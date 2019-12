Samsung Galaxy S10e met abonnement kopen

Samsung Galaxy S10e met abonnement: dit moet je weten

Samsung brengt dit jaar meerdere varianten van zijn populairste smartphone uit. Als je de Samsung Galaxy S10 iets te duur vindt, dan is er deze Samsung Galaxy S10e.

Welke providers verkopen de Samsung Galaxy S10e met abonnement?

Omdat de Samsung Galaxy S10 een zeer populaire Android-smartphone is, kun je hem bij alle grote providers vinden. Met onze prijsvergelijker vind je gemakkelijk de beste aanbiedingen bij je favoriete provider. Let goed op, want de keuze voor provider levert soms fijne extra korting op.

Waar moet ik op letten bij het afsluiten van een Samsung Galaxy S10e met abonnement?

Omdat de Samsung Galaxy S10e een behoorlijk krachtig toestel is, wil je natuurlijk wel een abonnement dat daar optimaal gebruik van maakt. Zo wil je op het 5,8 inch-scherm kunnen genieten van de mooiste films en series op Netflix, YouTube en andere videodiensten, ook als je onderweg bent. Kies daarom voor een mobiel abonnement met een grote databundel van 20GB per maand of meer. Dan heb je ook onderweg genoeg snel mobiel internet.

Ook moet je natuurlijk kiezen hoeveel belminuten en sms'jes je wil bij je abonnement. Bij veel providers kun je inmiddels onbeperkt bellen, maar daar betaal je al gauw een paar euro's extra per maand voor. Als jij nog maar nauwelijks belt en vooral WhatsApp gebruikt, is het misschien verstandiger om dit weg te laten.

Let wel goed op: waarschijnlijk kun je ook profiteren van combivoordeel! Heb je vast internet of digitale televisie bij dezelfde provider als je mobiele abonnement, dan levert dat je leuke extra's op. Dan bespaar je enkele euro's per maand, krijg je meer data of een gratis extra zenderpakket. Met onze filters kun jij checken welk combivoordeel op jou van toepassing is.

Hoe vind ik de beste Samsung Galaxy S10e aanbiedingen met de prijsvergelijker?

Je hoeft niet te worstelen met eindeloze filters of ingewikkelde opties: bij Android Planet vind je de laagste prijzen bovenaan het overzicht. Vertel ons wat je zoekt, en wij zorgen dat je de laagste prijs betaalt. Met onze prijsvergelijker filter je het aanbod op model, kleur, provider of contractduur en zie je met een druk op de knop bij welke abonnementen je al dan niet een BKR-registratie krijgt. We actualiseren de deals en prijzen doorlopend, zodat je zeker weet dat je niet te veel betaalt.

Toch liever het topmodel van Samsung?

Kies dan de Galaxy S10 of Galaxy S10 Plus met QHD-resolutie scherm, drie camera's achterop, een gotere accu en vingerdrukscanner in het scherm. De adviesprijs van de Galaxy S10 is 899 euro en zijn grotere broer is 999 euro. Wil je de beste deal en een abonnement dat voldoet aan al je wensen? Gebruik dan onze prijsvergelijker voor de beste prijzen en alle actuele levertijden.