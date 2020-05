Samsung Galaxy S20 Plus met abonnement vergelijken: dit moet je weten

De Samsung Galaxy S20 Plus is het tweede toestel uit de S20 serie. Deze variant is net iets groter dan de reguliere Samsung Galaxy S20, heeft een scherm van 6,7 inch en ondersteunt 5G. De Samsung Galaxy S20 Ultra is op hetzelfde moment uitgebracht.

Waar kan ik een abonnement voor de Samsung Galaxy S20 Plus afsluiten?

De Samsung Galaxy S20 Plus is bij iedere grote provider beschikbaar.

Binnen de vergelijker kun je de voorkeuren met betrekking tot kleur, provider en geheugen invoeren zodat je de aanbiedingen krijgt die aan je wensen voldoet.

Samsung S20 serie

Op zoek naar een goedkopere of juist luxere variant van de S20 Plus? Er zijn genoeg opties met en zonder abonnement van de S20 of S20 ultra.

Samsung S20 Plus zonder abonnement?

Als je liever voor een Sim-only kiest, kan je de Samsung S20 Plus los kopen en combineren met een Sim-only abonnement.