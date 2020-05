Looptijd in maanden

Tijdelijk €10 korting per maand op je bundel!

Toon alleen abonnementen met een telefoonkrediet van maximaal 250 euro. Boven dit bedrag dien je een inkomenstoets in te vullen en wordt de lening geregistreerd bij het BKR. Meer info

Samsung Galaxy S20 Ultra met abonnement vergelijken: dit moet je weten

De Samsung Galaxy S20 Ultra is het meest uitgebreide toestel binnen S20-serie. Deze variant heeft een scherm van 6,9 inch en de grootste accu van de drie. Het toestel ondersteunt 5G net als de Samsung Galaxy S20 Plus.

Bij welke providers kan ik de Samsung S20 Ultra met abonnement kopen?

De Samsung S20 Ultra is bij alle grote providers verkrijgbaar. Vergelijk Samsung S20 Ultra abonnementen per provider:

Pas de filter binnen de vergelijker naar je voorkeuren aan. Kies bijvoorbeeld je favoriete kleur, provider en het gewenste geheugen. Zo zie je sneller welke opties geschikt zijn voor jou.

Samsung Galaxy S20 serie

Op zoek een goedkopere variant van de S20 Ultra? Kies dan voor de S20 of S20 Plus met of zonder abonnement.

Samsung S20 Ultra met abonnement of toch Sim-only?

Samsung S20 Ultra los kopen? Gebruik onze prijsvergelijker om de beste deal voor jou te vinden. De aanschaf van het losse toestel kan je vervolgens combineren met een sim only abonnement.