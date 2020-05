Samsung Galaxy S20 abonnement vergelijken: dit moet je weten

De Samsung Galaxy S20 is het nieuwe toptoestel van de Zuid-Koreaanse fabrikant voor 2020. Het is tevens het goedkoopste toestel uit de S20-serie, omdat de normale Galaxy S20 de Galaxy S10e van vorig jaar opvolgt. Er zijn een aantal mooie verbeteringen zijn doorgevoerd waaronder de camera’s en de verhoogde verversingssnelheid van 120Hz. Bij dit toestel heb je de keuze uit de 4G of 5G variant. De Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra zijn ook uitgebracht binnen de S20 serie.

Bij welke providers kan ik de Samsung Galaxy S20 met abonnement kopen?

De Samsung Galaxy S20 is net als voorgaande toestellen bij vrijwel iedere provider beschikbaar.

Vergelijk de Samsung Galaxy S20 prijzen per provider:

De prijzen in de prijsvergelijker van Android Planet zijn altijd actueel. Filter op je voorkeur qua kleur, provider en geheugen om het gewenste aanbod te bekijken.

Samsung Galaxy S20 serie

Wil je liever een grotere en uitgebreidere variant uit de S20 serie? Kijk dan naar de opties met en zonder abonnement van de Galaxy S20 Plus of Galaxy S20 ultra.

Sim-only of Samsung Galaxy S20 met abonnement?

Als je de Samsung Galaxy S20 met abonnement afsluit, krijg je in veel gevallen een BKR-registratie. Dit komt omdat je technisch gezien een lening afsluit. Wil je dat voorkomen, dan kun je de Samsung S20 los kopen en combineren met een sim only abonnement.