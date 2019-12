Samsung Galaxy S10e los toestel prijzen vergelijken

Samsung Galaxy S10 los kopen: dit moet je weten

De Galaxy S10e is het instapmodel van Samsung. Deze Android-smartphone is van alle gemakken voorzien, inclusief een groot 6,8 inch-scherm, een dubbele camera en een vingerafdrukscanner in de powerknop. Ook heeft de S10e dezelfde krachtige hardware die in de gewone Galaxy S10 zit.

Prijzen van de Samsung Galaxy S10e

Vergis je niet: de Samsung Galaxy S10e is goedkoper dan de gewone Galaxy S10, maar zeker niet écht goedkoop. Een losse Galaxy S10e heeft een adviesprijs van 749 euro en behoort daarmee nog steeds tot de duurdere Android-smartphones. Het is echter wel enkele honderden euro's goedkoper dan de meeste toptoestellen. Dat terwijl de Galaxy S10e wel een strak ontwerp en krachtige hardware heeft.

Bovendien zakken de smartphones van Samsung snel in prijs. Ben je bereid te wachten, hou dan deze pagina in de gaten. Samsung heeft namelijk regelmatig cashback-acties of prijsverlagingen op de Galaxy S10e. De laagste prijzen voor een losse Galaxy S10e kun je hier altijd vinden. Ons overzicht wordt namelijk continu bijgewerkt met de beste aanbiedingen bij alle winkels. Wil je weten wat je precies kwijt bent als je een Galaxy S10e met abonnement neemt? Kijk dan in onze Galaxy S10e abonnement prijsvergelijker, waar je de kosten voor de hele looptijd van een abonnement kunt bekijken. Standaard vind je de beste deals bovenaan, met de filteropties is het mogelijk om specifiek te zoeken naar de abonnementsvorm die bij jou past. We actualiseren de deals en prijzen doorlopend, zodat je zeker weet dat je niet te veel betaalt.

Waar moet je op letten bij het kopen van een losse Samsung Galaxy S10e?

Ga je voor een losse Samsung Galaxy S10e, dan krijg je een simlockvrije smartphone met twee jaar fabrieksgarantie. Dat betekent dat het toestel gratis gerepareerd wordt bij rare mankementen veroorzaakt door de fabrikant. Bij veel winkels kun je daarnaast nog een toestelverzekering afsluiten, bijvoorbeeld om je scherm te laten repareren als je je smartphone laat vallen.

Dat is echter een redelijk prijzig vast maandbedrag. Het is daarom vaak verstandiger een stevig hoesje voor je smartphone te kopen. Ben je een beetje voorzichtig, dan is dat prima bescherming. Bovendien is de Galaxy S10e stof- en waterdicht. Neem je deze Samsung mee in bad of laat je hem in het toilet vallen, dan is dat geen enkel probleem.

Kiezen: koop je de Galaxy S10e los met sim-only?

Wil je je maandelijkse kosten voor mobiele telefonie laag houden? Of ga je binnenkort een huis kopen en zit je niet te wachten op een BKR-registratie? Dan is het aan te raden om je smartphone los te kopen en er een sim only bij te nemen. Omdat je het toestel in één keer afbetaalt, wordt het niet als lening bij het BKR geregistreerd. Een voordeel van een sim only is dat je veel belminuten en data krijgt voor relatief weinig geld. Bovendien bieden veel providers de optie om een kortlopend, maandelijks opzegbaar abonnement af te nemen. Op zustersite OnlySim lees je er alles over en vind je de beste sim only aanbiedingen van dit moment.