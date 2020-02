De Samsung Galaxy S20 is tijdens het Unpacked-event op 11 februari, samen met de grotere (en duurdere) S20 Plus en S20 Ultra onthuld. De Samsung S20 is beschikbaar in diverse kleuren: grijs, blauw en roze, daarnaast heb je ook nog de keuze uit een 4G of 5G variant.

Samsung Galaxy S20 los toestel prijs

De Samsung S20 had bij de aankondiging een adviesprijs van 899 euro. Dit is de goedkoopste variant binnen de S20 serie. Daarnaast heb je ook nog keuze uit de S20 Plus en de S20 ultra, met een adviesprijs van 1099 euro en 1349 euro bij de aankondiging.

De Galaxy S20 is één van de belangrijkste toestellen van Samsung dit jaar, en daarom is het toestel breed verkrijgbaar in Nederland. Dat betekent dat je bij alle grote Nederlandse webshops, elektronicawinkels en providers terecht kunt om de Galaxy S20 los te kopen. Uiteraard is het ook mogelijk om de S20 met abonnement aan te schaffen.

Samsung Galaxy S20 los: hier moet je rekening mee houden

Kies je voor een losse Samsung Galaxy S20, dan krijg je - net als bij zijn voorgangers - een simlockvrije smartphone met twee jaar aan fabrieksgarantie. Let op: hiermee ben je niet overal tegen verzekerd. Overweeg bij je aanschaf een extra verzekering, of investeer in accessoires zoals een hoesje of screenprotector.

Een groot voordeel van het kopen van een Samsung S20 als los toestel, is dat je deze direct afbetaalt en dus geen BKR-registratie op je naam krijgt. Sluit een sim-only abonnement erbij af en je bent klaar om je nieuwe Samsung Galaxy S20 optimaal te gaan benutten!