Samsung Galaxy S10 los kopen: dit moet je weten

De Samsung Galaxy S10 is hét toptoestel voor 2019. Deze smartphone is uitgerust met een 'infinity display' dat vrijwel de hele voorkant vult. Je kunt ook kiezen voor de grotere Galaxy S10 Plus en de goedkopere Galaxy S10e.

Prijzen van de Samsung Galaxy S10

De Samsung Galaxy S10 heeft bij de release een adviesprijs van 899 euro. Dat is iets duurder dan de Galaxy S9, die bij zijn release voor 849 euro verkocht werd. Hou er wel rekening mee dat Samsung-smartphones doorgaans redelijk snel in prijs zakken. Waarschijnlijk kun je in mei of juni al de eerste Galaxy S10 cashback-acties of prijsverlagingen verwachten. Wil je de smartphone echter als allereerste, dan betaal je wel het volle pond. Met onze prijsvergelijker vind je de beste aanbiedingen voor een losse Galaxy S10.

Waar moet je op letten bij het kopen van een losse Samsung Galaxy S10?

Als je een losse Galaxy S10 koopt, haal je een simlockvrije smartphone in huis met twee jaar fabrieksgarantie. Sommige webshops bieden de optie om een toestelverzekering af te sluiten, maar dat is geen must als je een hoesje gebruikt en voorzichtig met je telefoon omspringt. Deze Samsung is bovendien stof- en waterbestendig.

Benieuwd waar je het goedkoopst uit bent voor een losse Samsung Galaxy S10? Gebruik onze prijsvergelijker om het actuele aanbod te bekijken en snel een scherpe deal te vinden. Je kunt onder meer filteren op kleur, levertijd en shopwaardering. Alle prijzen worden doorlopend geactualiseerd.

Kiezen: koop je de Galaxy S10 met abonnement of los met sim-only?

Wil je je maandelijkse kosten voor mobiele telefonie laag houden? Of ga je binnenkort een huis kopen en zit je niet te wachten op een BKR-registratie? Dan is het aan te raden om je smartphone los te kopen en er een sim only bij te nemen. Omdat je het toestel in één keer afbetaalt, wordt het niet als lening bij het BKR geregistreerd. Een voordeel van een sim only is dat je veel belminuten en data krijgt voor relatief weinig geld. Bovendien bieden veel providers de optie om een kortlopend, maandelijks opzegbaar abonnement af te nemen. Op zustersite OnlySim lees je er alles over en vind je de beste sim only aanbiedingen van dit moment.