opties: bij Android Planet vind je de laagste prijzen bovenaan het overzicht. Vertel ons wat je zoekt, en wij zorgen dat je de laagste prijs betaalt. Met onze prijsvergelijker filter je het aanbod op model, kleur, provider of contractduur en zie je met een druk op de knop bij welke abonnementen je al dan niet een BKR-registratie krijgt. We actualiseren de deals en prijzen doorlopend, zodat je zeker weet dat je niet te veel betaalt.

Toch liever de grotere broer of het goedkopere model van Samsung?

Kies dan de Galaxy S10 Plus met een groter scherm, grotere accu en dubbele selficamera. Of toch de Galaxy S10e voor iets minder geld. De adviesprijs van de Galaxy S10e is 749 euro en zijn grotere broer is 999 euro. Wil je de beste deal en een abonnement dat voldoet aan al je wensen? Gebruik dan onze prijsvergelijker voor de beste prijzen en alle actuele levertijden.