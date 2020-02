Pre-order de Samsung S20 Ultra & krijg gratis Galaxy Buds+ t.w.v. €169! 5 GB data | 120 Min | tijdelijk €11,50 korting per maand op je bundel

Pre-order de Samsung S20 Ultra & krijg gratis Galaxy Buds+ t.w.v. €169! 5 GB data | 120 Min | tijdelijk €11,50 korting per maand op je bundel

De Samsung Galaxy S20 Ultra los kopen

De Samsung Galaxy S20 Ultra is tijdens het Unpacked-event op 11 februari, samen met de S20 en S20 Plus onthuld. Waar van de Galaxy S20 nog een 4G én 5G variant op de markt komt, zijn de Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra alleen als 5G variant uitgebracht. De kleuren grijs, blauw en roze zijn beschikbaar voor de Samsung Galaxy S20 Ultra.

Pre-order de Samsung Galaxy S20 Ultra